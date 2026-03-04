“A mi padre no le preocupaba perderse, sino ser una carga”: la dura confesión de Chris Hemsworth sobre el Alzheimer en su familia

Chris Hemsworth adopta técnicas de la ciencia de la longevidad tras su experiencia en la serie documental ‘Sin límites’, enfocando su vida en el bienestar integral

Las experiencias que revolucionaron su bienestar llevaron al actor australiano a priorizar el sentido de pertenencia y el contacto con la naturaleza. Es que Chris Hemsworth, reconocido por su trayectoria en el cine, se sometió a desafíos extremos de cuerpo y mente en la serie documental Sin límites, que le permitieron dar una mirada diferente a la ciencia de la longevidad.

Más allá del esfuerzo físico, esa vivencia motivó al actor a reconsiderar su salud, el bienestar y la relevancia de los vínculos personales, según relató en una entrevista con Theo Von para su canal de YouTube.

Incluso, recordó cómo impactó el Alzheimer en su vida, enfermedad que enfrentó su padre y de la cual tiene una suerte de predisposición genética. “A mi padre no le preocupaba perderse, sino ser una carga”, confesó.

Un experimento extremo para transformar cuerpo y mente

El actor australiano prioriza el sentido de pertenencia y el contacto con la naturaleza como claves para la salud y la longevidad (Captura de video: YouTube - National Geographic)

“En la primera temporada fui auténticamente el conejillo de Indias, todo en nombre de la ciencia. Me hacían enfrentar retos como exposición al frío, ayunos y pruebas de fuerza; incluso nadé cinco minutos en el Ártico para mostrar los efectos”, explicó Hemsworth al describir el inicio de Sin límites.

“En la segunda temporada tuve más voz y criterio sobre los temas tratados”, agregó, aludiendo a que el proyecto llegó como una aventura inesperada que terminó modificando sus prioridades.

El actor aseguró que vivió en carne propia las exigencias y beneficios de la investigación en longevidad. “El impacto fue profundo, mucho más de lo que esperaba, especialmente en la segunda temporada. Entré buscando respuestas físicas, pero salí con aprendizajes emocionales y mentales”, afirmó.

El diagnóstico de Alzheimer de su padre llevó a Chris Hemsworth a valorar la memoria y la terapia de reminiscencia como herramientas fundamentales en el cuidado familiar (Instagram/@chrishemsworth)

Al rememorar desafíos como nadar en aguas heladas o escalar una presa de 200 metros, Hemsworth reflexionó sobre la importancia del estrés controlado, la fuerza muscular y el ayuno moderado para el bienestar integral.

El Alzheimer en la familia y el valor de la memoria

El momento más revelador surgió con el episodio dedicado a su padre, Craig Hemsworth, quien fue diagnosticado con Alzheimer hace cinco años. El reconocido artista, tiene predisposición genética a la enfermedad.

“El episodio más profundo fue el viaje con mi papá. Participamos en una terapia de reminiscencia para estimular su memoria y reconectar con su pasado. Esperaba respuestas médicas, pero fue sobre todo una oportunidad para preguntarle cosas que nunca me había atrevido”, compartió Hemsworth.

El propio riesgo genético de Chris Hemsworth para Alzheimer reforzó su compromiso con hábitos saludables y conexiones emocionales profundas (YouTube: Theo Von)

“Lo que realmente le preocupaba a mi padre no era perderse a sí mismo, sino convertirse en una carga para los demás. Nadie pregunta cómo se siente alguien pasando por esto, ni cuáles son sus temores”, agregó.

El propio diagnóstico genético de riesgo para Alzheimer también dejó una marca en la vida del actor. “Sabía que tenía doble copia del gen de riesgo para Alzheimer. No es una sentencia de muerte, pero sí una gran advertencia. La conversación con mi padre fue como una carta de amor, dándole espacio para expresar su voz dentro de la enfermedad”, sostuvo.

Vínculos, zonas azules y longevidad

Más allá de la serie y los laboratorios, Hemsworth trasladó estos aprendizajes a su entorno familiar. “Trabajé durante los últimos años para reunir a la familia. Vivimos todos cerca porque, históricamente, así era: varias generaciones bajo el mismo techo, sintiendo pertenencia y apoyo”, afirmó, mencionando la influencia de las zonas azules, regiones identificadas por sus altos índices de longevidad.

Las regiones denominadas zonas azules inspiraron a Hemsworth a fortalecer los lazos familiares y comunitarios como factores clave de longevidad (Media Mode/The Grosby Group)

“En esos lugares, donde la longevidad es común, lo que verdaderamente marca la diferencia es la comunidad, el propósito vital y la red de apoyo. En las zonas azules, da igual si se bebe vino o no; lo esencial es reducir el estrés y fortalecer la conexión social. Muchas personas viven activas hasta los 90 o 100 años porque se sienten útiles y acompañadas”, destacó el actor.

Equilibrio, naturaleza y crianza

En el diálogo con Von, Hemsworth cuestionó la búsqueda obsesiva de la salud perfecta. “Pasé épocas siguiendo regímenes extremos, pero nunca fui tan feliz ni tan saludable como cuando disfruto del equilibrio”, reconoció.

“No se trata de renunciar a la tarta de cumpleaños o evitar todo el alcohol. El estrés por buscar la perfección es más dañino que romper una regla de vez en cuando”, añadió.

La crianza de los hijos Hemsworth se basa en el aprendizaje al aire libre y el ejemplo, integrando naturaleza, felicidad y educación personalizada en Australia (Instagram/Elsa Pataky)

Como padre de tres hijos, Hemsworth procura que el contacto con la naturaleza sea central en su crianza.

“Nada de lo que diga se queda realmente grabado: aprenden con el ejemplo. Si quiero que dejen el móvil, yo también tengo que hacerlo. Los llevo al mar, al surf, montan a caballo y procuramos pasar tiempo al aire libre. La mejor escuela es compartir experiencias con ellos”, expresó.

Después de vivir años en Los Ángeles, la familia Hemsworth regresó a Australia en busca de equilibrio y libertad para sus hijos, combinando educación personalizada, clases pequeñas y aprendizaje práctico al aire libre.

Chris Hemsworth promueve el equilibrio y rechaza la obsesión por la salud perfecta, recomendando disfrutar de la vida con moderación y contacto social (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Elegimos una escuela con 15 niños y 3 profesores, donde surfean durante dos horas por la mañana y, después, estudian de manera focalizada. Así aprovechan la energía y vinculan la teoría con la vida real, como calcular el volumen de una tabla de surf en matemáticas. Ahora son más felices que nunca”, detalló.

El bienestar, la tribu y lo esencial

En lo personal, Hemsworth compartió hábitos concretos para promover el bienestar diario. “Mi mejor meditación es estar en movimiento. El surf es mi espacio de equilibrio mental, y si paso mucho tiempo lejos del mar, lo noto incluso físicamente. También trato de estar cerca de la familia y mantenerme activo al aire libre cada día”.

A través de la ciencia de la longevidad, Hemsworth encontró la invitación para volver a lo esencial. Según reflexionó en la entrevista, “lo más importante es la tribu, la amistad y la comunidad; estos lazos invisibles son la verdadera base de la longevidad y el bienestar”.