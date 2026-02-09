Entretenimiento

La razón por la que David Thewlis no quiere volver a ‘Harry Potter’: “Estoy harto de hablar de ello”

El actor británico aseguró que no desea retomar su papel de Remus Lupin ni participar en la nueva serie de HBO basada en los libros de J.K. Rowling

David Thewlis admitió que no
David Thewlis admitió que no le entusiasma ser parte de algún proyecto de "Harry Potter". (Warner Bros.)

David Thewlis afirmó que no tiene interés en regresar al universo de Harry Potter, ya sea retomando su antiguo papel de Remus Lupin o participando en la nueva adaptación televisiva que prepara HBO.

El intérprete, de 62 años, se refirió brevemente a su experiencia en la saga durante una entrevista reciente con el medio ScreenTime, en el marco de la promoción de su actual proyecto, la serie The Artful Dodger.

Consultado sobre la posibilidad de reaparecer en la franquicia, el actor británico fue directo en su respuesta y señaló que se considera demasiado mayor para interpretar nuevamente a su personaje, por lo que no desea volver a involucrarse en ese universo narrativo.

“Siento que sería demasiado viejo para mi personaje original y, no, no querría volver a eso. Ya he tenido suficiente de eso. Estoy harto de hablar de ello, honestamente”, expresó.

David Thewlis admitió sentirse demasiado
David Thewlis admitió sentirse demasiado viejo para interpretar a Remus Lupin. (REUTERS/Henry Nicholls)

Las declaraciones de Thewlis se producen en un contexto de renovado interés por el mundo de Harry Potter, a raíz del desarrollo de una nueva serie televisiva a cargo de HBO.

El proyecto fue anunciado en 2023 y actualmente se encuentra en producción. La ficción adaptará los siete libros de la saga, con una temporada dedicada a cada volumen, y tiene previsto su estreno para el año 2027.

El reparto principal ya fue anunciado. Los actores infantiles Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton interpretarán a Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, respectivamente.

También se confirmaron otros nombres destacados, como John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Nick Frost como Rubeus Hagrid y Papa Essiedu como Severus Snape.

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y
Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout serán los nuevos protagonistas de la serie de Harry Potter. (HBO Max)

Cabe recordar que David Thewlis debutó como Remus Lupin en Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004), la tercera película de la saga cinematográfica basada en los libros de J.K. Rowling.

El actor volvió a interpretar al personaje en entregas posteriores de la saga: La Orden del Fénix (2007), El misterio del príncipe (2009) y en las dos partes de Las reliquias de la Muerte, estrenadas en 2010 y 2011.

En los últimos años, David Thewlis ha dado señales públicas de cierto cansancio ante la constante referencia a su paso por Harry Potter.

En 2023, realizó una publicación en Instagram en la que bromeó sobre haber “olvidado el nombre” de la película en la que interpretó a Remus Lupin, mientras posaba con una bolsa de harina llamada “Lupin flour” durante un viaje por Australia.

David Thewlis hizo un guiño
David Thewlis hizo un guiño a su personaje de "Harry Potter". (Instagram)

“Fue tan gracioso que me tomé una foto con él, con una expresión divertida. Instagram no puede ser mejor que esto”, escribió.

No obstante, el actor reconoció que valora el contacto con los seguidores más jóvenes de las películas. Durante la entrevista con ScreenTime, señaló que le resulta agradable interactuar con niños que se muestran entusiasmados por la historia.

Según explicó, el impacto que la saga tiene en ese público le permite generar momentos positivos y cercanos, algo que considera gratificante.

David Thewlis admitió que le
David Thewlis admitió que le gusta interactuar con niños que se interesan por "Harry Potter". (Warner Bros.)

Mientras tanto, David Thewlis continúa enfocado en sus proyectos actuales. La segunda temporada de The Artful Dodger, serie que protagoniza, se estrenará el próximo 10 de febrero en Disney+.

