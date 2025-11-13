Entretenimiento

“Aprendí a reírme de los escándalos del pasado”: Hilary Duff reflexionó sobre la fama, la exposición y el crecimiento personal

En diálogo con Therapuss with Jake Shane, la actriz recordó su adolescencia bajo la fama y habló sobre la importancia de aceptar el pasado con humor y madurez

Hilary Duff abordó en el podcast Therapuss with Jake Shane los desafíos de crecer bajo el escrutinio público y repasó momentos claves de su carrera, como el recordado escándalo de la “foto del condón”.

La exestrella de Lizzie McGuire habló sobre la presión que vivió al alcanzar fama internacional siendo adolescente y cómo, con los años, aprendió a mirar esas experiencias con distancia y una perspectiva más madura.

Crecí bajo la mirada de todo el mundo”. Así describió Duff su experiencia durante la explosión de popularidad que acompañó a la serie infantil que protagonizó desde los 14 años.

La actriz recordó que su vida cambió abruptamente después del estreno: “Un fin de semana, los pósters de Lizzie McGuire aparecieron en todos los centros comerciales. Fui a encontrarme con mis amigos y terminé en un armario de limpieza porque la gente me rodeó. Fue una locura”, relató en YouTube.

Duff confesó que la exposición frecuentemente la hacía sentir fuera de lugar. Reconoció que, aunque a veces experimentaba confianza, en otras ocasiones la atención le resultaba abrumadora. “Nunca me sentí realmente ‘cool’. Había ocasiones en que tenía mucha seguridad, pero otras en las que era como una experiencia fuera de mi cuerpo”, manifestó.

La intérprete explicó que la velocidad con la que llegó la fama la dejó sin tiempo para asimilar el fenómeno, mientras la cultura de los tabloides de los 2000 la exponía sin piedad. “La cultura de los tabloides era muy invasiva. No podías controlar la narrativa sobre tu vida como ahora”, señaló.

El escándalo de la foto del condón y la presión mediática

Uno de los momentos más representativos de esa exposición fue el escándalo de la “foto del condón”. Duff contó que, en plena adolescencia, un paparazzi fotografió su bolso transparente; los medios especularon sobre el contenido.

“No sé si era un condón o un ticket de valet, era solo un papel cuadrado. Recibí una llamada de mi madre preguntando si era cierto. Me sentí como si hubiera hecho algo malo, cuando en realidad era una adolescente normal”, recordó.

La intérprete afirmó que los medios buscaban cualquier motivo para convertir en escándalo la vida de las jóvenes celebridades. Aprender a relativizar y a reírse de esos episodios fue, para ella, fundamental para su bienestar. “Aprendí a reírme de los escándalos del pasado”, afirmó.

Contrastes entre la fama en los 2000 y la actualidad

En el podcast, Duff también analizó las diferencias entre la cultura de la fama en los 2000 y la actual, destacando que antes los artistas no podían controlar la imagen pública como ahora: “Ahora puedes curar tu vida entera como quieres que la gente la vea. Antes no podías hacer eso”.

Según Duff, hoy la exposición sigue vigente, aunque a través de otros mecanismos: “Hoy todo se graba, todo se comparte. Pero al menos puedes mostrar lo que quieres”.

Aceptación, madurez y mensaje para las nuevas generaciones

La artista expuso que, gracias a su recorrido, aprendió a aceptar su historia y a mirar atrás con una actitud más amable. Habló sobre el significado de Mature, su nuevo sencillo, como un mensaje para su versión más joven.

Siento que le hablo a mi yo más joven sobre una experiencia que vivimos, y reflexiono sobre ella con humor y aceptación”, contó sobre su regreso a la música tras una década. Para Duff, reconciliarse con el pasado y valorar cada etapa fue clave. “No hay una parte de mí que quiera volver a tener 25 años. Estoy bien con la edad que tengo y con lo que viví”, aseguró.

Al finalizar la entrevista, Duff compartió una reflexión para quienes atraviesan situaciones de exposición o presión social. Enfatizó la importancia de mirar atrás, reconocer el crecimiento personal y entender que superar los desafíos es posible, una perspectiva que el tiempo y la experiencia permiten alcanzar.

