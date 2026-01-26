La escena de Los Simpson que esconde un homenaje “histórico” poco conocido por sus fans

El episodio 'El crío errante' de Los Simpson incluye un homenaje visual a una famosa fotografía de la Segunda Guerra Mundial (YouTube)

Con más de 35 temporadas al aire, Los Simpson sin dudas han dejado una huella indeleble en la cultura popular global. La serie animada, creada por Matt Groening, construyó su reputación gracias a una combinación única de humor, sátira social y una inagotable capacidad para incorporar referencias históricas, literarias y cinematográficas en sus episodios. Sumado a esto, está el ingenio de sus escritores, quienes han generado un vasto archivo de guiños, algunos fácilmente reconocibles y otros tan sutiles que solo los espectadores más atentos logran descifrar.

Dentro de este universo de alusiones, existe una escena que esconde uno de los homenajes históricos más profundos y menos conocidos por los fanáticos de la familia amarilla.

El llanto de Milhouse, un homenaje a la historia

Para el 2004, Los Simpson atravesaban una etapa de cambios importantes. El equipo original de guionistas había migrado hacia otros proyectos y la serie, aunque mantenía algunos aciertos, experimentaba una notoria transformación en su tono y narrativa.

En ese contexto, nos encontramos con el episodio 16 de la temporada 15, titulado “The Wandering Juvie” (”El crío errante” en español). El capítulo, que se centra en una lucha de los adultos contra los niños debido a los problemas que causan, presentó una escena que pasó desapercibida para la mayoría, pero que esconde una potente carga simbólica.

Milhouse aparece llorando de manera exagerada frente a una famosa tienda de juguetes, justo después de que los adultos modificaran la ciudad para que deje de ser amigable para los niños.

Este momento, que podría parecer solo un recurso humorístico más, es en realidad un homenaje visual a una de las fotografías más conmovedoras del siglo XX. “Hay un chiste escondido magnífico: cuando los adultos están cambiando la ciudad para que no sea amigable para los niños, cambian la ‘R’ al revés de Toys ‘R’ Us y aparece Milhouse llorando de una manera exagerada, y a no ser que seas muy fan de la historia, es imposible saber a qué referencia”, publicó SensaCine en su análisis sobre dicha escena.

El francés que llora: símbolo de la derrota y el duelo nacional

La imagen original, conocida internacionalmente como “The Weeping Frenchman” o “El francés que llora”, fue tomada en septiembre de 1940 en Marsella y publicada por la revista Life en marzo de 1941. El protagonista de la fotografía fue identificado por el historiador Lucien Gaillard como Jérôme Barzetti, un ciudadano francés cuya expresión de dolor trascendió la imagen y se convirtió en un símbolo del sufrimiento colectivo de Francia tras la invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial.

La referencia es un guiño sutil a 'El francés que llora’, una imagen publicada por la Revista Life tras la ocupación nazi en Marsella en 1940 (Composición fotográfica)

El contexto es fundamental: tras la fulminante ofensiva alemana, el gobierno francés ordenó evacuar las banderas de los regimientos hacia el norte de África, con el objetivo de evitar que cayeran en manos nazis. Durante este acto, Barzetti fue capturado por la cámara con el rostro cubierto de lágrimas mientras las enseñas nacionales eran retiradas de Marsella.

La imagen, según la leyenda de la revista Life, muestra a “un francés derramando lágrimas de dolor patriótico mientras las banderas de los últimos regimientos de su país eran exiliadas a África”.

La foto sintetiza el colapso social, militar y emocional de una nación. En palabras de Rare Historical Photos: “El rostro del hombre transmite una pena tan profunda que trasciende nuestras expectativas. La gloria de Francia había sido pisoteada por los ejércitos alemanes. En seis semanas, el ejército francés y todo el orgullo nacional fueron destruidos por el blitzkrieg alemán. La caída fue tan repentina como inesperada, un golpe devastador para un país que, antes de la guerra, era considerado el más poderoso de Europa”.

La sutilidad del guiño

La referencia de Los Simpson a la fotografía de Barzetti confirma la maestría con la que la serie logra entretejer la cultura popular contemporánea con episodios fundamentales de la historia. Este guiño, apenas perceptible para el espectador promedio, trasciende el simple homenaje visual: pone en diálogo dos realidades distantes en el tiempo, pero unidas por el sentimiento universal de pérdida y duelo.

Además, la elección de Milhouse —un personaje frecuentemente asociado con la vulnerabilidad y la tristeza— multiplica el impacto de la escena, reforzando la conexión emocional con la imagen original.