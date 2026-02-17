“No se trata de encender o apagar el personaje, durante el rodaje vivo las 24 horas para la película”, confesó Jacob Elordi

Emerald Fennell dirige esta nueva versión de Cumbres Borrascosas, basada en la novela de Emily Brontë, con Margot Robbie como Cathy y Jacob Elordi como Heathcliff, en una reinterpretación que explora la pasión prohibida, el deseo y la locura que atraviesan su vínculo (Crédito: YouTube/Warner Bros)

Jacob Elordi se consolidó como una de las figuras revelación de su generación, destacando por transformaciones extremas, compromiso absoluto y un reconocimiento internacional que se vio reflejado en su reciente nominación al Oscar.

En diálogo con el CBS Sunday Morning podcast, el actor australiano analizó sus métodos, los desafíos que marcaron su carrera y el modo en que cada papel le ha dejado una huella profunda.

“Frankenstein”, el mayor reto físico y mental

Para Elordi, interpretar a la criatura de Frankenstein bajo la dirección de Guillermo del Toro fue, según sus palabras, el papel más demandante que enfrentó.

“Dependía de la escena, pero había días en los que pasaba diez u once horas en la sala maquillaje según la complejidad de las prótesis”, relató durante la entrevista con Tracy Smith. “En jornadas más breves, eran cinco o seis horas de maquillaje; eso era como un alivio”, añadió.

El proceso de maquillaje en Frankenstein obligó a Jacob Elordi a permanecer hasta once horas diarias en el set debido a la complejidad de las prótesis (Netflix)

La colaboración con del Toro estuvo marcada por la confianza total. “Durante el rodaje, casi no hablaba; me quedaba en el set, incluso en las pausas. Sólo cruzaba miradas con Guillermo”, contó Elordi.

En una de esas ocasiones, compartió que el director le dijo: “Te avisaré cuándo puedes romperte”. El actor explicó que esa frase fue fundamental para él: “Supe que podía entregarme por completo y confiar en él”.

Sobre su método de trabajo, dejó claro: “No se trata de encender o apagar el personaje. Cuando hago una película, mis 24 horas giran en torno a ella: como, duermo y sueño con la película”.

La colaboración entre Jacob Elordi y Guillermo del Toro en Frankenstein se basó en un vínculo de confianza total y entrega artística (Netflix)

Al reflexionar sobre el impacto del papel, afirmó que “sentí que interpretando a Frankenstein era como liberarme de algo que llevaba dentro. Pude hablar con más seguridad acerca de mi trabajo y eso fue gracias, en buena parte, a la inspiración inagotable de Guillermo”.

Euphoria y la construcción de personajes complejos

El paso de Elordi a la serie “Euphoria” supuso la oportunidad de interpretar a Nate, un “antagonista con capas”. “Para mí no era un personaje desagradable; era mi trabajo y un desafío”, explicó en el CBS Sunday Morning podcast.

Según detalló, construir a Nate implicó partir de la figura de un “atleta adolescente típico” y, en colaboración con el creador Sam Levinson, profundizar en sus contradicciones internas.

El proceso buscó ir más allá de la superficie para entender las motivaciones detrás de su conducta. En ese sentido, sostuvo que “había que mostrar por qué alguien actúa con crueldad; siempre hay una historia detrás que aporta sentido y redime parte de la oscuridad”.

Elordi destacó la importancia del respeto y la profundidad en la representación de personajes juveniles en la serie Euphoria de HBO (Captura de video: YouTube/HBO)

Esa perspectiva conecta con su concepción más amplia sobre la representación juvenil en pantalla. “Es fundamental dar matices, incluso a los personajes más duros, y mostrar adolescentes representados con respeto, no solo sexualizados”, reflexionó.

Su método de trabajo, explicó, mantiene esa misma lógica de inmersión total sin importar el género o el tono del proyecto. “Ya sea en Euphoria o en The Kissing Booth, me sumerjo por completo en el personaje para descubrir algo nuevo sobre mí mismo”, afirmó.

Clásicos literarios y nuevas fronteras: Heathcliff en “Cumbres Borrascosas”

El actor de 28 años da vida a Heathcliff en la nueva adaptación cinematográfica de Cumbres Borrascosas dirigida por Emerald Fennell. Elordi recordó en el podcast CBS Sunday Morning cómo se gestó su incorporación al proyecto: “Recibí un mensaje de Emerald preguntándome si quería hacer de Heathcliff. Dije que sí, y dos semanas después me llegó el guion”.

El método de inmersión total de Jacob Elordi lo llevó a descubrir nuevos aspectos de sí mismo en cada personaje, desde Euphoria hasta The Kissing Booth (REUTERS)

El actor halló conexiones entre este personaje y “Frankenstein”: “Tomé lo que me sirvió de Frankenstein y lo llevé a Heathcliff. Ambos comparten aspectos románticos y góticos, son antihéroes byronianos”.

También resaltó el enfoque artesanal de los dos proyectos: “Ambas películas fueron hechas con sets reales, vestuario tejido a mano y muy poca tecnología digital. Me gustaría que funcionen como obras complementarias, ofreciendo una experiencia auténtica al público”.

Nominación al Oscar: sueños cumplidos y la mirada hacia el futuro

El anuncio de su nominación al Oscar lo sorprendió junto a su madre, en un momento que, según contó, tuvo un valor simbólico especial. “De adolescente practicaba discursos ficticios de premiación y pensaba que mi madre no podría verlo. El día que llegó la nominación, ella estaba conmigo. Fue la culminación de un sueño”, recordó.

El intérprete australiano obtuvo una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Frankenstein (REUTERS)

Esa experiencia, explicó, se enlaza con la etapa profesional que atraviesa. Confesó que hoy se siente “dentro de un sueño”, tras haber protagonizado un estreno con Warner Bros. y trabajado con directores como Ridley Scott y Guillermo del Toro. “Solo puedo sentir una gratitud inmensa”, afirmó.

Relación con la fama y autenticidad

Al reflexionar sobre su presente, Elordi vinculó su equilibrio personal con el entorno que lo rodea. “Crecí rodeado de autenticidad; todo lo que buscaba está en mi vida real, no en una pose pública”, afirmó.

Esa mirada también define su relación con la popularidad. Lejos de sobredimensionarla, sostuvo: “No pienso mucho en eso. Lo que tengo es suficiente y me considero afortunado de poder dedicarme a mi sueño”.