A más de 20 años de Star Wars: así fue el reencuentro entre “Anakin” y el joven “Boba Fett” que emocionó a los fanáticos

Jake Lloyd fue el actor del joven Anakin Skywalker en Star Wars Episodio I: La Amenaza Fantasma (Youtube/ Star Wars)

Hace casi 27 años, el universo de Star Wars se expandió con el estreno de la primera entrega de su trilogía de precuelas: La amenaza fantasma, lanzada en 1999. La saga, creada por George Lucas, marcó un antes y un después en el cine de ciencia ficción y, desde entonces, ha cautivado a millones de seguidores en todo el mundo.

Dentro de ese fenómeno cultural, dos niños actores dejaron una huella imborrable en la memoria de los fans. Jake Lloyd dio vida a un joven Anakin Skywalker, el niño que más tarde se convertiría en Darth Vader, mientras que Daniel Logan interpretó a un joven Boba Fett, el legendario cazarrecompensas, en El ataque de los clones de 2002.

Ambos actores, que saltaron a la fama gracias a sus papeles en la franquicia, se reencontraron recientemente más de dos décadas después de haber compartido el universo galáctico, sorprendiendo a seguidores de todas las generaciones.

Jake Lloyd y Daniel Logan, los jóvenes Anakin Skywalker y Boba Fett, protagonizan un emotivo reencuentro tras más de dos décadas de Star Wars (Captura de video)

Un reencuentro especial tras dos décadas

Más de 20 años después de sus icónicas apariciones en la saga, Jake Lloyd y Daniel Logan volvieron a captar la atención pública al reunirse en persona. La imagen de ese encuentro, compartida en redes sociales por Logan, mostró un contraste marcado con la imagen que los fans guardaban de ellos: ambos lucen ahora barbas y bigotes, una apariencia muy distinta a la de aquellos nenes que interpretaron a los célebres personajes en la trilogía de precuelas.

La reunión se llevó a cabo en un restaurante al aire libre, donde Logan, sonriente, tomó una selfie haciendo el signo de la paz, mientras Lloyd, sentado frente a él, presentaba un gesto más serio.

Este reencuentro no solo sorprendió a los seguidores por el cambio físico de los actores, sino también por el hecho de que ambos mantuvieron una amistad fuera de pantalla durante estos años, a pesar de que nunca coincidieron en escenas dentro de la saga. Como contó el actor que le dio la vida a Boba Fett, su vínculo surgió a partir de su participación en convenciones de fans y se fortaleció a lo largo del tiempo, consolidando una relación que trasciende la ficción del universo Star Wars.

Daniel Logan (izquierda) y Jake Lloyd tomaron caminos distintos tras su paso por Star Wars (Instagram / @instadaniellogan)

“Acabo de pasar el día con mi hermano”, escribió en la publicación de Instagram. Tras el paso por la saga, las vidas de ambos actores tomaron rumbos muy distintos, marcados por decisiones personales y oportunidades dispares en la industria del entretenimiento.

En el caso de Lloyd, su papel como Anakin Skywalker supuso un salto inmediato a la fama, pero la experiencia tuvo consecuencias inesperadas. Luego de su aparición en La amenaza fantasma, actuó en dos películas más: Die With Me y Madison. Sin embargo, decidió alejarse de la industria del cine y la televisión en 2001. Lloyd explicó más adelante que las presiones del medio y el acoso que sufrió durante su infancia fueron las principales razones para retirarse y buscar una vida lejos de los focos.

A diferencia de su colega, Daniel Logan optó por continuar vinculado al universo de Star Wars. Después de su interpretación de Boba Fett en El ataque de los clones, mantuvo una presencia activa en la franquicia, prestando su voz al personaje en la serie animada Star Wars: La guerra de los clones. También participó en la miniserie El libro de Boba Fett de Disney y apareció en producciones como The Legend of Johnny Lingo y Sharknado: The 4th Awakens. Además, se ha convertido en un invitado habitual de convenciones y eventos relacionados con la saga, donde mantiene el contacto cercano con los aficionados.

Daniel Logan le dio vida a Boba Fett, el legendario cazarrecompensas (Captura de video)

Mientras Lloyd buscó el anonimato y la distancia, Logan supo aprovechar el legado de su personaje para construir una carrera que lo mantiene en el centro del fenómeno Star Wars, consolidando su papel como referente entre los seguidores de la saga.

Acoso y problemas de salud: la complicada vida de Lloyd

La vida de Jake Lloyd después de su paso por Star Wars estuvo marcada por momentos complejos y desafíos personales. Desde muy joven, enfrentó situaciones de acoso escolar tras su repentina fama. Según sus propias palabras, compañeros de escuela solían imitar el característico sonido del sable láser cada vez que lo veían, lo que convirtió su experiencia escolar en un “auténtico infierno”, según recogió Daily Mail. Además, la presión mediática lo llevó a realizar hasta 60 entrevistas diarias, una exposición que pronto lo llevó a rechazar la atención de las cámaras y a desvincularse de la actuación.

Años más tarde, se vio envuelto en varios episodios legales y problemas de salud. En 2015, la policía acudió a su hogar tras una denuncia de su madre, Lisa Riley, aunque finalmente no se presentaron cargos. Ese mismo año, fue arrestado por conducción imprudente y resistencia a la autoridad, lo que resultó en 10 meses de reclusión en un centro de detención en Carolina del Sur.

Jake Lloyd fue quien encarnó al joven Anakin Skywalker en Star Wars (Captura de video)

En 2008, médicos le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, un trastorno que, según explicó su madre, se agravó por la presencia de anosognosia, una condición que dificulta la conciencia de la propia enfermedad. Riley relató que en 2023 sufrió un brote psicótico que requirió hospitalización en un centro especializado, después de protagonizar un episodio de confusión en la vía pública.

El entorno familiar jugó un papel decisivo durante este periodo. Su madre protegió al joven actor de las críticas y, según declaró, lo mantuvo alejado del impacto mediático negativo tras el estreno de La amenaza fantasma. En 2024, Riley enfatizó que su hijo, pese a la creencia popular, no abandonó la actuación por las críticas sino por razones personales y de salud.

El apoyo de los fans también se convirtió en un elemento fundamental de su recuperación. En una entrevista a principios de 2025, el interprete reconoció que la atención de los seguidores de Star Wars resultó “terapéutica” y expresó su agradecimiento por el respaldo recibido. “Ahora puedo aceptar continuar con el tratamiento, la terapia y la medicación. Todos me han apoyado mucho”, citó Daily Mail, destacando el valor de la comunidad en su proceso de mejora. Los mensajes de aliento y afecto en redes sociales reflejan la empatía de los aficionados, que siguen acompañando al actor en cada etapa de su vida.