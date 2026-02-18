Matt Groening versus los productores: así nació el legendario crossover entre Los Simpson y The Critic

Escena de "Una estrella estrellada" 6x18

Los Simpson, la icónica serie animada creada por Matt Groening, ha revolucionado la televisión no solo por su sátira social y su humor ácido, sino también por su habilidad para incorporar recursos narrativos innovadores, como por ejemplo, los crossovers. A lo largo de sus décadas al aire, la familia de Springfield supo integrar personajes y universos ajenos al propio, generando episodios memorables que trascienden el formato tradicional.

Un claro ejemplo de esta estrategia se encuentra en “Una estrella estrellada”, el capítulo 18 de la sexta temporada, adonde la serie abrió sus puertas al crítico de cine Jay Sherman, protagonista de The Critic, logrando un cruce de mundos que marcó un antes y un después en la animación para adultos.

Un festival de cine y una visita polémica

La trama del episodio muestra cómo Springfield decide organizar un festival de cortometrajes para mejorar su imagen ante el mundo. El evento, impulsado por el deseo de Marge de darle un giro positivo a la ciudad, se convierte en el escenario ideal para la llegada de Jay Sherman, el sarcástico crítico de cine neoyorquino.

Sherman, protagonista de la serie The Critic —creada por Al Jean y Mike Reiss, habituales productores y guionistas de Los Simpson—, es invitado como jurado del festival junto a Homero y otros personajes de la ciudad.

La participación de Jay Sherman en la trama no fue casualidad. En ese momento, The Critic, que había sido cancelada en ABC tras una única temporada y rescatada brevemente por FOX, necesitaba un impulso de audiencia. Los responsables de ambas series vieron en el crossover una oportunidad para promocionar la tira creada por Jean y Reiss, aunque la jugada generó más controversia de la esperada entre los propios miembros del equipo de Los Simpson.

La inclusión de Jay Sherman en Los Simpson buscó impulsar la audiencia de The Critic tras su cancelación en ABC y su rescate temporal por FOX (Captura/YouTube)

La feroz oposición de Matt Groening

El creador de la familia amarilla nunca estuvo de acuerdo con utilizar la popularidad de Springfield para promocionar otro programa. Su rechazo fue tan profundo que solicitó eliminar su nombre de los créditos iniciales. Groening defendió públicamente su decisión, alegando que la inclusión de Sherman resultaba una intromisión en el universo cuidadosamente construido de Los Simpson.

“Siento que esto —la intrusión de otro personaje de dibujos animados— viola el universo de Los Simpson. The Critic no tiene nada que ver con nuestro mundo. (…) A lo largo de todos estos años, hemos sido cuidadosos en mantener su singularidad. Claro, ha habido otros personajes que nos han visitado, pero suele ser solo en una escena, para un gag”, declaró Groening al diario estadounidense LA Times. Su preocupación no era solo artística: el propio creador admitió que muchos televidentes confundían su autoría, creyendo erróneamente que The Critic también era obra suya.

La polémica escaló rápidamente. El productor James L. Brooks —figura fundamental en la industria televisiva y responsable de que Los Simpson llegaran a FOX— no dudó en criticar a Groening de forma pública: “Su comportamiento en este momento es lamentable. (…) Ha ido a ver a cada ejecutivo de Fox para quejarse. Cuando expresó sus dudas sobre cómo integrar The Critic en la serie, tenía razón y aceptamos sus cambios. (…) Durante años, Al y Mike fueron dos tipos que se dejaron la piel en esta serie. The Critic es su oportunidad y él debería estar dándoles su apoyo”.

Al Jean, uno de los creadores de la serie invitada y guionista histórico de Los Simpson, defendió la calidad del episodio y lamentó el efecto negativo de la controversia: “Lo que me molesta de todo esto es que ahora la gente puede tener la impresión de que este episodio no es bueno. Se sostiene por sí solo incluso si The Critic nunca hubiera existido”.

James L. Brooks y otros productores defendieron la colaboración con The Critic e interpretaron la actitud de Groening como un obstáculo al trabajo en equipo (Captura/YouTube)

Un episodio legendario y el legado de Jay Sherman

A pesar de las disputas internas, “Una estrella estrellada” se consolidó como uno de los capítulos mejor valorados por la audiencia. De acuerdo con el portal de críticas IMDb, el episodio ostenta un 8,6 sobre 10, posicionándose como el segundo mejor calificado de la sexta temporada y uno de los más queridos entre los aficionados de la serie. La trama, que incluye el inolvidable cortometraje de Barney Gumble y el humor ácido de Jay Sherman, ha envejecido bien y sigue siendo motivo de debates y revisiones entre expertos y seguidores.

El impacto mediático del capítulo fue tal que incluso hoy se lo considera un ejemplo pionero del formato crossover en la animación para adultos. Más allá de la promoción buscada para The Critic, el episodio logró integrarse en el canon de Los Simpson sin perder la esencia crítica y satírica de la serie matriz.

Pese al esfuerzo, The Critic no logró sobrevivir más allá de su segunda temporada en FOX. Sin embargo, Jay Sherman regresó brevemente a Springfield en apariciones menores, siempre como un guiño para los fanáticos más atentos.