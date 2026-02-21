Entretenimiento

Murió Eric Dane: el conmovedor adiós de Chyler Leigh, la actriz de Lexie en ‘Grey’s Anatomy’

Su excompañera de elenco habló del vínculo que los unió dentro y fuera de la pantalla

escribió Chyler Leigh al recordar a su compañero tras su muerte

A dos días de la muerte del actor Eric Dane, continúan llegando los mensajes de homenaje por parte de amigos y colegas. Este sábado también se pronunció Chyler Leigh, quien interpretó a Lexie Grey y fue el gran interés amoroso del personaje de Dane, el carismático cirujano plástico Mark Sloan en la serie Grey’s Anatomy.

La actriz expresó que la noticia la había impactado mucho. “Las últimas 48 horas han sido devastadoras”, escribió en Instagram. “Nunca pensé que estaría usando los términos ‘había’ o ‘era’, pero aquí estamos. Y lo odio”.

Leigh describió a su excompañero como “un hombre con un corazón de oro”, resaltando rasgos que trascendían el set. “Su humor y, especialmente, su risa eran contagiosos. Era un hombre profundamente inteligente que podía mantener una conversación filosófica durante horas incluso mientras estábamos en el set”, recordó.

En su mensaje, Leigh también destacó facetas íntimas de Dane, lejos del apodo televisivo de “McSteamy”: “Fue un padre increíble y amaba ferozmente a sus hijas. Apasionado de manera extraordinaria por su trabajo y por las causas que llevaba cerca del corazón”.

Mark Sloan y Lexie Grey protagonizaron una de las historias de amor más recordadas de Grey's Anatomy.

“El Universo, sin duda, está sosteniendo a Eric ahora, así como yo seguiré haciéndolo dentro de mi corazón para siempre”, concluyó.

La relación entre Mark Sloan y Lexie Grey fue uno de los arcos narrativos más recordados de Grey’s Anatomy. Dane interpretó al cirujano plástico desde la temporada 2 hasta la 8, período en el que su personaje mantuvo un vínculo intermitente y apasionado con Lexie, la brillante residente encarnada por Leigh.

La pareja atravesó separaciones, reencuentros y conflictos, hasta que ambos personajes murieron en un trágico accidente aéreo al final de la octava temporada, poco después de reconciliarse.

Dane y Leigh se reencontraron en 2020, durante la temporada 17, cuando Mark y Lexie aparecieron en una secuencia onírica mientras Meredith Grey permanecía en coma por coronavirus.

El homenaje de Leigh se sumó al de Kate Walsh, quien interpretó a la doctora Addison Montgomery y compartió varias escenas memorables con Dane.

El elenco despidió a quien dio vida al inolvidable cirujano plástico Mark Sloan.

“No tengo palabras para intentar expresar la tristeza por la partida de Eric. Antes que nada, pienso en sus hijas y en Rebecca y las llevo en mis oraciones y en mi corazón”, escribió.

“Recuerdo literalmente mi primera escena con Eric… una escena en un ascensor en Seattle Grace. Fue hace tanto tiempo. Creo que también era su primera escena en la serie y estaba nervioso”, expresó la actriz.

Era tan apuesto que pensé: ‘¿pero este tipo puede actuar?’ y, por supuesto, podía, y lo hizo, y el resto es historia”. Walsh destacó su sensibilidad, vulnerabilidad e inteligencia, y recordó que, como en muchas series de televisión, el elenco se convirtió en una familia: “Pasábamos más tiempo juntos que con cualquier otra persona, y Eric era una gran fuente de apoyo y amor”.

Walsh destacó la sensibilidad y vulnerabilidad que hacían "magnético" el trabajo de Dane.

Walsh concluyó su tributo destacando la vocación de Dane por la visibilización de los pacientes con ELA. También animó a apoyar a la organización Target ALS en memoria de él. “La ELA es una enfermedad horrible y demasiadas personas han perdido a seres queridos por ella. Sé que era la misión de Eric ayudar a encontrar una cura”, expresó.

La familia de Dane confirmó que el actor murió el jueves 19 de febrero, casi 10 meses después de hacer público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica.

Horas después de su fallecimiento, se emitió en Netflix su entrevista Famous Last Words, en la que Eric reflexionó sobre su trabajo artístico y el papel decisivo de Grey’s Anatomy en su vida personal.

Estoy orgulloso de mi carrera. Todo me trajo hasta donde estoy hoy”, dijo. Además reveló que la serie fue clave para sostener su sobriedad: “No soy bueno con mucho tiempo libre. Necesito estructura y la serie me dio mucha estructura”.

