El dormitorio de David Bowie en Bromley será el corazón de un nuevo museo dedicado al artista

Antes de convertirse en una leyenda capaz de reinventar la música, la moda y la identidad de toda una generación, David Bowie era solo un adolescente inquieto en Bromley, al sur de Londres.

En su dormitorio de apenas ocho metros cuadrados, Bowie leía ciencia ficción, escuchaba una y otra vez discos de Elvis Presley, pegaba en la pared la foto de Little Richard y se sumergía en un universo propio, mientras afuera el mundo seguía su rutina.

En ese cuarto modesto, Bowie inventó personajes, soñó con futuros imposibles y escribió las primeras líneas de una carrera que desafiaría todos los límites del arte popular. Ese espacio, donde se gestó la transformación de un joven David Jones en el futuro ícono global, será restaurado y reabierto como museo en 2027, con la promesa de inspirar a nuevas generaciones.

La casa de la infancia de David Bowie en Bromley será restaurada como museo interactivo y espacio educativo a partir de 2027 (Heritage of London Trust)

La casa de la infancia de Bowie, ubicada en el número 4 de Plaistow Grove, será el centro de un proyecto impulsado por Heritage of London Trust y respaldado por el patrimonio del músico. El objetivo es devolver al inmueble el aspecto que tenía en 1963, cuando Bowie tenía 16 años y comenzaba a forjar su identidad artística.

La restauración, a cargo del arquitecto Julian Harrap y bajo la supervisión de Geoffrey Marsh —especialista en la historia del artista y responsable de la muestra “David Bowie Is” en el Victoria and Albert Museum—, incluirá la eliminación de todas las ampliaciones posteriores a la mudanza de la familia en 1970, la recuperación de los papeles pintados y los colores originales, y la reconstrucción minuciosa de cada detalle arquitectónico.

El dormitorio adolescente será el núcleo del museo. Allí, Bowie pasaba horas leyendo, componiendo y escuchando música, en un ambiente que él mismo definió como su “mundo entero”.

Volverán a exhibirse objetos emblemáticos, como los vinilos de Elvis Presley que escuchaba sin cesar, la imagen de Little Richard —a quien el propio Bowie describió como su “santo patrón”—, libros de ciencia ficción y recuerdos familiares.

Uno de los ejes del proyecto es la participación activa de la comunidad y de los fanáticos. Los responsables del museo han invitado a vecinos, amigos y admiradores a colaborar aportando fotografías, objetos y recuerdos relacionados con la casa y su entorno.

“La señora Jones vendió o regaló objetos al irse de la casa, así que animamos a quienes tengan recuerdos de ese domicilio a que contacten con el proyecto”, explicó Marsh a Smithsonian Magazine.

El objetivo es reconstruir la atmósfera original con la mayor fidelidad posible, sumando testimonios y materiales que permitan a cada visitante sentir el pulso real de la época.

La financiación de la restauración cuenta con un primer aporte de USD 670.000 proveniente del patrimonio de Bowie y se complementará con campañas de donaciones y participación pública para reunir otros USD 1,6 millones. La colaboración de la comunidad local y de quienes compartieron la historia de Bowie en Bromley es fundamental para garantizar la autenticidad y la continuidad del museo.

Pero el proyecto va más allá de la memoria. La idea es que la Bowie’s House se convierta en una plataforma creativa y educativa, con talleres, programas de formación y actividades abiertas a adolescentes y nuevos talentos. La casa será un espacio vivo, dedicado a la experimentación artística y al desarrollo de jóvenes creadores, replicando el impulso inicial que Bowie recibió entre esas paredes.

La financiación de la restauración combina USD 670.000 del patrimonio de Bowie y campañas comunitarias para reunir otros USD 1,6 millones (EFE/Alejandro García/Archivo)

El anuncio generó entusiasmo entre figuras cercanas al músico y expertos en cultura. Para Caitlin Moran, periodista y autora del obituario de Bowie en The London Times, el valor de la iniciativa reside en permitir a los admiradores cruzar la puerta del dormitorio donde “su héroe se forjó, en ese capullo desde el que se lanzó al mundo”.

El músico George Underwood, amigo de la infancia de Bowie, recordó: “Siempre me impresiona cómo, desde estos orígenes modestos, David llegó a transformar vidas”, según recogió Smithsonian Magazine.

La apertura del museo está prevista para finales de 2027 y promete convertirse en un hito para fanáticos y jóvenes en busca de inspiración. La recuperación de la casa de Bowie —que alguna vez fue refugio, laboratorio y trampolín— reafirma que los grandes cambios pueden nacer en los lugares más humildes.

Desde ese dormitorio de Bromley, Bowie soñó con ser estrella y terminó cambiando el rumbo de la música. Pronto, ese espacio abrirá sus puertas para que nuevas historias, y nuevos sueños, puedan comenzar. En la casa donde Bowie imaginó el futuro, la creatividad volverá a encontrar su hogar.