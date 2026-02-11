La última publicación de James Van Der Beek en Instagram antes de fallecer a causa de cáncer

James Van Der Beek se mantuvo activo en redes sociales durante su enfermedad. (REUTERS/Eric Henderson)

James Van Der Beek dedicó su última publicación en redes sociales a su hija Annabel y a su padre, Jim, el 25 de enero, dos semanas antes de su fallecimiento el 11 de febrero a los 48 años. El actor murió tras una batalla de tres años contra el cáncer colorrectal.

En la imagen compartida en Instagram, se lo veía abrazando a Annabel, de 12 años, en una fotografía tomada con motivo del cumpleaños de ella y de su abuelo, quienes comparten fecha de nacimiento.

En el mensaje que acompañó la publicación, el artista reflexionó sobre los rasgos que observaba en ambos y expresó su gratitud por tenerlos en su vida. Asimismo, señaló similitudes entre los dos.

“Puedo reconocer el mismo corazón cálido, amoroso y tierno. Veo el cuidado y la dedicación que brindan a quienes más aman. Veo la misma creatividad y originalidad acuariana, tan única. Y ambos hacen que cada espacio en el que se encuentran sea más divertido”, escribió.

La última publicación de James Van Der Beek estuvo dedicada a su hija. (Instagram)

Cabe recordar que James Van Der Beek estaba casado con Kimberly Van Der Beek y era padre de seis hijos: Olivia, de 15 años; Joshua, de 13 años; Annabel, de 12 años; Emilia, de 9 años; Gwendolyn, de 7 años; y Jeremiah, de 4 años.

La familia confirmó su fallecimiento a través de un comunicado publicado en Instagram.

“Falleció pacíficamente esta mañana. Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo”, señala el mensaje.

En los últimos meses, el actor había compartido actualizaciones sobre su estado de salud. En distintas entrevistas explicó que atravesaba el proceso con el apoyo de su familia. También reconoció cambios físicos derivados del tratamiento.

James Van Der Beek aseguró que siempre recibió el apoyo de toda su familia. (Instagram/@vanderjames)

“Me siento un poco mejor cada mes. Ha requerido más paciencia, más disciplina. Más fuerza de la que sabía que tenía”, expresó el año pasado al referirse a la pérdida de peso.

En septiembre participó de manera virtual en una reunión del elenco de Dawson’s Creek, serie que protagonizó entre 1998 y 2003 en el papel de Dawson Leery. En esa aparición, algunos seguidores comentaron su aspecto físico, ya que se lo veía más delgado.

En agosto de 2025 se anunció un reencuentro del elenco para realizar una lectura en vivo del episodio piloto con fines benéficos, en apoyo a la organización F Cancer y al propio actor.

Días antes del evento, el artista comunicó que no podría asistir debido a problemas de salud. En un video pregrabado expresó que esperaba participar y agradeció la organización del encuentro.

James Van Der Beek no pudo asistir presencialmente a un evento de Dawson’s Creek. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante sus apariciones públicas, James Van Der Beek explicó que vivir con cáncer modificó su manera de entender la vida cotidiana. Señaló que aprendió a prestar mayor atención a su alimentación y a lo que incorporaba a su cuerpo.

También indicó que comenzó a experimentar los momentos diarios con mayor conciencia. En una entrevista con People en noviembre de 2024 describió el diagnóstico como una “reorientación de vida” y expresó que tenía mucho por lo cual vivir junto a su esposa e hijos.

Su última aparición pública tuvo lugar en diciembre de 2025, durante una entrevista televisiva concedida desde su hogar al periodista Craig Melvin, del programa Today.

La última aparición púlica de James Van Der Beek fue en una entrevista televisiva con Today. (Captura de video)

En esa conversación, el actor aseguró que se sentía mejor en comparación con meses anteriores.

“Me siento mucho, mucho mejor que hace un par de meses. Ha sido un camino más largo de lo que jamás pensé. Me ha exigido más paciencia, más disciplina y más fuerza de la que sabía que tenía. Sabía que era fuerte, no sabía que era tan fuerte. Pero me siento bien”, expresó.