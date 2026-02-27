Así fue el homenaje a Eric Dane en la serie ‘Grey’s Anatomy’, a una semana de su muerte

La serie a la que Eric Dane dedicó varios años de su vida le preparó un montaje en su memoria (Créditos: ABC)

A una semana del fallecimiento de Eric Dane, Grey’s Anatomy le rindió un emotivo homenaje al actor que dio vida a uno de sus personajes más recordados, el doctor Mark Sloan o “McSteamy”. El tributo, preparado a modo de montaje audiovisual, se emitió al final del episodio estrenado el jueves 26 de febrero.

Durante casi un minuto, la producción preparó un clip con varias escenas clave de Mark Sloan a lo largo de su paso por la serie. El video estuvo acompañado por el cover de “Chasing Cars”, interpretado por Tommee Profitt y Fleurie, una elección musical simbólica en la historia de Grey’s Anatomy. La canción fue utilizada por primera vez en el final de la segunda temporada, en 2006, y desde entonces ha quedado asociada a algunos de los momentos más trágicos y emotivos de la ficción.

El homenaje incluyó desde la primera aparición de Mark Sloan hasta varias de sus frases más recordadas. Una de ellas es el consejo que el personaje le da a Jackson Avery desde su lecho de muerte: “Si amas a alguien, se lo dices, incluso si tienes miedo de que no sea lo correcto. Incluso si tienes miedo de que eso queme tu vida hasta los cimientos, lo dices. Lo dices en voz alta”.

El homenaje recorrió la evolución emocional y profesional de Mark Sloan a lo largo de siete temporadas.(ABC/Disney+)

El montaje culminó con un retrato en blanco y negro del actor, acompañado por la dedicatoria: “En amorosa memoria de Eric Dane”.

El recorrido de Mark “McSteamy” Sloan

Dane se incorporó a Grey’s Anatomy en la temporada 2, interpretando a un cirujano plástico carismático y mujeriego, y mejor amigo de Derek Shepherd (Patrick Dempsey). Su relación con Addison Montgomery (Kate Walsh) fue clave en una de las primeras grandes crisis emocionales de la serie y ayudó a consolidar su apodo entre los fans.

El personaje tuvo una recepción tan positiva que Dane fue ascendido al reparto regular en la temporada 3. Durante siete temporadas, Mark Sloan protagonizó algunas de las tramas románticas y dramáticas más intensas del hospital Grey Sloan Memorial. Su faceta seductora se combinó con un desarrollo emocional profundo, especialmente cuando se convirtió en padre.

El arco del personaje llegó a su fin tras el accidente aéreo que marcó a la serie, cuando Sloan murió a consecuencia de las heridas sufridas. Aun así, Dane regresó en apariciones especiales posteriores, como en una escena de la temporada 19 junto a Meredith Grey (Ellen Pompeo) en la que ella sueña con sus antiguos amigos mientras estaba en coma por el COVID-19.

Mark Sloan se despidió de la serie tras el recordado accidente aéreo que marcó una de sus temporadas más trágicas.(ABC/Disney+)

Eric Dane falleció el 19 de febrero de 2026, a los 53 años, casi un año después de hacer público que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig.

Su familia confirmó la noticia a los medios y destacaron que Dane había estado rodeado de sus seres queridos en sus últimos días.

“A lo largo de su lucha con la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia para otros que enfrentan la misma batalla”, resaltaron. Finalmente, agradecieron el cariño del público y pidieron privacidad para atravesar el duelo.

El actor dejó a sus hijas Billie y Georgia, fruto de su relación con la actriz Rebecca Gayheart.

Compañeros de elenco recordaron a Dane como un actor generoso y un colega muy querido en el set. (IMBD/ABC)

Tras el deceso, varios actores de Grey’s Anatomy enviaron mensajes de condolencias a la familia y recordaron el tiempo que compartieron con Dane en los sets de rodaje.

Katherine Heigl, quien encarnó a la doctora Izzie Stevens, le dedicó el poema “Nothing Gold Can Stay”, de Robert Frost. Se trata de una reflexión sobre el duelo y lo efímero de la vida, incluso de sus momentos más bellos. “Nunca olvidaré el oro de Eric y siempre estaré agradecida de haber podido disfrutarlo, aunque fuera por un breve momento. Gracias por compartirlo con nosotros”, expresó.

Por su parte, Patrick Dempsey destacó el impacto humano y profesional de Dane y su valentía al visibilizar la ELA hasta sus últimos momentos.