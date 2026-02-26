Entretenimiento

La verdadera razón por la que Josh Freese fue reemplazado de los Foo Fighters tras la muerte de Taylor Hawkins

El líder de la banda habló sobre la salida de Josh Freese y la llegada de Ilan Rubin

Josh Freese fue quien reemplazó a Taylor Hawkins en los Foo Fighters tras su muerte. (Foto: @joshfreese)

Dave Grohl habló sobre la salida del baterista Josh Freese de los Foo Fighters, quien reemplazó al fallecido Taylor Hawkins. La conversación tuvo lugar en una entrevista reciente en el programa The Zane Lowe Show, en el marco de la promoción del próximo álbum de la banda, Your Favorite Toy.

Freese se unió a la agrupación en mayo de 2023, aproximadamente un año después de la muerte de Hawkins, y anunció en mayo de 2025 que había sido despedido, señalando que se sentía “un poco sorprendido y decepcionado”.

Grohl, de 57 años, recordó que ocupar el lugar de Hawkins era un desafío, pues era uno de sus más grandes amigos.

“Tuvimos a Taylor Hawkins como nuestro baterista durante 25 años, y además de ser un músico increíble, era un espíritu extraordinario. Era un ser humano excepcional y nuestro hermano”, dijo.

Dave Grohl recordó a Taylor Hawkins con cariño tras pasar 25 años juntos en la banda. (AFP)

Y añadió: “Era nuestro mejor amigo. Seguir adelante después de Taylor fue complicado, no solo para nosotros, sino para cualquier baterista que entrara a ocupar su lugar”, afirmó.

Por si fuera poco, Dave Grohl elogió la carrera de Josh Freese. “Él es un profesional consumado. Tiene una carrera destacada, tocando con artistas desde Michael Bublé hasta The Offspring. Ha participado en miles de grabaciones de estudio”, comentó.

Durante su tiempo con la banda, Josh Freese realizó giras y participó en presentaciones en vivo. “Fue como un año y medio de giras, y los conciertos fueron excelentes”, dijo Grohl, refiriéndose a la experiencia compartida.

Tras concluir la gira, los Foo Fighters tomaron un receso de aproximadamente siete meses y mantuvieron conversaciones sobre los siguientes pasos de la banda.

Tras un año y medio de giras, los Foo Fighters decidieron reemplazar a Josh Freese. (Instagram)

En ese contexto, la agrupación decidió comunicarle a Freese que iban a continuar con otro baterista. Grohl detalló la conversación: “Le dijimos: ‘Oye, hombre, esto fue increíble. Nos divertimos muchísimo. Pero vamos a seguir y encontrar a otro baterista’”.

El frontman señaló que la decisión no fue anunciada públicamente en ese momento.

“No hicimos un comunicado de prensa, ni un tuit, ni entrevistas. No dijimos nada. Desde entonces ha habido mucha conversación sobre el tema, pero creo que Josh lo dijo mejor cuando mencionó que la música de la banda no resonaba con él del todo, y eso es algo importante”, explicó.

Josh Freese admitió que la música de los Foo Fighters no resonaba con él. (Foto: Instagram/@joshfreese)

Freese retomó su trabajo con Nine Inch Nails, banda con la que había colaborado anteriormente desde 2005. Mientras tanto, los Foo Fighters incorporaron a Ilan Rubin, reconocido por su trabajo con Nine Inch Nails y Paramore, como su nuevo baterista.

Es como si volviéramos a sentirnos como una banda”, comentó Grohl sobre la integración de Rubin.

En la entrevista, Dave Grohl también se refirió al legado de Taylor Hawkins. “Nos despertamos y todos nos enviamos mensajes sobre cuánto lo extrañamos y cómo el mundo no es el mismo sin él, pero todavía lo sentimos muy presente. Siempre hablamos de él todos los días”, afirmó.

David Grohl afirmó que no hay día que no extrañe a Taylor Hawkins.

Grohl subrayó que la salida de Josh Freese se realizó en términos de comunicación directa y profesional, y destacó la importancia de encontrar un baterista que se sintiera plenamente integrado a la banda.

La incorporación de Ilan Rubin ha sido presentada como un nuevo capítulo para el grupo, que continúa su actividad musical y preparativos para próximas presentaciones en vivo.

