Francis Ford Coppola y Mario Puzo intentaron crear una cuarta entrega de “El Padrino” con Leonardo DiCaprio

Tráiler subtitulado de la película "El padrino", de Francis Ford Coppola, estrenada en 1972

Francis Ford Coppola intentó impulsar una cuarta entrega de El Padrino junto al respaldo creativo de Mario Puzo y la proyección de involucrar a Leonardo DiCaprio como un joven Sonny Corleone. La propuesta, según Espinof, alcanzó fases avanzadas de desarrollo.

Sin embargo, la negativa de Paramount debido a diferencias económicas y la muerte de Puzo dejaron el proyecto en suspenso. Décadas después, el interés global por el universo Corleone persiste, alimentado por este fallido intento.

El nacimiento de “El Padrino 4″ y su ambición

La saga de El Padrino, considerada una obra clave en la historia del cine, estuvo cerca de sumar un nuevo capítulo. Coppola y Puzo plantearon una película que funcionaría a la vez como secuela y precuela, adoptando una estructura de doble línea temporal en las décadas de 1930 y 1980.

La trama prevista mostraría el ascenso de Vito y Sonny Corleone durante los años 30. Por otro lado, el presente narrativo abordaría la gestión de Vincent Corleone en un periodo de decadencia familiar en los ochenta.

El guion contemplaba que, al final, los Corleone ingresarían en el negocio de la droga, rompiendo así una de las reglas originales establecidas en la saga.

La propuesta de "El Padrino" incluía líneas temporales en los años 30 y 80, ampliando el universo Corleone

El reparto planeado incluía el retorno de Robert De Niro, Al Pacino, Andy García y Talia Shire, además del fichaje de DiCaprio para el papel de un joven Sonny Corleone. Espinof resaltó que la elección del actor era idónea por edad y proyección.

Andy García, quien interpretó a Vincent Mancini en la tercera entrega, manifestó años después su disposición a continuar: “Me parece bien si nunca se hace pero estoy listo si ocurre”, expresó el actor en declaraciones recogidas por Espinof. Este entusiasmo favorecía la expectativa de un ambicioso regreso de la franquicia.

El rechazo de Paramount y la desaparición del proyecto

La propuesta de Francis Ford Coppola buscó salvar el guion de "El Padrino IV" recortando su propio salario para beneficiar a Mario Puzo (REUTERS/Aude Guerrucci)

A pesar del impulso de Coppola y Puzo, la productora Paramount se mostró reticente ante la rentabilidad del proyecto bajo un presupuesto reducido. Espinof subraya que el director propuso trabajar sin cobrar, con el objetivo de que Puzo pudiera recibir USD 1 millón por el guion.

“Mario sabía que estaba enfermo y quería dejar algo de dinero a sus hijos. Así que dije a Paramount: ‘Denle a Mario un millón de dólares para escribirla y trabajaré gratis con él’”, comentó Coppola en 2012. Según Espinof, la mentalidad de la productora, enfocada en el control de gastos, obstaculizó el desarrollo de la película.

La muerte de Mario Puzo en 1999 precipitó el abandono definitivo de la cuarta entrega. Andy García confirmó que el fallecimiento del guionista fue determinante: sin el motor creativo original, Coppola también perdió el interés y la negativa del estudio sepultó el proyecto.

Espinof añade que la negativa no solo fue monetaria, sino también una decisión estratégica sobre el destino de una de las sagas con mayor éxito de taquilla en la historia del cine.

De la gran pantalla a los tribunales y la literatura

Aunque el film nunca se materializó, varias ideas del guion se aprovecharon en la novela La familia Corleone, escrita por Ed Falco y publicada en 2021 con la autorización de los herederos de Mario Puzo. Esta obra rescató arcos argumentales inéditos y renovó el interés en la franquicia.

El intento de Coppola contempló a Leonardo DiCaprio en el papel de un joven Sonny Corleone, opción que despertó expectación en Hollywood (REUTERS/Mike Blake)

La publicación del libro originó un litigio legal entre Paramount y los herederos de Puzo por los derechos de la saga. De acuerdo con Espinof, ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial tras el enfrentamiento, lo que permitió la edición de la novela y delimitó las condiciones de adaptación.

Esta disputa subrayó el peso cultural y comercial que mantiene la marca El Padrino, incluso décadas después del surgimiento de la trilogía. Espinof remarca que, pese a las batallas legales y a la transformación de materiales inéditos en literatura, los derechos sobre la familia Corleone siguen siendo motivo de atención y negociación.

En la actualidad, la franquicia Corleone permanece entre las más valoradas de la industria. Sin embargo, un posible regreso al cine o una continuidad solo en la literatura dependerán de futuras decisiones empresariales.

Según Espinof, aunque Paramount mantiene abierta la posibilidad, por ahora el retorno de El Padrino a los cines sigue siendo solo una hipótesis sin planes concretos.