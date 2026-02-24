“Prefiero asumir riesgos que elijo”: la filosofía con la que Alex Honnold enfrenta el miedo cada vez que escala sin cuerda

Alex Honnold rechaza la etiqueta de temerario y defiende que asumir riesgos calculados da sentido a su vida y carrera en la escalada (REUTERS/Ann Wang)

Alex Honnold, considerado uno de los principales referentes mundiales de la escalada en solo integral, compartió sus reflexiones sobre el miedo, el propósito y el avance personal durante una extensa entrevista publicada en The Diary Of A CEO en YouTube.

Su reciente ascenso al Taipei 101, difundido en 2024 por Netflix, reforzó su posición como inspiración global y voz autorizada en temas de esfuerzo, toma de decisiones y sentido vital.

“Me sorprende que nadie más piense sobre el riesgo de esta manera“, reconoció Honnold en la entrevista. “Siempre escucho: ‘estás loco, eres un gran tomador de riesgos’. Pero al menos asumo los riesgos que elijo. Mucha gente, sin darse cuenta, asume riesgos todo el tiempo: quien sale de fiesta y conduce, o quien lleva una vida sedentaria. En el fondo, todos vamos a morir igual; prefiero asumir riesgos que elijo y vivir lo que amo”, explicó.

El miedo, la práctica y la adaptación cerebral

La gestión del miedo es clave en la filosofía deportiva de Honnold, quien práctica la adaptación mental a través de la exposición progresiva al riesgo (YouTube: The Diary Of A CEO)

El escalador refutó la idea de que los deportistas de élite no sienten miedo. “Odio la narrativa de que carezco de miedo por alguna diferencia cerebral”, comentó sobre los estudios de su amígdala que se difundieron en el documental Free Solo.

“No nací sin miedo ni soy diferente en ese sentido. Llevo 20 años escalando cinco días a la semana y enfrentando situaciones aterradoras. El cerebro se adapta tras años de práctica y exposición progresiva”, explicó.

Durante su infancia, Honnold creció en un entorno exigente y con escasas muestras de afecto. “No dejes que lo perfecto sea enemigo de lo bueno” es la frase que, según relató, lo guía desde que superó la presión por la perfección absoluta. “Es mejor intentar y aprender al fallar que no hacer nada por miedo a no lograrlo”, agregó.

Carrera, método y grandes retos

Honnold subraya la importancia de los pequeños objetivos y la persistencia como motores del éxito a largo plazo en la vida y el deporte (Instagram @alexhonnold)

Su vínculo con la escalada libre nació temprano y nunca estuvo motivado por el dinero. “Cuando empecé, ni pensaba que podía convertirse en una carrera. Viví 10 años en una furgoneta, con apenas unos cientos de dólares al mes”, relató.

En ese sentido, el éxito llegó más tarde: “Durante años casi no progresaba, pero lo disfruté muchísimo. Hay quien no soportaría atravesar ese periodo, pero yo lo repetiría”.

Sobre sus gestas más reconocidas, como la escalada en solo integral de El Capitán en Yosemite y el ascenso del Taipei 101, detalló su método: “Descompongo cualquier reto en partes pequeñas y trabajo cada sección por separado, como con cualquier objetivo. Antes de subir el Taipei 101, analicé cada segmento del edificio y entrené en condiciones similares usando cuerda”.

El ascenso de Alex Honnold al Taipei 101, documentado en Netflix en 2024, representa un hito de escalada y sirve de inspiración global (REUTERS/Ann Wang)

Al describir la experiencia en el rascacielos taiwanés, subrayó: “Lo que más nervioso me ponía eran los tramos con voladizos. Requieren movimientos repetitivos y mucha resistencia. Cada transición supone un desafío diferente”.

La gestión del miedo y la vida personal

La gestión del miedo ocupó un lugar central. “Todos quieren saber el truco para superar el miedo. No hay truco. Es cuestión de exponerse a lo que asusta una y otra vez durante años. La escalada siempre da miedo porque hay consecuencias reales si fallas, incluso con protección. Aprendes a convivir con ese temor y a gestionarlo racionalmente”, remarcó en The Diary Of A CEO.

En el plano personal, compartió un momento íntimo al escuchar una carta de su esposa Sanni, quien destacó su forma de expresar el afecto mediante acciones concretas. “No soy el más expresivo, pero intento mejorar. Las acciones hablan más que las palabras”, admitió Honnold.

Progreso, éxito y filosofía de futuro

La infancia exigente y las lecciones sobre el fracaso moldearon la búsqueda de sentido, resiliencia y perfeccionismo en la trayectoria de Alex Honnold (Netflix)

Respecto al éxito y la proyección a futuro, defendió su filosofía de progreso incremental. “No busco grandes planes. Mi recomendación es establecer metas pequeñas y apropiadas para cada etapa. Lo importante es la persistencia. Repetir lo bueno a menudo conduce a resultados sobresalientes, pero no hay que obsesionarse con la meta final. La clave es disfrutar el proceso y aprender continuamente”, explicó.

El método de entrenamiento de Honnold consiste en descomponer grandes retos como el solo integral de El Capitán y Taipei 101 en segmentos controlables (REUTERS/Ann Wang)

Durante su paso por The Diary Of A CEO, Honnold concluyó que las acciones que transforman de manera directa e inmediata la vida de otros resultan igual o más valiosas que cualquier logro personal o simbólico.