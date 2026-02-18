Netflix pone en pausa el homenaje a las Spice Girls: conflictos internos y viejas heridas

El especial de Netflix por el 30 aniversario de las Spice Girls fue suspendido por desacuerdos internos entre las integrantes del grupo británico (Pictorial Press Ltd)

El esperado proyecto de Netflix para conmemorar los treinta años de las Spice Girls quedó suspendido, según fuentes cercanas a la producción, debido a los conflictos internos entre las integrantes del grupo femenino británico.

Durante meses, circularon versiones sobre un acuerdo inminente entre Victoria Beckham, Emma Bunton, Mel B, Mel C y Geri Halliwell-Horner para participar en una serie especial por el aniversario. Sin embargo, la falta de consenso impidió el avance de la iniciativa.

Una fuente anónima citada por el tabloide británico The Sun sostuvo que sus fans estarán devastados y agregó que el drama llevaba años en desarrollo, pero los productores querían trabajar en sintonía con la banda y no se llegó al punto en que la plataforma se sintió capaz de aprobarlo.

La relación interna se vio especialmente afectada por los desencuentros entre Geri Halliwell-Horner y Mel B.

Los rumores sobre la renuencia de Geri a firmar el contrato aumentaron después de la ausencia de Mel B en el reciente cumpleaños de Emma Bunton, al que sí asistieron las otras tres integrantes.

Victoria Beckham, Emma Bunton, Mel B, Mel C y Geri Halliwell-Horner no lograron llegar a un acuerdo para el homenaje audiovisual del icónico grupo femenino (Reuters/Fred Prouser)

Además, Mel B tampoco estuvo presente en una reunión privada en la casa de Victoria Beckham; en esa ocasión, la razón fue su luna de miel en Mauricio.

Desde el lanzamiento de “Wannabe” en 1996, las Spice Girls construyeron un legado que aún perdura.

Consultada en el programa estadounidense Good Morning America, Mel C se mostró esperanzada sobre una futura reunión.

“Me mantengo optimista. Es nuestro trigésimo aniversario el próximo año. Hicimos una gira en 2019, tocamos en varios estadios del Reino Unido y fue increíble”, dijo.

Y continuó en su declaración: “Estamos muy orgullosas del legado que tenemos y tenemos seguidores de nuevas generaciones que aman a las Spice Girls, así que me gustaría volver al escenario con las chicas”.

“Wannabe”, tema lanzado en 1996, convirtió a la agrupación femenina en un fenómeno global (YouTube/Captura de video)

Mel C explicó que la dificultad para avanzar radicaba en la importancia simbólica del grupo para todas, ya que “estamos hablando y viendo qué oportunidades existen” y lo que las detenía era que sienten que es algo muy valioso y quieren asegurarse de que sea lo correcto y que todas estén de acuerdo.

La cantante evocó la emoción del reencuentro y describió que fue la experiencia más hermosa como Spice Girl, pues, después de tanto tiempo, pudieron apreciar lo que esto significa para tantas personas.

Lo calificó como una experiencia llena de alegría y confesó que le emociona la posibilidad de repetirla porque le encantaría hacerlo otra vez.

Los desacuerdos entre Geri Halliwell-Horner y Mel B no son recientes.

Un incidente relevante ocurrió en 2019, cuando esta última declaró públicamente que ambas mantuvieron un romance durante la época de mayor éxito del grupo, algo que Geri negó y atribuyó al interés en promover la autobiografía de Mel B.

Las tensiones históricas, como la salida de Geri Halliwell-Horner en 1998, siguen marcando la relación entre las Spice Girls más de dos décadas después (EFE/Javier Lizón)

Según medios británicos, este conflicto dificultó que la banda contara con una representante capaz de mediar y concretar proyectos, como el que habría supuesto una ganancia de un millón de libras para cada integrante.

Victoria Beckham resultó la más reticente a los reencuentros, priorizando su carrera como diseñadora y su vida familiar.

En diálogo con la edición alemana de Vogue, reconoció que le costó mucho tener el valor de no hacer la gira con las Spice Girls de nuevo, pero ser quien dice que no lo hará porque las cosas se sienten diferentes ahora que antes fue una decisión personal.

La diseñadora añadió que prefiere concentrarse en su familia y su empresa, y se siente muy feliz de ser la mujer que es.

No obstante, sorprendió recientemente al compartir un video cantando una versión acústica de “Viva Forever” junto a su hijo Cruz en su casa de Londres.

Victoria Beckham priorizó su carrera de diseñadora y vida familiar, mostrándose distante frente a nuevos proyectos con las Spice Girls (REUTERS/Aude Guerrucci)

En una entrevista con el presentador estadounidense Andy Cohen, Victoria Beckham admitió que la idea de una residencia en Las Vegas le resulta atractiva, preguntándose cómo se verían las Spice Girls en la Sphere y declarando que le encanta la idea, aunque descartó una gira mundial.

Según expresó, no sabe si todavía podría cantar y nunca fue tan buena, por lo que aunque sería tentador, una gira mundial no podría hacerla.

En la docuserie de Netflix sobre su vida, contó que aceptó participar en la gira de reunión de 2007-08 por la insistencia de David Beckham, quien le dijo que era bueno que los niños la vieran hacer eso y le hizo sentir culpa como madre.

El grupo, que debutó con un gran éxito hace casi tres décadas, atravesó rupturas y reconciliaciones públicas.

La salida de Geri Halliwell-Horner en 1998 durante una gira mundial resultó especialmente dolorosa para Mel B, quien recordó en el programa británico Loose Women que era su cumpleaños y pensó que, de todos los días, se fue el día de su cumpleaños.

La cancelación del proyecto Netflix liderado por Suzanne Mackie dejó a los fans sin el homenaje audiovisual esperado tras meses de especulación (YouTube/Captura de video)

Además, lo que más le molestó fue que no vino a hablar con ella, ya que la consideraba su mejor amiga, y eso fue lo que más le dolió, que no sintiera que podía hablarle y decirle lo que pasaba, simplemente desapareció.

Mel B explicó que no supieron la verdadera razón hasta mucho después y aseguró que no lo habría hecho ella, pero cada una afronta la presión y las situaciones de forma distinta, por lo que aunque lo entiende, le sigue doliendo un poco.

El proyecto cancelado lo lideraría la productora Suzanne Mackie, reconocida por su trabajo en The Crown, con guion de Jack Rooke.

Aunque se especuló sobre un documental paralelo, Netflix no emitió confirmación oficial.