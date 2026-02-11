“Arnold suele llamarles aparte antes del postre para enseñarles algún truco nuevo”, relató Chris Pratt sobre el abuelo Schwarzenegger

Chris Pratt describió el lado más tierno de Arnold Schwarzenegger como abuelo en una entrevista con Rob Lowe en YouTube (YouTube: Literally! with Rob Lowe)

Chris Pratt reveló el lado más tierno de Arnold Schwarzenegger como abuelo al compartir detalles inéditos de su vida familiar durante su participación en el podcast de YouTube Literally! with Rob Lowe.

El actor describió cómo el exgobernador de California encarna un rol activo y entrañable en las reuniones familiares, especialmente con sus nietos.

Un retrato monumental como símbolo de unión

Entre las historias relatadas, Pratt destacó el gesto de Schwarzenegger al encargar un retrato navideño monumental para sus nietos.

Arnold Schwarzenegger encarga un retrato monumental de Navidad para sus nietos, consolidando la unión familiar (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Arnold tuvo un retrato hecho, una pintura. Es increíble, es enorme, y aparecen sus tres nietos, Ford, Lila y Eloise, asomándose detrás de un árbol de Navidad mientras él, vestido de Santa Claus y con una galleta en la mano, les sonríe", narró Pratt en Literally! with Rob Lowe.

Definió la obra como “una decoración navideña impresionante” y explicó que se ha convertido en el eje de las celebraciones, resaltando el realismo de la pintura y el deseo de Schwarzenegger de dejar una huella indeleble en la memoria de los niños.

Tradiciones familiares y reglas en casa

Respecto a las tradiciones en casa junto a Katharine Schwarzenegger, su esposa, Pratt precisó que mantienen reglas estrictas para preservar el espíritu navideño sin excesos: “En nuestro hogar, la música navideña empieza el 1 de noviembre, pero todo desaparece después del 26 de diciembre. Sacamos los adornos y guardamos el árbol para no excedernos”.

La decoración navideña en la familia Schwarzenegger-Pratt destaca como eje de sus celebraciones anuales y recuerdos entrañables (REUTERS/Mario Anzuoni)

Pratt recordó en el podcast que la pareja acordó retirar la decoración el día después de Navidad, una costumbre establecida tras sesiones de consejería prematrimonial.

Schwarzenegger, abuelo y mentor deportivo

Durante las reuniones dominicales, Pratt relató que Schwarzenegger asume con dedicación su rol de abuelo y disfruta transmitir su pasión deportiva a los nietos.

El humor y la complicidad intergeneracional definen los encuentros familiares de Chris Pratt y Arnold Schwarzenegger (REUTERS)

“Arnold suele llamarles aparte incluso antes del postre familiar para enseñarles algún truco nuevo”, afirmó Pratt en Literally! with Rob Lowe.

El actor bromeó sobre la competitividad en la familia al señalar: “Mi meta ahora mismo es mejorar tanto en tenis que pueda ganar a Katharine, aunque quizá eso no sea lo mejor para el matrimonio”.

Complicidad y humor entre generaciones

La dinámica intergeneracional se refleja en la complicidad y el humor que comparten todos los miembros. Pratt explicó en el podcast: “Hay momentos en los que nuestras esposas nos observan resignadas, pensando: ‘estos dos otra vez con sus historias’”, poniendo en evidencia la cercanía y el ambiente relajado que impera en los encuentros familiares.

Chris Pratt y su esposa Katharine establecen reglas estrictas para preservar la tradición navideña en casa y evitar excesos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Pratt también mencionó que Schwarzenegger disfruta planificando actividades temáticas, como las noches de películas clásicas, para fomentar la unión entre abuelos y nietos y crear recuerdos imborrables.

Según Pratt, estas iniciativas contribuyen a mantener el contacto entre todos los integrantes, más allá de las fechas especiales, reforzando el sentido de comunidad y pertenencia familiar.

Además, destacó que el exgobernador prefiere organizar juegos al aire libre y promover el respeto mutuo en la convivencia, valores que considera fundamentales para el futuro de sus nietos.

Hijos protagonistas y rutinas entrañables

Los hijos de Chris Pratt y Katharine Schwarzenegger protagonizan rutinas espontáneas que reflejan el cariño y la fortaleza familiar (Backgrid/The Grosby Group)

Los hijos de Pratt y Katharine, protagonistas de escenas espontáneas, también estuvieron presentes en la conversación.

El actor narró una experiencia reciente con su hija Lila: “Hoy no quería que me fuera al trabajo ni que ella fuera al colegio, así que puso una nota en mi pecho con la palabra ‘Papá’ tachada. Me cruzó”, comentó Pratt, entre risas y ternura, y añadió que vive rodeado de mujeres fuertes.

Pratt cerró la entrevista con una observación humorística sobre la rutina familiar: “Después de la sobremesa y de compartir historias o juegos, los adultos regresamos a casa siguiendo el liderazgo de quienes realmente mandan en la familia”, una escena habitual que sintetiza el aprecio por los lazos y tradiciones compartidas.