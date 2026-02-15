Entretenimiento

El error en “El Caballero de los Siete Reinos” que no pasó desapercibido y fue admitido por su creador

La ausencia de un diálogo fundamental entre Dunk y Steely Pate causó revuelo en redes sociales

El cuarto episodio de "El
El cuarto episodio de "El Caballero de los Siete Reinos" generó debate por omitir una conversación clave (HBO Max)

El showrunner Ira Parker reconoció abiertamente una omisión que, para muchos lectores, es fundamental en la historia de El Caballero de los Siete Reinos.

Se trata de un error que no pasó inadvertido entre los seguidores más fieles tras el estreno del episodio cuatro.

Durante una sesión de preguntas en la plataforma Reddit, Parker enfrentó la crítica de un fan que lamentó la ausencia de una conversación clave entre Dunk y el herrero Steely Pate.

En el libro de George R. R. Martin, este diálogo ocurre antes del juicio por combate, cuando Dunk, confundido por el apoyo de la gente común, se pregunta quién es para ellos: “¿Por qué? ¿Quién soy para ellos?”.

Steely Pate le responde que es “un caballero que recordó sus votos”.

La frase "un caballero que
La frase "un caballero que recordó sus votos", ausente en la serie, representa el alma moral de la novela, según los seguidores de George R.R. Martin (Penguin Random House)

El seguidor señaló que esa frase es considerada por muchos lectores como el alma y la moral de toda la novela, por lo que les resultó extraña su omisión en una adaptación tan fiel al libro.

Ira Parker no eludió el reclamo y, en un gesto autocrítico, aceptó que “honestamente, fue un error de mi parte. No es el primero, ni será el último en este programa”, y agregó que la escena estuvo incluida en el guion, aunque finalmente fue descartada en la edición final.

Aun así, defendió que la esencia de la historia se mantiene: a su juicio, “un caballero que recuerda sus votos” sigue en el corazón de la serie, aunque no se diga de forma explícita, porque las acciones de Dunk son coherentes con ese principio.

En la serie, el espíritu de la frase ausente se percibe en otros momentos; por ejemplo, cuando el príncipe Baelor Targaryen se suma a Dunk en el combate y afirma que “este hombre protegió a los inocentes, como debe hacer todo caballero de verdad”.

No fue el único detalle que los seguidores detectaron.

El showrunner Ira Parker reconoció
El showrunner Ira Parker reconoció que eliminar el diálogo sobre los votos del caballero fue un error y lo atribuyó a la edición final (HBO Max)

Otro usuario señaló que los príncipes Maekar y Aerion no portaban sus blasones personales, como sí ocurre en los libros.

Parker reconoció ese descuido, admitiendo que definitivamente debieron colocar el de Maekar para facilitar su identificación en la niebla.

Pese a estos errores, la serie logró conquistar a los propios creadores del universo literario.

George R.R. Martin manifestó que amó los seis episodios iniciales.

La crítica especializada y el público también han otorgado calificaciones destacadas, con un 95 % de aprobación de la crítica y un 73 % de los espectadores en Rotten Tomatoes, además de un 8,7 en IMDb.

El episodio también fue señalado
El episodio también fue señalado por no mostrar los blasones personales de los príncipes Maekar y Aerion Targaryen (HBO)

La llegada de El Caballero de los Siete Reinos implica un retorno inesperado al universo de Juego de Tronos.

Con estrenos semanales desde el 18 de enero en HBO Max, la serie explora nuevos rincones de Poniente, alejándose de los grandes dragones y las luchas de poder para centrarse en los pequeños del reino.

La acción transcurre 100 años antes de la serie original. El foco está puesto sobre Ser Duncan el Alto (Dunk) y su escudero Egg, quienes recorren un continente aún bajo el dominio de los Targaryen.

La historia, basada en la novela corta The Hedge Knight del autor estadounidense George R.R. Martin, muestra a Dunk, huérfano en Desembarco del Rey, convertido en caballero tras la muerte de su mentor.

Su camino lo lleva al torneo de Ashford, donde conoce a Egg y se enfrenta a desafíos junto al príncipe Aerion Brightflame Targaryen.

La serie lleva a los
La serie lleva a los espectadores a 100 años antes de "Juego de Tronos" y explora la historia de Duncan el Alto y Egg en Poniente (HBO Max)

El guionista y productor ejecutivo Ryan Condal confesó que la idea para adaptar estos relatos comenzó hace casi ocho años, motivado por su entusiasmo por los personajes.

Condal relató que tuvo la oportunidad de presentar la historia precisamente porque era un apasionado de estos protagonistas.

El elenco principal está encabezado por Peter Claffey como Dunk y Dexter Sol Ansell como Egg, bajo la dirección de Sarah Adina Smith y Owen Harris.

Martin, además de participar en los guiones, es productor ejecutivo para garantizar la fidelidad al espíritu original.

El destino de Dunk, según los libros, lo lleva a convertirse en Lord Comandante de la Guardia Real bajo el reinado de Aegon V, con un trágico final en la Tragedia de Summerhall.

Peter Claffey es uno de
Peter Claffey es uno de los protagonistas de "El Caballero de los Siete Reinos", la más reciente adaptación del universo creado por Martin (HBO)

La serie abre la puerta a futuras temporadas, ya que existen más relatos sobre Dunk y Egg escritos por Martin.

