DiCaprio: “‘Una batalla tras otra’ es un reflejo de dónde estamos como mundo”

El esperado estreno de la comedia negra reúne a Leonardo DiCaprio y Paul Thomas Anderson en una historia que mezcla humor ácido y crítica social al abordar temas como el racismo y la inmigración en los Estados Unidos

Por Mikaela Viqueira

Trailer de "Una batalla tras otra"

Pocas películas se atreven a retratar el caos del mundo con tanta sátira como One Battle After Another (Una batalla tras otra), una comedia negra que aborda el racismo y la inmigración en Estados Unidos y que conforma “un reflejo del extremismo” que atraviesa la sociedad actual, cuenta Leonardo DiCaprio.

“Esta película es increíblemente extrema. Hay personajes increíblemente defectuosos, pero creo que el hecho de que esté hablando de dónde estamos hoy en este mundo es un reflejo del extremismo”, indica la estrella estadounidense.

El proyecto, que se estrena este viernes en la gran pantalla tras un exhaustivo trabajo de más de 20 años del aclamado cineasta Paul Thomas Anderson, se adentra en la vida de Bob Ferguson (DiCaprio), un fracasado revolucionario que vive en un estado de paranoia por culpa de los efectos de las drogas y desconectado de la realidad de su enérgica e independiente hija (Chase Infinity).

Pero cuando su malvado némesis, encarnado por Sean Penn, reaparece después de dieciséis años en busca de venganza, padre e hija deberán entenderse para luchar contra las consecuencias de su pasado.

La sátira de 'One Battle
La sátira de 'One Battle After Another' expone el racismo y la inmigración en la sociedad estadounidenses;

“Cualquiera puede identificarse con el hecho de que nadie quiere que las familias estén separadas. Tenemos nuestras propias creencias políticas, pero esta película es un espejo de dónde estamos y en qué estado nos encontramos como país y como mundo”, explica DiCaprio.

Dosis de humor ante el reflejo de una sociedad desconectada

En este caótico mundo en el nadie parece estar conectado “no hay creencias políticas que esté tratando de imponer a la audiencia”, insiste el actor. “Es como: este es el mundo en el que vivimos y vamos a dar un paseo loco con ellos”, agrega.

De entre la sátira emerge la audacia del cineasta para abordar temas sensibles que se encuentran a la orden del día en la sociedad estadounidense, como el racismo y la inmigración.

Anderson “camina por una cuerda muy floja con respecto a lo que está pasando hoy en día con el racismo y los inmigrantes”, pero pese a ello “lo mantiene dentro. Es gracioso, pero no se burla”, explica a EFE Benicio del Toro, quien interpreta a Sensei, un inmigrante meticuloso que brinda ayuda y apoyo moral a Bob.

Leonardo DiCaprio protagoniza una comedia
Leonardo DiCaprio protagoniza una comedia negra que refleja el extremismo y la desconexión social actual

“Es bastante impresionante cómo (Anderson) puede hacerlo, porque creo que la gente hablará de los problemas de los que estamos hablando aquí”, agrega el actor puertorriqueño.

DiCaprio, por su parte, espera que la película invite a la reflexión “a través del humor y lo absurdo”, ya que “se estrena en un momento muy interesante de nuestra cultura, de nuestro mundo”.

Encontrar la humanidad en lo inhumano

Repleta de personajes complejos, el filme ha supuesto todo un reto para Chase Infinity, debutante en la gran pantalla con su papel de Willa, pero sobre todo para Teyana Taylor, quien interpreta a Perfidia, una mujer con la que no siempre estuvo de acuerdo.

“Creo que lo más desafiante para mí fue que, aunque vi mucho de mí misma y de otras mujeres en Perfidia, la parte más difícil fue que tenemos dos puntos de vista diferentes con respecto a la maternidad”, confiesa Taylor.

El filme explora la compleja
El filme explora la compleja relación entre un padre revolucionario y su hija en un contexto de caos social

Aun así, guarda el recuerdo de una desgarradora escena en la que tiene que dejar atrás a su familia. “Fue muy, muy difícil salir por la puerta y mirar a este hombre que me amaba tanto, a mi bebé recién nacido y seguir alejándome”, ahonda.

Cuando la actriz entendió su complejidad logró encontrar el equilibrio y el lado humano de un personaje clave para el desarrollo de esta historia.

“Esta película es muy importante para que la gente la vea. No es una película que se considere excesivamente política y (Anderson) trae el lado humano de todo”, sentencia.

Fuente: EFE.

Fotos: Crédito prensa Warner Bros. Pictures; Reuters/ Mike Blake/ archivo.

