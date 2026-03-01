El hijo de Cher fue arrestado por alteración del orden en una escuela de New Hampshire

Elijah Blue Allman, hijo de Cher y Gregg Allman, enfrenta cargos por alteración del orden y agresión en una escuela de New Hampshire (Grosby)

Elijah Blue Allman, hijo menor de Cher y del fallecido músico Gregg Allman, enfrenta nuevos cargos tras un incidente ocurrido en una reconocida institución educativa de New Hampshire.

La policía de Concord confirmó que el viernes 27 de febrero, Allman, de 49 años, fue arrestado luego de ser identificado como la persona que, según el informe oficial, “causaba una alteración y actuaba de manera beligerante” en el comedor de St. Paul’s School.

El operativo se desplegó tras una llamada que alertó sobre la presencia de un individuo no autorizado en el campus.

Al arribar al lugar, los agentes detuvieron a Allman, quien fue posteriormente acusado de dos cargos de agresión simple, allanamiento, amenazas y alteración del orden público, según informaron la policía local y medios estadounidenses.

La institución aclaró que Allman no tenía vínculo alguno con el colegio.

La vida de Elijah ha estado marcada por crisis de salud mental, abuso de sustancias y recientes enfrentamientos judiciales (Grosby)

Tras la detención, fue trasladado al centro penitenciario del condado de Merrimack, donde fue procesado y liberado bajo una fianza de reconocimiento personal, lo que significa que no debió abonar suma alguna y se comprometió a presentarse ante la justicia en próximas fechas.

Respecto a la motivación de la visita, fuentes citadas por el portal estadounidense TMZ señalaron que nadie en la comunidad escolar tenía conocimiento de las razones que llevaron al músico al campus ese día.

“No tenemos idea de qué asunto lo trajo por aquí”, comentaron allegados al medio. La investigación policial continúa abierta.

Hasta el momento, ni Cher ni los representantes de Allman han respondido públicamente a las consultas de la prensa sobre el episodio.

Por su parte, la escuela St. Paul’s, considerada una de las más prestigiosas del estado, no emitió comentarios respecto de nuevas medidas de seguridad o eventuales acciones tras los hechos.

Las autoridades desconocen el motivo por el que Elijah Blue Allman ingresó sin permiso al campus de la prestigiosa St. Paul’s School (Instagram)

Antecedentes judiciales y personales de Elijah Blue Allman

La vida de Elijah Blue Allman ha estado marcada por episodios relacionados con su salud mental y consumo de sustancias.

En junio de 2025, el músico fue internado de emergencia en California tras ser hallado en estado alterado.

Autoridades del condado de San Bernardino indicaron a People que, al ingresar a la residencia donde se encontraba Allman, localizaron drogas dentro del domicilio y procedieron a trasladarlo al hospital.

Una fuente allegada a Cher aseguró que la artista, en ese momento, estaba “completamente enfocada en la recuperación de su hijo menor”.

Por su parte, Marieangela King, entonces esposa de Allman, declaró a People que, aunque Elijah enfrentó en el pasado desafíos personales, “una constante ha sido su compromiso inquebrantable con la sobriedad y su lealtad a quienes ama”.

Marieangela King, ex esposa de Elijah Blue Allman, había acusado a la cantante de contratar cuatro hombres para secuestrar a su hijo e internarlo en rehabilitación (Instagram/Marieangela King)

King añadió que su esposo sigue enfrentando “sus luchas internas desde la fortaleza, no desde la derrota”.

Las crisis de salud de Allman también impactaron la dinámica familiar. En 2023, Cher solicitó judicialmente la tutela temporal de los bienes de su hijo, alegando que su “salud mental y dependencia a las drogas ponían en riesgo su seguridad financiera”.

Según documentos citados por Entertainment Weekly, la cantante fundamentó su pedido en que Elijah padecía “graves problemas de salud mental y abuso de sustancias” que lo hacían “sustancialmente incapaz de administrar sus recursos financieros”.

No obstante, tras un acuerdo privado, Cher retiró la petición en septiembre de 2024.

El conflicto familiar se agravó cuando King acusó a Cher de haber contratado a cuatro hombres para secuestrar a Allman en 2022, con el objetivo de internarlo forzosamente en rehabilitación.

Cher alegó ante la justicia que la salud mental y la adicción a las drogas de Elijah Blue Allman comprometían su seguridad financiera (Instagram/Elijah Blue Allman)

Cher rechazó tajantemente la acusación y afirmó que “ese rumor no es cierto”.

Luego de la resolución del conflicto sobre la tutela, el equipo legal de Allman sostuvo que, tras el acuerdo, “este resultado permite a las partes enfocarse en sanar y reconstruir el vínculo familiar, un proceso que comenzó durante la mediación y que continúa hoy”.

Elijah Blue Allman, conocido artísticamente como P. Exeter Blue, fundó la banda de metal alternativo Deadsy y ha colaborado con grupos como Thirty Seconds to Mars, Korn y Orgy.