Los dos primeros conciertos de la gira mundial de BTS llegarán a los cines

El regreso del grupo de k-pop se vivirá también en cines, con la proyección en vivo de los recitales inaugurales de su nuevo tour

La gira “Arirang” marca el
La gira “Arirang” marca el primer tour del grupo desde “Permission to Dance on Stage” (BIG HIT Entertainment)

Los fanáticos de BTS en todo el mundo tendrán una nueva manera de vivir el esperado regreso de la agrupación surcoreana: los dos primeros conciertos de su gira mundial BTS World Tour “Arirang” serán transmitidos en vivo en salas de cine de numerosos países en abril de 2026.

Según los comunicados oficiales, los conciertos que se proyectarán en los cines corresponden a los shows de apertura del tour internacional: el primero desde Goyang, Corea del Sur, el 11 de abril de 2026, y el segundo desde Tokio, Japón, el 18 de abril de 2026.

Cada uno de estos eventos será transmitido en simultáneo en salas cinematográficas, con cada sesión programada para ser exhibida dos veces por territorio para ajustarse a las diferencias de huso horario y maximizar la oportunidad de participación de los seguidores de BTS alrededor del mundo.

Marc Allenby, director ejecutivo de la distribuidora Trafalgar Releasing, destacó la magnitud cultural que representa el proyecto: “La noticia de BTS World Tour ‘Arirang’ ha sido recibida con una demanda global extraordinaria. Presentar estos conciertos completos en cine ofrece a las audiencias de todo el mundo la oportunidad de reunirse y experimentar la gira en la pantalla grande”.

Los shows inaugurales del BTS
Los shows inaugurales del BTS World Tour “Arirang” podrán verse en cines desde Goyang y Tokio en abril de 2026. (BIG HIT)

La iniciativa sigue la estela de otros eventos cinematográficos de música en vivo, como el fenómeno “Taylor Swift | The Eras Tour”, que se convirtió en la película de conciertos con mayores ingresos de todos los tiempos bajo la distribución de Trafalgar Releasing.

La serie de conciertos BTS World Tour “Arirang” marca el regreso del grupo completo tras casi cuatro años de pausa, período en el que los siete integrantes —RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook— cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y trabajaron en nuevos proyectos individuales.

Con una ambiciosa programación, el tour incluye 82 conciertos en 34 ciudades alrededor del mundo, un récord para un artista de K-pop en términos de cantidad de presentaciones. Asimismo, los espectáculos cuentan con un diseño de escenario 360 grados “in-the-round”, que coloca al público alrededor de la plataforma central para ofrecer una experiencia más inmersiva y cercana.

Cabe resaltar que el regreso de BTS a los escenarios incluye fechas en Latinoamérica. El anuncio realizado en enero fue celebrado con emoción por los fanáticos de la boyband surcoreana. Las fechas ya anunciadas incluyen:

  • Ciudad de México, México: 7, 9 y 10 de mayo (Estadio GNP Seguros)
  • Bogotá, Colombia: 2 y 3 de octubre
  • Lima, Perú: 9 y 10 de octubre
  • Santiago, Chile: 16 y 17 de octubre
  • Buenos Aires, Argentina: 23 y 24 de octubre
  • São Paulo, Brasil: 28, 30 y 31 de octubre
La venta de boletos para
La venta de boletos para los conciertos de BTS alcanzó una demanda impresionante (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

Estas presentaciones marcarán la primera vez en casi una década que BTS visita países como Colombia, Perú y Argentina como grupo completo, lo que representa un hito histórico para la base de seguidores latinoamericanos.

El gran ‘comeback’ musical

Esta gira acompaña el lanzamiento de su esperado quinto álbum de estudio, Arirang, que tiene programado su estreno para el 20 de marzo de 2026.

En relación al lanzamiento de su nuevo material musical, la banda también se ha asociado con Netflix para transmitir un especial titulado BTS the Comeback Live | Arirang el 21 de marzo de 2026. Este evento televisará en directo la primera actuación completa de la boyband desde el Gwanghwamun Square, frente al histórico palacio Gyeongbokgung en Seúl, Corea del Sur.

La proyección en cines se
La proyección en cines se suma a una estrategia global para celebrar el regreso de BTS (Foto composición: Infobae Perú)

Posteriormente, también se estrenará en la misma plataforma un documental llamado BTS: The Return, que profundiza en el proceso creativo y emocional de la banda en este momento clave de su carrera. Este documental tiene previsto llegar a los suscriptores el 27 de marzo de 2026.

