La razón por la que Robert Duvall nunca se convirtió en padre: “Pensé en la adopción”

Pese haber contraído matrimonio en cuatro ocasiones, el actor no dejó descendencia tras su muerte a los 95 años

Robert Duvall nunca tuvo
Robert Duvall nunca tuvo hijos en sus 95 años de vida. (REUTERS/Mark Blinch)

Robert Duvall falleció el 15 de febrero a los 95 años sin haber tenido hijos biológicos, pese a que en distintas ocasiones manifestó que intentó convertirse en padre.

A lo largo de su vida estuvo casado cuatro veces y abordó públicamente el tema de la paternidad en entrevistas, donde explicó que no logró cumplir ese deseo.

En abril de 2007, en una entrevista con la revista Details, Duvall habló con franqueza sobre el asunto. “Supongo que disparo balas de fogueo”, declaró.

En la misma conversación agregó: “(Lo he intentado) con muchas mujeres diferentes, dentro y fuera del matrimonio. Pensé en la adopción, pero (mi esposa y yo) todavía no lo hemos hecho”.

Robert Duvall afirmó que intentó
Robert Duvall afirmó que intentó tenmer hijos con varias mujeres, pero no tuvo éxito. (EFE/WARREN TODA)

Una fuente citada por Daily Mail señaló tras su fallecimiento que el artista “no hablaba a menudo de no haber tenido hijos porque invirtió su tiempo en su oficio, en sus matrimonios y simplemente en vivir la vida”.

Asimismo, el informante aseguró que en el pasado ha dicho que no estaba en las cartas para él, pero nunca lo consideró un arrepentimiento. Sin embargo, afirmó que esto si llegó a causar tensiones en algunos de sus matrimonios, pero no tener hijos nunca fue un punto decisivo para él.

“Vivió una vida increíble. Sus 95 años fueron bien aprovechados. Y tampoco fue por falta de intentarlo, porque era un hombre muy atractivo. Simplemente la vida tenía otros planes”, expresó el informante.

Robert Duvall contrajo matrimonio por primera vez con Barbara Benjamin en 1964. La relación se extendió hasta 1975. Durante ese periodo convivió con las dos hijas que ella tenía de una relación anterior, lo que le permitió experimentar la vida familiar, aunque no tuvo descendencia propia.

Robert Duvall estuvo casado con
Robert Duvall estuvo casado con Barbara Benjamin, que ya tenía hijas. (REUTERS/Lucy Nicholson)

Posteriormente estuvo casado con Gail Youngs entre 1982 y 1986, y con Sharon Brophy desde 1991 hasta 1995. Ninguno de esos matrimonios derivó en hijos.

En 1997 conoció en Argentina a Luciana Pedraza, quien se convertiría en su cuarta esposa. En una entrevista concedida en 2010 a Esquire, el actor recordó el inicio de esa relación.

“Conocí a mi esposa en Argentina. La florería estaba cerrada, así que fui a la panadería. Si la florería hubiera estado abierta, nunca la habría conocido”, dijo. La pareja mantuvo una relación durante más de dos décadas.

Robert Duvall conoció a Luciana
Robert Duvall conoció a Luciana Duvall en una panadería de Argentina. (REUTERS/Danny Moloshok)

En la entrevista de 2007, el actor también aludió a la diferencia de edad con Pedraza. Al referirse al momento en que conoció al padre de ella, comentó: “Cuando conocí al padre de mi esposa, no sabía si llamarlo ‘padre’ o ‘hijo’”.

Luciana Pedraza confirmó la muerte del actor el lunes siguiente a su fallecimiento mediante un mensaje en Facebook, donde indicó que murió “en paz en su casa”.

“Para el mundo, fue un actor ganador del Premio de la Academia, un director, un narrador. Para mí, fue simplemente todo. Su pasión por su oficio solo era comparable con su profundo amor por los personajes, por una gran comida y por presidir la conversación”, expresó.

La muerte de Robert Duvallfue
La muerte de Robert Duvallfue aunciada por Luciana Pedraza en Facebook. (Foto AFP)

Y añadió: “Nos deja algo duradero e inolvidable a todos. Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por darnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que deja atrás”.

Más allá de su vida personal, Duvall desarrolló una carrera cinematográfica de más de siete décadas y participó en producciones como El Padrino, Apocalypse Now y Tender Mercies.

