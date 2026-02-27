Cómo el pasado de fama infantil impulsa el presente de Hilary Duff: la historia detrás de su nuevo álbum

Duff fusionó la valoración del público en esta nueva etapa y la realidad detrás de escena, revelando que tras un largo descanso, su retorno resultó estimulante.

El regreso de Hilary Duff a la música pop tras diez años sin publicar un álbum marca el inicio de una etapa definida por la autenticidad y la madurez personal.

La artista, madre de cuatro hijos y figura central desde su infancia, compartió en el pódcast estadounidense Call Her Daddy cómo vive este “renacimiento artístico” mientras equilibra éxito, maternidad y vida privada. “No sabía si aún le importaba a la gente, pero este regreso fue mejor de lo que imaginé”, aseguró Duff al hablar sobre su retorno.

La intérprete definió con humor el revuelo mediático en torno a su figura: “Siento que mis amigos están hastiados de verme en sus redes sociales, no sabía que existía tanto apetito por mi música”.

La artista reafirma que su nuevo álbum está dirigido a mujeres adultas, abordando temas de madurez, sexualidad y crecimiento personal (YouTube: Call Her Daddy)

Duff fusionó la valoración del público en esta nueva etapa y la realidad detrás de escena, revelando que tras un largo descanso, su retorno resultó estimulante y requiere una intensa organización familiar y profesional.

“La parte que nadie ve implica mucho trabajo, programación y viajes, pero tengo la suerte de disfrutar a mi familia; intento siempre priorizarlos”, relató.

A lo largo de la charla en Call Her Daddy, Duff destacó que afrontar este regreso con mayor experiencia le otorga confianza. “Es muy especial estar en este punto de mi vida, tomando decisiones propias y pudiendo celebrar capítulos del pasado que antes sentía ajenos. Ahora, ni la nostalgia ni los recuerdos me incomodan, forman parte de mi historia y los abrazo con gusto”, afirmó.

Duff destaca el desafío de equilibrar éxito profesional, maternidad y vida privada, defendiendo su derecho a priorizarse sin culpa (Disney Channel)

Durante la entrevista, Duff reflexionó sobre los efectos emocionales de crecer expuesta ante las cámaras desde niña. “Ser actriz infantil y dejar una huella en tantas personas generó mucha confusión y una cicatriz grande: me preguntaba si la gente quería a Hilary o al personaje que nunca crecía en la televisión”, afirmó en referencia a la serie Lizzie McGuire.

Rememoró cómo su madre mantenía la normalidad en casa, pese al éxito profesional: “Mi madre no me consentía solo por estar en la televisión. Procuraba que todo funcionara de manera común, lo que me protegió mucho”.

Duff reconoció que solo con el paso del tiempo aprendió a dar valor a su forma de afrontar esa exposición temprana. “Tuve que llegar a esta edad para reconocerme y darme crédito por cómo navegué todo eso. No fue fácil. A veces solo quería sentirme una chica más, porque la industria puede ser muy dura”, destacó.

El impacto de la fama infantil en Hilary Duff marcó su autopercepción y la llevó a reconciliarse con su pasado televisivo (REUTERS/Alessandro Garofalo)

Duff explicó que la distancia con respecto a la fama infantil le permite celebrar su pasado y reconciliarse con su historia. “Ahora puedo honrar mi camino, con sus altos y bajos. Eso también me ayuda a disfrutar más del presente”, explicó en Call Her Daddy.

La maternidad ocupa un lugar central en la vida y las prioridades de Hilary Duff. Explicó que la llegada de su primer hijo a los 24 años transformó su mundo por completo. “Siempre supe que quería ser mamá joven. Tener a Luca me dio un enfoque completamente distinto”, reconoció.

Duff admitió que la conciliación conllevó retos inesperados: “Ninguna de mis amigas tenía hijos. Ellas seguían saliendo y yo afrontaba cambios físicos y horarios impredecibles, además del juicio social”, aseguró.

Hilary Duff relata la presión mediática tras sus cambios corporales por maternidad y defiende la naturalidad del proceso (Instagram/@hilaryduff)

Sobre los cambios corporales, compartió que durante el embarazo aumentó cerca de 23 kilos, y la presión mediática fue notoria: “Ver a los paparazzi publicar ‘nuevo cuerpo post-bebé’ fue realmente duro. No estaba ‘debutando’ nada, solo atravesaba un proceso natural”, comentó.

