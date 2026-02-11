BTS en México: esto se sabe sobre el proceso legal que Profeco iniciaría contra Ticketmaster

La PROFECO ha tomado cartas en el asunto respecto a las quejas de los fans de BTS por la venta de boletos de Ticketmaster (Jesús Avilés/Infobae México)

La boletera Ticketmaster tiene hasta el 12 de febrero para presentar pruebas ante la Profeco de que no hubo irregularidades durante la venta de entradas para ver a BTS en México.

Este plazo está a un día de cumplirse y ni la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ni Ticketmaster han confirmado que haya habido una respuesta formal a la autoridad.

¿Ticketmaster podría evitar la multa con su explicación de la venta de BTS?

Ticketmaster detalló algunos datos en su blog sobre la venta de BTS.

La boletera asegura que se hubieran requerido llenar 46 estadios para cubrir la demanda o que la fila —de haber sido física— hubiera ido desde CDMX hasta la frontera con Estados Unidos.

Seguidora del grupo de k-pop BTS muestran carteles con imágenes de la banda y gritan consignas este viernes, durante una marcha en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

No se podría considerar que la publicación del blog de Ticketmaster evite un proceso legal por parte de Profeco.

Según el comunicado de la Procuraduría, Ticketmaster fue notificada de un Procedimiento por Infracción a la Ley (PIL) y tiene un plazo legal de 10 días hábiles para presentar pruebas y manifestarse como parte del procedimiento administrativo.

El texto de Ticketmaster es una comunicación dirigida al público general, no una respuesta formal a la autoridad ni un envío de pruebas conforme a los procedimientos establecidos por Profeco.

(Jesús Avilés/Infobae México)

La publicación, aunque transparente en su explicación sobre el proceso de venta, no sustituye la obligación legal de responder formalmente y aportar pruebas ante la autoridad.

¿Qué pasaría si Ticketmaster no entrega pruebas a Profeco?

Es posible que la presentación de pruebas haya ocurrido sin algún aviso al público,

En caso contrario, Ticketmaster enfrentaría una multa de 5 millones de pesos por haber caído en prácticas desleales.

A la boletera se le acusa de supuestamente haber establecido precios en un rango poco claro, además de presuntamente haber facilitado la compra a sitios de reventa como Stubhub o Viagogo.

(Reuters / Infobae México)

Cabe señalar que aún quedan poco más de 24 horas para que se cumpla el plazo de 10 días hábiles otorgado por Profeco.

Si Ticketmaster no presenta pruebas suficientes o no responde en tiempo y forma, Profeco puede confirmar la sanción impuesta y, en caso de reincidencia o incumplimiento, aplicar medidas adicionales, como restricciones a su operación en México.

Además, la autoridad continúa trabajando en nuevas regulaciones para la venta y publicidad de boletos, que podrían impactar la operación futura de Ticketmaster y otras plataformas en el país.

Qué explicó Ticketmaster

La explicación de Ticketmaster es clara respecto a la alta demanda y el funcionamiento de la fila virtual, así como sobre la política de precios y medidas de seguridad.

Sin embargo, se centra en justificar los procedimientos internos y en detallar la magnitud de la demanda, pero no aborda directamente las irregularidades señaladas por Profeco ni responde de manera puntual a acusaciones específicas sobre la venta de boletos o posibles prácticas desleales.