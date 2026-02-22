El insólito “souvenir” que Matthew McConaughey dejó a Timothée Chalamet durante el rodaje de “Interestelar”

El actor relató la inusual broma que su compañero de elenco le jugó en su último día de rodaje (REUTERS)

El reencuentro entre Matthew McConaughey y Timothée Chalamet en la Universidad de Texas, organizado por Variety y CNN, se convirtió en mucho más que una charla sobre cine.

Entre recuerdos y risas, ambos actores compartieron una anécdota que muchos catalogan de insólita: la célebre broma que McConaughey gastó a Chalamet en su último día de rodaje en Interestelar.

Lo que inició como una conversación sobre su evolución profesional derivó en una confesión inesperada, que provocó carcajadas entre los asistentes y permitió descubrir una faceta poco conocida del ganador del Oscar.

A medida que la conversación avanzaba, Chalamet relató uno de los momentos más desconcertantes de su primer gran rodaje.

“En mi último día en Interestelar, estaba triste por irme. Fui al baño de mi tráiler y había un enorme excremento en el inodoro. Me sentí tan ofendido. Pensé, ‘Sé que no soy la estrella de esta película, pero ¿quién entra aquí?’”, comenzó contando la estrella de Marty Supreme.

Su reacción fue buscar al responsable, primero entre los técnicos y finalmente ante el director Christopher Nolan.

De acuerdo con Chalamet, Nolan no tardó en señalar al verdadero autor, apuntando a McConaughey, quien lo observaba con una sonrisa traviesa.

El texano lo justificó como parte de la tradición local: en Texas, explicó, “es un rito de paso, bebé”.

Para completar la historia, Matthew sonrió y resumió en una palabra: “Souvenir”.

Timothée aclaró entre risas que “esa es una historia real”, y mencionó que la anécdota, aunque extravagante, fue parte de su aprendizaje en la industria.

La relación entre los actores va más allá de las bromas. Durante el evento, Timothée Chalamet reconoció el impacto positivo de trabajar junto a Matthew McConaughey y Christopher Nolan en su carrera.

No ocultó su gratitud: no podía “agradecerte lo suficiente por ser cálido conmigo en ese momento, cuando no tenías por qué serlo”. Ese gesto, dijo, “me cambió la vida, hombre”.

Por su parte, McConaughey elogió el empuje y la curiosidad de su joven colega, al destacar que era “bastante fácil de tratar con calidez” y poseía “una curiosidad febril”.

El actor texano recordó cómo Chalamet se debatía entre seguir los deseos familiares de ir a la universidad o lanzarse de lleno a la actuación.

Aquellos diez días de rodaje, admitió Chalamet, le dieron el impulso que necesitaba para perseguir su vocación.

La charla también permitió mostrar cómo el humor y la capacidad de reírse de uno mismo son herramientas cotidianas en el oficio actoral.

Chalamet explicó que abrazar el riesgo de “hacer el ridículo” es parte integral del trabajo, ya que, según él, como actor, “lo único que arriesgas es hacer el ridículo, porque es un trabajo tremendamente tonto”.

Si se logra “abrazar esa tontería”, nada puede detenerte.

La experiencia de Interestelar tuvo repercusiones en la carrera de Chalamet.

El actor destacó la ética y el nivel de preparación de McConaughey como inspiración para su trabajo posterior, especialmente en producciones complejas como Dune.

La influencia de Nolan también resultó determinante: afirmó que “Nolan es mi director favorito hasta hoy”, ya que Batman: el caballero de la noche lo llevó a querer actuar y El origen lo inspiró.

En la actualidad, Timothée Chalamet atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera, promocionando la frenética Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie.

Matthew McConaughey aprovechó para bromear sobre el estilo provocador del cineasta, asegurando que “Josh es el tipo de persona que dejaría un regalito en tu tráiler”.

Chalamet, lejos de desmentirlo, sumó que “peor aún, podría obligarse a vomitar en tu baño solo para hacer un punto”.

McConaughey dedicó a Chalamet un poema en el que lo describió como “un forajido en los márgenes y en la corriente, eligiendo sin miedo el daño creativo en la recreación de las humanidades en pantalla, a su manera”.

El actor de 30 años, visiblemente conmovido, admitió que esas palabras describen su presente: se siente “inquieto y con hambre” y está, según sus palabras, “en mi mejor momento, hombre”.