Respecto al perfeccionismo materno y la lactancia en los primeros meses, Duff habló de frustración y culpa. “Quería ser perfecta en ese rol, pero no siempre fue posible. Cada hijo trajo distintos aprendizajes y, con el tiempo, aprendí a dejar la culpa atrás y priorizar mi bienestar emocional”, confesó.

Duff destacó la importancia de que sus hijos —en especial, las niñas— la vean perseguir su propia realización. “Los niños deben ver a sus madres luchar por su felicidad. No se trata de estar presentes en cada instante, sino de mostrarles libertad y buscar nuestros sueños”, enfatizó en Call Her Daddy.

La cantante comparte cómo el apoyo familiar y profesional resulta clave para conciliar trabajo, maternidad y bienestar personal (REUTERS/Danny Moloshok)

La cantante y actriz habló abiertamente sobre sus relaciones personales: su primer matrimonio a los 22 años y el divorcio cuando su hijo no había cumplido dos. “Decidir terminar fue muy difícil, pero necesario”, recordó.

Relató que buscó mantener una separación amistosa y garantizar el confort emocional de Luca: “Quise que no se tratara de un simple intercambio, sino de momentos en los que él se sintiera seguro”.

Duff mencionó el proceso de duelo tras el divorcio y la importancia de la ayuda profesional. “La clave fue buscar apoyo y aprender a priorizarme. Es necesario luchar por uno mismo, incluso siendo madre”, apuntó.

Hilary Duff resalta la importancia de la paciencia y el compromiso en su relación con Matthew Koma como base para una pareja estable (REUTERS/Danny Moloshok)

Al volver a salir, confesó sus miedos y la necesidad de recuperar la confianza: “Con Matthew, mi actual esposo, todo fue diferente. Su paciencia y compromiso fueron esenciales. Aprendí que construir una relación sólida toma tiempo”.

Gracias a su vínculo con Matthew, padre de parte de sus hijos, Duff profundizó en temas de autoestima y confianza personal. “Tardé en aceptar que merezco afecto y estabilidad. Ahora siento que realmente estamos disfrutando juntos”, expresó.

Duff contó que la creación de su nuevo álbum representó una búsqueda introspectiva. “Tras diez años, no podía evitar que mi música reflejara todo lo vivido. Es un trabajo para mí y para quienes atraviesan procesos similares”, explicó en Call Her Daddy.

Hilary Duff defiende su derecho a tratar temas de sexualidad y vida adulta en su música, alejándose de su imagen infantil (Foto: Especial)

Sobre el sencillo Roommates, que aborda crisis en la pareja, resaltó la importancia de la comunicación abierta. “Escribo sobre temas que a otros quizás les resulten incómodos, como la pérdida de chispa o el deseo de reconexión. Hablar desde la vulnerabilidad me resulta liberador; no escribo para complacer a todos ni para censurarme”, sostuvo.

Duff defendió su derecho a abordar la sexualidad y la vida adulta en su arte, más allá de su pasado televisivo. “No hago música para niños, la hago para mí y para mujeres como yo. Si a algunos les sorprende que incluya palabras como ‘masturbarse’ o ‘pornografía’, esas reacciones revelan tabúes ajenos, no míos”, aclaró.

También habló sobre la vigilancia pública respecto a su vida privada: “Ahora yo decido cómo mostrarme y cuál es mi mensaje”, remarcó, expresando que la libertad creativa y la madurez personal guían esta etapa.

La artista remarca que su música actual está dedicada a mujeres adultas que transitan procesos vitales similares al suyo

Consultada sobre las mujeres que desean volver al trabajo tras la maternidad, Hilary Duff sugirió abandonar la idea de la perfección y priorizar el espacio personal. “No se trata de hacer todo. Es imposible. Pero sí de no perderse a una misma en el proceso”, recomendó en Call Her Daddy.

Señaló la importancia del apoyo comunitario: “Tengo nannies, asistentes y un equipo que me respalda. Todo ese soporte me permite trabajar, pero también afecta a mis hijos”, reconoció.

Insistió en que es clave para los niños observar a sus madres buscar la realización y la independencia. “Quiero que mis hijos comprendan que está bien ganar o perder fuera del hogar, y que algún día podrán irse sintiéndose seguros por lo que vieron en mí”, compartió.

Duff reconoció que parte de su motivación es conectar con un público adulto. “Ahora puedo dialogar de igual a igual con quienes crecieron conmigo. Lo más gratificante es ver cómo compartimos experiencias y evolución a lo largo del tiempo”, concluyó en Call Her Daddy.

Hilary Duff regresa a la música pop tras diez años, apostando por la autenticidad y una voz madura en cada canción (X/@weinthecrowd)