‘El Caballero de los Siete Reinos’: todo lo que debes saber sobre la nueva serie del universo de ‘Juego de Tronos’

El inesperado regreso al universo de Juego de Tronos ya tiene un nuevo rostro. El Caballero de los Siete Reinos (A Knight of the Seven Kingdoms) debutó el 18 de enero en HBO Max, llevando a la pantalla un rincón poco explorado de Westeros y sus habitantes.

Esta vez, la serie se aparta de las luchas de poder entre las grandes casas y de los dragones, para centrarse en las vivencias de los “pequeños” de Poniente.

El guionista y productor ejecutivo Ryan Condal explicó a Entertainment Weekly que la historia muestra cómo las personas comunes sufren las consecuencias de los enfrentamientos entre la nobleza, una mirada diferente dentro del universo creado por George R.R. Martin.

La acción transcurre cien años antes de los hechos de Juego de Tronos. El eje está puesto sobre Ser Duncan el Alto, conocido como Dunk, y su escudero Egg, un muchacho inquieto que lo acompaña en sus andanzas.

Ambos se presentan como compañeros inesperados, recorriendo un continente donde la dinastía Targaryen todavía domina el Trono de Hierro y donde el recuerdo de los dragones persiste, según la sinopsis oficial de HBO.

El primer adelanto de la serie apareció en un video de HBO Max en agosto del año pasado, con Peter Claffey como Dunk.

En el avance se observan escenas de combates con espada y paisajes que evocan el Poniente original de la franquicia.

La trama proviene de la novela corta The Hedge Knight, escrita por Martin, que narra la vida de Dunk.

Este personaje inicia su camino como huérfano en Desembarco del Rey y se convierte en caballero tras el fallecimiento de su mentor, Ser Arlan de Pennytree.

Dunk toma la armadura y los caballos de su antiguo señor y viaja al torneo de Ashford, donde conocerá tanto aliados como adversarios.

En Ashford, Dunk encuentra a Egg, un niño que desea convertirse en su escudero.

Muy pronto, ambos se ven en medio de disputas con el príncipe Aerion Brightflame Targaryen, interpretado por Finn Bennett, y deben enfrentar desafíos que pondrán a prueba su determinación y su sentido del deber.

Según relató Condal a EW, la idea de adaptar los relatos de Dunk y Egg surgió hace casi ocho años, cuando HBO buscaba extender la franquicia.

“Tuve la oportunidad de presentar la historia porque era un apasionado de estos personajes”, contó el productor.

El elenco principal incluye a Dexter Sol Ansell como Egg y suma otros nombres que se conocerán con el avance de la temporada.

La dirección está dividida entre Sarah Adina Smith, quien realiza tres episodios, y Owen Harris, responsable de los otros tres y con experiencia en Black Mirror.

Aunque The Hedge Knight tiene solo 164 páginas, mucho menos que los libros principales de la saga, George R.R. Martin participa activamente como guionista y productor ejecutivo, para asegurar que su obra llegue fiel a la televisión.

El destino de Ser Duncan el Alto aparece descrito en los libros: tras años de servicio, llega a ser Lord Comandante de la Guardia Real bajo el reinado de Aegon V, incluso acompaña a su hermano Aemon al Muro.

Su final es trágico en la Tragedia de Summerhall, un incendio misterioso que también acaba con la vida de Aegon V.

La posibilidad de futuras temporadas está abierta, ya que existen más relatos escritos por Martin sobre Dunk y Egg.

Por ahora, los seis episodios iniciales ofrecen duelos y una mirada más cercana sobre las vivencias cotidianas en Westeros.

“Los fanáticos serán recompensados con otra gran serie en el universo de Canción de Hielo y Fuego”, anticipó Condal para EW.

Quienes deseen profundizar en este universo pueden volver a ver Juego de Tronos y House of the Dragon, disponibles en HBO Max.