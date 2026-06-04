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La dura crítica de Quentin Tarantino contra el Hollywood actual: “Una fábrica de salchichas insípidas”

El director afirmó que le resulta difícil disfrutar gran parte de las películas recientes de Hollywood

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Quentin Tarantino
Quentin Tarantino cuestiona las películas recientes de Hollywood y revela por qué ya no lo entusiasman. (REUTERS)

Durante una entrevista con Sight & Sound, Quentin Tarantino expresó su opinión sobre el estado actual de la industria cinematográfica de Hollywood y señaló que encuentra dificultades para disfrutar de gran parte de las producciones recientes.

El ganador del Premio Oscar señaló que el concepto de lo que actualmente se considera una película ha cambiado con respecto a etapas anteriores de la industria.

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El cineasta comparó la producción cinematográfica de los últimos años con décadas pasadas y sostuvo que la experiencia que encontraba habitualmente en las salas ya no es tan frecuente para él.

“Hoy en día, el concepto mismo de lo que es una película me inspira más desprecio que admiración. Lo cual es comprensible, porque, en comparación, las películas de los últimos seis años hacen que los 80 parezcan los 30″, dijo.

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Quentin Tarantino aseveró que no encuentra interesantes las películas de ahora. REUTERS/Sarah Meyssonnier
Quentin Tarantino aseveró que no encuentra interesantes las películas de ahora. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Y añadió: “Los fallos, las inverosimilitudes, el afán de complacer al público, los actores mal elegidos o simplemente las estupideces suelen hundir cualquier película nueva que salga de esa insípida fábrica de salchichas que antes se hacía llamar Hollywood”.

A pesar de estas observaciones, el director mencionó algunos títulos estrenados en los últimos años que sí captaron su interés. Entre ellos citó West Side Story (2021), dirigida por Steven Spielberg, así como las dos primeras entregas de Horizon: An American Saga (2024), proyecto encabezado por Kevin Costner.

Sin embargo, indicó que ninguna de estas producciones logró generar en él el mismo nivel de conexión que experimentó con otras películas durante distintas etapas de su vida como espectador.

“Ninguna me ha cautivado de verdad y ni me ha transportado a ese mundo mágico de disfrute que solía visitar con frecuencia y que fue la razón por la que amaba el cine por encima de cualquier otra forma de arte. Hoy en día prefiero leer un libro”, indicó.

Aunque Quentin Tarantino reconoce que hay producciones de calidad, para él ninguna le ha hecho sentir amor por el cine nuevamente (Foto: Reuters)
Aunque Quentin Tarantino reconoce que hay producciones de calidad, para él ninguna le ha hecho sentir amor por el cine nuevamente (Foto: Reuters)

No obstante, Quentin Tarantino reconoció que una producción reciente sí logró mantener su atención durante toda su duración. Se trata de The Rip, una película de suspenso criminal estrenada por Netflix en enero de este año.

El largometraje fue dirigido por Joe Carnahan y protagonizado por Ben Affleck y Matt Damon. La historia sigue a dos agentes de las fuerzas del orden en el Departamento de Policía de Miami-Dade que descubren una red de corrupción relacionada con 20 millones de dólares pertenecientes a un cartel de narcotráfico.

“Es un emocionante thriller policíaco con una premisa original que logra cumplir con las expectativas de forma muy ingeniosa. Todo me convenció: la dirección de Carnahan, el espléndido reparto, la estética de la película, pero el elemento clave de esta magnífica película es el sensacional guion de Carnahan y Michael McGrale”, dijo.

Mientras continúa compartiendo opiniones sobre el panorama cinematográfico actual, Tarantino mantiene activos otros proyectos profesionales. Actualmente trabaja en una obra teatral titulada The Popinjay Cavalier, cuyo estreno mundial está previsto para 2027 en el West End de Londres.

Quentin Tarantino trabaja en una obra de teatro titulada "The Popinjay Cavalier". (foto: Wikipedia)
Quentin Tarantino trabaja en una obra de teatro titulada "The Popinjay Cavalier". (foto: Wikipedia)

La producción ha sido descrita como una comedia de aventuras ambientada en la Europa de la década de 1930. El proyecto marcará una nueva etapa en la trayectoria creativa del director, quien en los últimos años ha manifestado interés por explorar formatos distintos al cine.

En cuanto a su carrera cinematográfica, Tarantino todavía no ha anunciado cuál será la décima película que, según ha reiterado en diversas entrevistas, pretende convertir en su último largometraje antes de retirarse de la dirección de cine.

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