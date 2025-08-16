Entretenimiento

Los creadores de “The Critic” anunciaron que la serie podría regresar al aire si se cumple con una condición

Treinta años después de su cancelación, sus creadores y el actor Jon Lovitz impulsan un posible retorno, mientras el humor satírico promete adaptarse a las nuevas reglas del cine y la televisión del siglo XXI

Por Faustino Cuomo

Intro de "The Critic". La serie estuvo al aire entre 1994 y 1995, pasando por las cadenas ABC y FOX. Video: YouTube

Las series animadas vivieron durante la década de los 90 su momento de mayor auge. Con Los Simpsons a la cabeza, se redefinió el género sitcom familiar y se preparó el terreno para otras propuestas dirigidas a públicos más adultos. Este éxito abrió la puerta a formatos como Beavis and Butt-Head, Dr. Katz, Professional Therapist, King of the Hill, Daria, South Park, Family Guy y Futurama.

Algunas de estas series se transformaron en fenómenos culturales, sobreviviendo al paso del tiempo y manteniéndose en el aire, mientras que otras, aunque más efímeras, siguen vivas en la memoria colectiva por el culto que generan.

Un caso notable dentro de este grupo es The Critic, la comedia animada desarrollada por FOX que muchos consideran infravalorada y que, después de treinta años, se perfila como candidata a un inesperado retorno.

La serie animada de culto
La serie animada de culto podría volver tras 30 años si demuestra suficiente interés del público (foto: Captura de pantalla/FOX)

Los creadores y el espíritu crítico de Jay Sherman

The Critic fue una creación conjunta de Mike Reiss y Al Jean, quienes ejercieron como escritores y showrunners en algunas de las temporadas más celebradas de The Simpsons. El personaje central, Jay Sherman, da vida a un crítico de cine de 36 años cuya voz y carisma provienen del comediante Jon Lovitz.

Jay dirige el programa de reseñas Coming Attractions, estructurado como una parodia de At the Movies, el famoso espacio protagonizado por Gene Siskel y Roger Ebert en ABC. El personaje de Sherman resulta un estereotipo del crítico elitista: opiniones despiadadas, cierta arrogancia y un gusto por el sarcasmo, cualidades que contrastan de forma llamativa con su vida privada, repleta de inseguridades y dudas.

El personaje de Jay Sherman
El personaje de Jay Sherman tuvo su participación estelar en el episodio "Una estrella estrellada" de la sexta temporada (foto: Captura de pantalla/FOX)

El debut de la serie se concretó en 1994 por la pantalla de ABC, transmitiendo 13 episodios antes de ser cancelada prematuramente. FOX rescató el proyecto y, durante 1995, emitió una segunda tanda de diez capítulos. Para impulsar su popularidad, la cadena decidió programarla justo después de Los Simpsons.

Además, organizó un crossover memorable: Jay Sherman se sumó como jurado en el episodio “A Star is Burns”, dedicado al festival de cine de Springfield. Sin embargo, la estrategia solo surtió efecto brevemente, ya que tras cinco episodios, la cadena estadounidense cambió el horario de la serie, lo que resultó en la pérdida de audiencia y la publicación definitiva en mayo de 1995.

Jay Sherman voló desde Nueva
Jay Sherman voló desde Nueva York hasta Springfield por pedido de Marge Simpson para ser jurado de un concurso de cine (foto: Captura de pantalla/FOX)

“The Critic” podría volver: depende de los fans

A tres décadas de su cancelación, las posibilidades de revivir a Jay Sherman resurgieron gracias al impulso de sus protagonistas. El comediante Jon Lovitz, quien ofreció la voz para Sherman, expresó en su cuenta oficial de X (ex-Twitter) un mensaje dirigido tanto a fans como a ejecutivos de la industria, reavivando el debate sobre el posible retorno.

“Ustedes siguen diciéndome que la quieren de vuelta. ¡He tratado durante años! ¡Ahora, el creador Al Jean también está a bordo! Si la quieren de vuelta, necesitamos su ayuda. ¡Por favor, den like a esta publicación y difúndanlo! Así podremos mostrarle al estudio cuánta gente la quiere.”, afirmó Lovitz.

A lo que la respuesta de Al Jean fue inmediata, alentando la movilización de la audiencia: “Solo por curiosidad… ¿A cuántos les gustaría ver el regreso de ‘The Critic’, con @realjonlovitz al frente?”.

Esta estrategia de movilización directa pretende demostrar a los estudios la existencia de un interés real y masivo. De lograrse, la serie tendría la oportunidad de abordar el universo del cine contemporáneo bajo la aguda óptica satírica de Jay Sherman.

Las transformaciones del sector —como el papel de las franquicias, el dominio de las plataformas directas a streaming y la polarización de la crítica— brindarían material abundante para las nuevas narrativas.

Jon Lovitz y Al Jean
Jon Lovitz y Al Jean lideran la campaña para revivir a Jay Sherman y su sátira sobre el cine (foto: Captura de pantalla/FOX)

Un fenómeno listo para una nueva generación

La fuerza de The Critic reside en su humor afilado, las referencias punzantes al séptimo arte y la capacidad de retratar la dualidad de la figura crítica: arrogancia pública y dudas personales. Si la serie vuelve, podría representar uno de los regresos más relevantes de la televisión animada, adaptando su mordacidad a los códigos del siglo XXI.

Por el momento, los episodios originales pueden verse en Tubi, permitiendo a los veteranos reencontrarse con Jay Sherman y ofrecer a las nuevas audiencias la experiencia de este producto animado.

