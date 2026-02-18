Bad Bunny ofrecerá su primer concierto en Asia tras su éxito en el Super Bowl

Bad Bunny encabezará un concierto en Japón luego de que sus canciones superaron los mil millones de reproducciones en Spotify. (Crédito: Dale Play)

Bad Bunny encabezará la próxima edición de la serie de conciertos Billions Club Live con una presentación especial en Tokio el 7 de marzo. El anuncio se produce tras un 2025 en el que fue nombrado Artista Global Top de Spotify por cuarta vez, un logro sin precedentes dentro de la plataforma.

El evento marcará la primera actuación del artista puertorriqueño en Asia. La cita tendrá lugar en la capital japonesa como parte de una iniciativa que celebra a los intérpretes con múltiples canciones que han superado los mil millones de reproducciones en Spotify.

En el caso de Bad Bunny, su registro dentro del llamado “Billions Club” incluye 28 temas y continúa en aumento.

La serie Billions Club Live ha contado anteriormente con presentaciones especiales de Ed Sheeran en Dublín, Miley Cyrus en París y The Weeknd en Los Ángeles.

Bad Bunny se unirá a la lista de artista que han participado en el Billions Club Live. (Reuters)

Con el anuncio del concierto en Tokio, la iniciativa suma una nueva sede en un mercado considerado estratégico dentro de la industria musical internacional.

Según la información difundida, el espectáculo estará dirigido exclusivamente a los principales oyentes del artista en Japón. Se trata de un concierto independiente, programado por una sola noche, y no de una parada oficial dentro de su actual gira.

Aunque la fecha coincide con el calendario de su tour DeBÍ TiRAR MáS FOToS, la presentación en Tokio no forma parte del itinerario regular de esa serie de conciertos.

El repertorio previsto incluirá canciones que han superado los mil millones de reproducciones en la plataforma, temas que han marcado distintas etapas de su trayectoria.

Bad Bunny interpretará sus temas con billones de reproducciones para este concierto. (Reuters)

La selección musical estará centrada en los éxitos que lo han posicionado entre los artistas más escuchados a nivel global en los últimos años como “Tití Me Preguntó”, “Ojitos Lindos”, “Callaita” y “Me Porto Bonito”.

Bad Bunny borra todas sus publicaciones de Instagram tras el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

Bad Bunny realizó un cambio significativo en su presencia en redes sociales pocas horas después de su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX.

El domingo 8 de febrero, tras presentarse en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el artista puertorriqueño eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, retiró su foto de perfil y dejó de seguir a todos los usuarios. En su biografía solo permaneció un enlace a su álbum Debí Tirar Más Fotos.

El cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio y que cuenta con más de 50 millones de seguidores en esa plataforma, no ofreció explicaciones públicas sobre los motivos de esta decisión.

Bad Bunny eliminó los posts de su cuenta de Instagram. (Instagram)

Hasta el momento, no se emitió ningún comunicado oficial que aclare si se trata de una pausa en redes sociales, una estrategia promocional o una respuesta a las reacciones generadas tras su presentación.

El movimiento generó múltiples especulaciones entre sus seguidores. Algunos usuarios interpretaron la eliminación de contenidos como un posible adelanto de un anuncio próximo, mientras que otros lo vincularon con las críticas recibidas por su actuación, que fue interpretada íntegramente en español durante uno de los eventos televisivos más vistos del año en Estados Unidos.