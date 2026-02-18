Entretenimiento

Bad Bunny ofrecerá su primer concierto en Asia tras su éxito en el Super Bowl

El cantante se presentará en Tokyo en un concierto programado para el 7 de marzo con motivo de los Billions Club Live de Spotify

Guardar
Bad Bunny encabezará un concierto
Bad Bunny encabezará un concierto en Japón luego de que sus canciones superaron los mil millones de reproducciones en Spotify. (Crédito: Dale Play)

Bad Bunny encabezará la próxima edición de la serie de conciertos Billions Club Live con una presentación especial en Tokio el 7 de marzo. El anuncio se produce tras un 2025 en el que fue nombrado Artista Global Top de Spotify por cuarta vez, un logro sin precedentes dentro de la plataforma.

El evento marcará la primera actuación del artista puertorriqueño en Asia. La cita tendrá lugar en la capital japonesa como parte de una iniciativa que celebra a los intérpretes con múltiples canciones que han superado los mil millones de reproducciones en Spotify.

En el caso de Bad Bunny, su registro dentro del llamado “Billions Club” incluye 28 temas y continúa en aumento.

La serie Billions Club Live ha contado anteriormente con presentaciones especiales de Ed Sheeran en Dublín, Miley Cyrus en París y The Weeknd en Los Ángeles.

Bad Bunny se unirá
Bad Bunny se unirá a la lista de artista que han participado en el Billions Club Live. (Reuters)

Con el anuncio del concierto en Tokio, la iniciativa suma una nueva sede en un mercado considerado estratégico dentro de la industria musical internacional.

Según la información difundida, el espectáculo estará dirigido exclusivamente a los principales oyentes del artista en Japón. Se trata de un concierto independiente, programado por una sola noche, y no de una parada oficial dentro de su actual gira.

Aunque la fecha coincide con el calendario de su tour DeBÍ TiRAR MáS FOToS, la presentación en Tokio no forma parte del itinerario regular de esa serie de conciertos.

El repertorio previsto incluirá canciones que han superado los mil millones de reproducciones en la plataforma, temas que han marcado distintas etapas de su trayectoria.

Bad Bunny interpretará sus temas
Bad Bunny interpretará sus temas con billones de reproducciones para este concierto. (Reuters)

La selección musical estará centrada en los éxitos que lo han posicionado entre los artistas más escuchados a nivel global en los últimos años como “Tití Me Preguntó”, “Ojitos Lindos”, “Callaita” y “Me Porto Bonito”.

Bad Bunny borra todas sus publicaciones de Instagram tras el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

Bad Bunny realizó un cambio significativo en su presencia en redes sociales pocas horas después de su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

El domingo 8 de febrero, tras presentarse en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el artista puertorriqueño eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, retiró su foto de perfil y dejó de seguir a todos los usuarios. En su biografía solo permaneció un enlace a su álbum Debí Tirar Más Fotos.

El cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio y que cuenta con más de 50 millones de seguidores en esa plataforma, no ofreció explicaciones públicas sobre los motivos de esta decisión.

Bad Bunny eliminó los posts
Bad Bunny eliminó los posts de su cuenta de Instagram. (Instagram)

Hasta el momento, no se emitió ningún comunicado oficial que aclare si se trata de una pausa en redes sociales, una estrategia promocional o una respuesta a las reacciones generadas tras su presentación.

El movimiento generó múltiples especulaciones entre sus seguidores. Algunos usuarios interpretaron la eliminación de contenidos como un posible adelanto de un anuncio próximo, mientras que otros lo vincularon con las críticas recibidas por su actuación, que fue interpretada íntegramente en español durante uno de los eventos televisivos más vistos del año en Estados Unidos.

Temas Relacionados

Bad BunnyTokyoAsiaentretenimientoSpotify

Últimas Noticias

A un año de la muerte de Gene Hackman, su patrimonio sigue sin herederos definidos

Aún sin reparto de bienes: los detalles legales detrás de la herencia de Gene Hackman y Betsy Arakawa

A un año de la

Escándalo por archivos sexuales del fundador de Playboy: viuda de Hugh Hefner denuncia posible exposición de menores de edad

Crystal Hefner denunció riesgos de filtración de un archivo privado que contendría imágenes íntimas tomadas durante décadas

Escándalo por archivos sexuales del

¿Regreserá ‘America’s Next Top Model’? Esto es lo que se sabe

Tras ocho años de su útima emisión, Tyra Banks dio esperanzas de que el reality show regrese a la televisión

¿Regreserá ‘America’s Next Top Model’?

“Es la primera vez en mi vida que me nominan así”, afirma Wagner Moura por su llegada al Óscar como mejor actor

El artista brasileño celebró un logro histórico en la categoría principal del galardón. Cómo este reconocimiento marcó un antes y un después en su vida profesional, según confesó a Vanity Fair

“Es la primera vez en

La tragedia de Miss J. después de ‘America’s Next Top Model’: un derrame cerebral, 5 semanas en coma y su lucha por volver a caminar

El rostro más excéntrico del reality de moda atraviesa con optimismo la batalla más difícil de su vida

La tragedia de Miss J.
DEPORTES
La polémica por los trajes

La polémica por los trajes de salto de esquí sacude el deporte y pone la mira en la tecnología

El llamado de atención que sorprendió a Verstappen y un lugar en el “altar”: el show de Colapinto en la foto grupal de la F1

La lectura de labios de la pelea entre Vinícius Júnior y Prestianni: el insulto del brasileño en el inicio del conflicto

El Inter de Lautaro Martínez recibió una dura derrota 3-1 ante Bodo Glimt en Noruega por los playoffs de la Champions League: todos los goles

Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto: el “as en la manga” que guarda Alpine de cara al inicio de la Fórmula 1

TELESHOW
Sebastián Ortega: “Frank Sinatra nos

Sebastián Ortega: “Frank Sinatra nos consiguió un departamento y colegio cuando nos mudamos a Estados Unidos”

Nicki Nicole reprogramó su show sinfónico en el Teatro Colón debido al paro general: “Me duele muchísimo”

Catherine Fulop y Ova Sabatini llegaron a Roma para acompañar a Oriana Sabatini en la recta final de su embarazo: “Ya con nuestra bebita”

La influencer Julieta Puente anunció el sexo y el nombre del bebé que espera: “Te soñamos”

La respuesta de Costa a Pagani luego de sus polémicos comentarios: “No es un chiste”

INFOBAE AMÉRICA

Fiscalía panameña investiga delitos sexuales

Fiscalía panameña investiga delitos sexuales y corrupción de menores tras videos difundidos en Carnaval

Un ensayo clínico mostró eficacia en una vacuna personalizada contra el cáncer de mama más agresivo

Rafael Grossi advirtió que el tiempo se agota para un acuerdo nuclear con Irán

El protectorado como eje del nuevo orden internacional

Cómo el temor al abandono puede condicionar una relación de pareja y claves para prevenirlo