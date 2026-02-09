Chase Infiniti reflexionó sobre la fama repentina y la presión de Hollywood: “One Battle After Another me cambió la vida”

One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, combina acción y sátira para seguir a un exrevolucionario que protege a su hija mientras confronta antiguos enemigos, abordando violencia, política y tensiones familiares en Estados Unidos (Créditos: YouTube/ Warner Bros)

El salto de Chase Infiniti de las audiciones anónimas a coprotagonizar One Battle After Another con Leonardo DiCaprio captó la atención internacional.

En solo un año, la actriz se convirtió en figura de la temporada de premios internacionales y, según relató en una entrevista exclusiva con The Times, la fama transformó sus rutinas y sus perspectivas de pertenencia, mientras enfrenta la presión de Hollywood y busca permanecer fiel a sí misma fuera del foco mediático.

El salto a la fama y la película con DiCaprio

“Muchas de las cosas que estoy logrando ahora ni siquiera se me ocurrían. Todavía intento asimilar que esta es mi realidad”, confesó Infiniti en diálogo con The Times.

La actriz recordó que, hace solo un año, era una desconocida y que vivió su primera alfombra roja en el estreno de la película en Los Ángeles, además de ver su primera valla publicitaria en Times Square.

El intenso entrenamiento de Infiniti incluyó clases de karate, manejo de armas y trabajo físico para su papel en One Battle After Another (Warner Bros. Pictures/AP)

“Cuando empecé, no me gustaba ir a eventos porque no conocía a nadie y nadie me conocía a mí”, comentó. Sin embargo, admitió que, con el tiempo, el trato social dejó de intimidarla. Después de seis meses de audiciones, pruebas y entrenamientos, reconoció que “One Battle After Another me cambió la vida por completo”.

Transformación, entrenamiento y trabajo actoral

La actriz de 25 años detalló el proceso de preparación para el papel, que incluyó clases de karate, práctica de secuencias de acción, conducción defensiva y manejo de armas. “Estaba muy nerviosa durante la audición junto a DiCaprio y Regina Hall“, reconoció.

El rodaje recorrió diversas localizaciones de California y, en el set, la actriz aprendió observando a sus compañeros y al director Paul Thomas Anderson.

Impacto emocional y sentido de pertenencia

Infiniti señaló que su experiencia personal influyó en la construcción del personaje y reflexionó sobre la identidad de quienes, como ella, son de raíces mixtas: “Toda persona mestiza del planeta llega a un punto en su vida en el que piensa: ‘No entiendo dónde encajo’”.

Infiniti exploró su identidad de raíces mixtas y su necesidad de pertenencia, conectando su historia personal con la construcción de su personaje (REUTERS)

Explicó que su camino, desde las raíces en Indianápolis hasta el teatro local y las primeras oportunidades en Broadway, marcó su búsqueda de pertenencia: “Quería ir a cualquier lugar que no fuera Indianápolis… Es un lugar diverso, pero también no lo es. Y a mi hermana y a mí nos costó encontrar nuestro lugar en el mundo de allí”.

Temporada de premios y la experiencia de la alfombra roja

Acerca de la actual temporada de premios, Infiniti habló de su rol en la promoción de la película y de su faceta como “embajadora” de moda. “Mi parte favorita es prepararme para los eventos. Me encanta la alfombra roja. Me parece divertidísima. Es como si estuviera jugando a disfrazarme”, afirmó.

Ha lucido vestidos de Louis Vuitton y Oscar de la Renta en galas como los Globos de Oro y la premiación del AFI. “Cada vez que entro en esas salas, se me encoge un poco el corazón”, confesó sobre su presencia entre figuras de la industria.

Recientemente cumplió el sueño de conocer a ídolos del K-pop como Felix de Stray Kids y Lisa de Blackpink. Este encuentro la devolvió a su faceta de fan: “Me puse histérica… Se siente muy raro haber pasado de ser una gran fan, y seguir siendo una gran fan, a estar ahora en la misma sala con ellos”.

Chase Infiniti prioriza la amistad y la estabilidad fuera de Hollywood, manteniendo lazos con su entorno en Chicago y su círculo íntimo de amistades (REUTERS)

Proyectos futuros y vida personal

Entre sus próximos proyectos, mencionó la serie “The Testaments” en Disney+ y la película “The Julia Set”. A pesar del éxito, da prioridad a mantener el vínculo con sus amistades y su vida cotidiana fuera de la industria. “Me encanta Chicago, no quiero irme. Todos mis amigos están allí”, destacó.

También insistió en que la cercanía con su círculo íntimo sigue siendo fundamental: “Sigo viviendo con mi mejor amiga… Nos la pasamos matando plantas de interior y grabando rutinas de baile de K-pop”.

Como destacó The Times, pese al ritmo frenético de su carrera en Hollywood, Infiniti mantiene los lazos y costumbres que le otorgan estabilidad y sentido de pertenencia.