Cómo es el Taipei 101, el rascacielos de más de 500 metros que escaló Alex Honnold

Alex Honnold ascendió sin cuerdas los 508 metros del Taipei 101 en un evento transmitido globalmente desde Taiwán el 24 de enero de 2026 (REUTERS/Tyrone Siu/File Photo)

El escalador estadounidense Alex Honnold logró ascender sin cuerdas de seguridad los 508 metros del Taipei 101, uno de los rascacielos más altos del mundo, en un evento transmitido en directo desde Taiwán el 24 de enero de 2026. La hazaña, que se extendió por más de una hora y media, captó la atención internacional y consolidó la reputación del deportista como uno de los referentes en la escalada urbana extrema. Según reportó CBS News, el suceso se realizó bajo estrictos controles y fue seguido en vivo por una audiencia global.

Cómo fue la hazaña de Alex Honnold

Alex Honnold, conocido por sus ascensos sin cuerda en paredes naturales, trasladó su disciplina al entorno urbano al escalar el Taipei 101 sin ningún tipo de protección. El evento, que fue transmitido por Netflix bajo el título “Skyscraper Live”, requirió de una preparación meticulosa debido a las características del edificio y las condiciones climáticas de la ciudad. De acuerdo con Fox News Digital, la escalada había sido programada para el 23 de enero, pero debió reprogramarse por mal tiempo.

La escalada urbana de Alex Honnold en el Taipei 101 se realizó bajo estrictos controles y fue seguida en vivo por una audiencia internacional (REUTERS/Ann Wang)

El recorrido de Honnold comenzó en la esquina sureste del edificio, y el deportista realizó la subida calzando un tipo de calzado especial para adherirse a la estructura de acero y vidrio. Durante la transmisión, se lo vio saludando a espectadores desde las alturas y deteniéndose en varios puntos para controlar el avance y la fatiga. “Estoy cansado, pero esto es increíble”, expresó Honnold en la cima, según recogió AP y replicó CBS News.

El trayecto incluyó la superación de uno de los tramos más complejos del edificio, conocido como los “bamboo boxes”, que demandan un esfuerzo físico y técnico considerable por la geometría y el tamaño de los módulos. A lo largo del ascenso, el público presente en la calle y dentro del edificio siguió cada avance del escalador, mientras especialistas en psicología deportiva destacaban el nivel de concentración requerido para este tipo de desafío.

El evento 'Skyscraper Live', transmitido por Netflix, obligó a Alex Honnold a prepararse meticulosamente por las condiciones del edificio y el mal clima (REUTERS/Ann Wang)

Honnold, de 40 años y padre de dos hijas, ya había alcanzado notoriedad internacional por su ascenso en solitario de la pared Freerider de El Capitán, en el Parque Nacional de Yosemite, que fue documentado en el filme “Free Solo” ganador del Oscar. En declaraciones previas a la escalada en Taipei, Honnold sostuvo: "Siempre tuve curiosidad por saber qué se sentiría escalar un edificio tan grande. He subido muchas paredes naturales, pero nunca una estructura hecha por el hombre de esta magnitud“, según consignó Fox News Digital.

Las principales características del Taipei 101

El Taipei 101, ubicado en el distrito financiero de Xinyi en la capital de Taiwán, se inauguró en 2004 y ostentó el título de la torre más alta del mundo hasta 2010. Con una altura de 508 metros (1.667 pies) hasta su aguja y 101 pisos sobre la superficie, el edificio es actualmente uno de los diez rascacielos más altos del planeta, según cifras recopiladas por Britannica.

El Taipei 101, ubicado en Taipéi, Taiwán, es uno de los diez rascacielos más altos del mundo con una altura de 508 metros y 101 pisos (REUTERS/Ann Wang)

Su diseño arquitectónico, a cargo de C.Y. Lee & Partners, combina elementos de la estética tradicional asiática con soluciones de ingeniería avanzada. La estructura cuenta con ocho módulos de ocho pisos cada uno, evocando la forma de una caña de bambú y asociando el número ocho con la prosperidad en la cultura china. El edificio fue concebido para resistir tanto terremotos como los fuertes vientos de los tifones que afectan la región.

En el interior, el Taipei 101 alberga oficinas, restaurantes, un centro comercial y varias plataformas de observación. La más alta, en el piso 89, permite apreciar el paisaje urbano a casi 392 metros (1.285 pies) de altura. Entre los elementos técnicos más destacados se encuentra el amortiguador de masa, una esfera de acero de 660 toneladas ubicada entre los pisos 87 y 92, que reduce el movimiento del edificio durante tormentas y sismos.

El diseño arquitectónico del Taipei 101 integra estilo tradicional asiático con ingeniería avanzada, permitiendo resistir terremotos y tifones frecuentes en la región (REUTERS/Ann Wang)

La fachada está compuesta por paneles de vidrio doble con protección UV y térmica, que además soportan el impacto de objetos pesados. Toda la estructura descansa sobre 380 pilotes anclados a 80 metros de profundidad, lo que le otorga estabilidad pese a la proximidad de una falla sísmica. Según The Skyscraper Museum, el diseño incorpora símbolos tradicionales como monedas antiguas y el motivo del “ruyi” en la decoración exterior.

El edificio cuenta además con el ascensor más rápido del mundo al momento de su inauguración, capaz de recorrer 61 kilómetros por hora (38 mph) y conectar la base con las plataformas de observación en menos de un minuto.

El momento en el que Alex Honnold llegó a la cima del Taipei 101

El tramo final de la escalada de Alex Honnold incluyó la superación de los anillos y la aguja que coronan el edificio. En los últimos metros, las ráfagas de viento y la altura extrema incrementaron el nivel de complejidad. Según testimonios recogidos por CBS News, el escalador se detuvo brevemente en una cornisa, saludó a la multitud y luego avanzó hasta alcanzar el punto más alto de la estructura.

Al llegar a la cima, Honnold alzó los brazos y tomó una fotografía para registrar el momento. “Es muy ventoso, pero la vista es increíble”, comentó ante las cámaras, según informó Fox News Digital. El público a nivel de calle estalló en aplausos una vez que el deportista completó el desafío.

Alex Honnold enfrentó los tramos más complicados del Taipei 101, incluidos los 'bamboo boxes' y la aguja, superando retos físicos y psicológicos extremos (Captura de video)

El evento, seguido por millones a través de la transmisión internacional, fue descrito por los organizadores y medios especializados como una de las mayores escaladas urbanas realizadas sin protección. De acuerdo con CBS News, Honnold había declarado: "Creo que si lo logro, será la mayor escalada urbana en solitario jamás hecha".

La gesta de Honnold en el Taipei 101 generó interés mundial en la escalada urbana y destacó las exigencias técnicas y mentales del deporte extremo (REUTERS/Ann Wang)

La hazaña de Alex Honnold en el Taipei 101 reavivó el interés por la escalada urbana y subrayó los desafíos técnicos y psicológicos que implica enfrentar una estructura de semejante altura bajo condiciones extremas.