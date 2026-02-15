John Lennon y los caminos inesperados que llevaron a una de las colaboraciones musicales más influyentes de los años 70

"Fame", la versión del tema interpretado por John Lennon y David Bowie

John Lennon, una de las figuras más influyentes de la música del siglo XX, no solo marcó a generaciones como líder de The Beatles, sino que también supo identificar y reconocer el talento emergente en la escena internacional.

Tras la disolución de la banda de Liverpool, Lennon se instaló en Estados Unidos y, desde allí, observó cómo nuevos artistas comenzaban a transformar el panorama sonoro de los años 70. Entre esas voces destacadas, hubo una que captó particularmente su atención: David Bowie.

El propio Lennon lo definió como un músico “lleno de talento” y no dudó en declarar públicamente su admiración por él, consolidando un vínculo artístico que se cristalizó en una colaboración histórica.

Lennon tras The Beatles: el ojo del genio sobre la nueva música

Al separarse The Beatles en 1970, John Lennon emprendió una carrera solista marcada por la experimentación y la reflexión política, pero nunca perdió el pulso de lo que sucedía a su alrededor. El músico británico, cuya influencia se extendió mucho más allá de la música, mantenía una visión crítica y atenta sobre los cambios culturales de cada década.

En esos años, el ambiente musical vivía una ebullición permanente. La escena de los años 70 estuvo marcada por la aparición de nuevos estilos, la consolidación del glam rock y la irrupción de artistas dispuestos a romper moldes. Uno de ellos fue David Bowie, quien desde Londres comenzaba a llamar la atención con su audacia estética y su versatilidad sonora.

A diferencia de otros artistas consagrados que miraban con recelo el surgimiento de nuevas figuras, Lennon supo identificar el potencial de aquellos que podían transformar la industria. Según relató en múltiples entrevistas, no solo escuchaba la música de sus contemporáneos, sino que también se interesaba por comprender la personalidad y la visión creativa de quienes consideraba innovadores.

El encuentro entre Lennon y Bowie

La primera vez que Lennon y Bowie coincidieron fue en 1974, durante una reunión organizada por la actriz Elizabeth Taylor en Estados Unidos. Para entonces, Lennon ya era un símbolo de la contracultura de los 60 y Bowie se consolidaba en la industria como el referente del glam rock y el artífice de alter egos tan icónicos como Ziggy Stardust.

El encuentro resultó en una conexión inmediata. Según reconstruyen diversos biógrafos y portales especializados como Indie Hoy, a partir de esa reunión nació un respeto mutuo que pronto se tradujo en trabajo conjunto. La colaboración más destacada entre ambos artistas se materializó en el tema “Fame”, incluido en el álbum Young Americans de Bowie. Lennon no solo participó en la composición, sino que sumó su voz y su distintivo estilo a una canción que rápidamente se convirtió en un éxito internacional.

El propio Bowie reconoció en entrevistas posteriores el impacto que tuvo la colaboración con Lennon en su carrera. La canción, que en poco tiempo alcanzó los primeros puestos en las listas estadounidenses, marcó un punto de inflexión tanto en la trayectoria de Bowie como en el vínculo entre ambos músicos.

Para la prensa especializada, “Fame” es el testimonio de la unión entre dos generaciones de la música británica, unidas por la creatividad y la búsqueda constante de nuevos horizontes artísticos.

Lennon y la admiración por el talento de Bowie

Más allá de la colaboración puntual, lo que distingue la relación entre John Lennon y David Bowie es la profunda admiración que el ex-Beatle manifestó por el artista británico.

En declaraciones registradas y recuperadas por Indie Hoy, Lennon expresó: “Debo decir que lo admiro. El vasto repertorio de talento que tiene. Nunca estuve presente cuando surgió lo de Ziggy Stardust porque ya me había ido de Inglaterra, así que no sabía quién era, y conocerlo no te da mucha más pista porque no sabes con quién estás hablando”.

Con estas palabras, Lennon dejó en claro que Bowie no solo era un músico talentoso, sino una figura compleja, capaz de reinventarse permanentemente y de desafiar las expectativas del público y la crítica. Para Lennon, el enfoque teatral y cambiante de Bowie lo convertía en un artista impredecible y fascinante.