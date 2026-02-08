“No quiero compartir mi dinero ni mi espacio”: Whoopi Goldberg explicó por qué renunció a la vida en pareja

Whoopi Goldberg defiende la independencia emocional y rechaza la idea de tener que pedirle opinión a una pareja (REUTERS/Aude Guerrucci)

La actriz estadounidense Whoopi Goldberg sostiene una postura firme respecto al amor y la vida en pareja: “No quiero tener que pedirle la opinión a nadie”. Así resume sobre su filosofía de independencia emocional, en la que reivindica la autonomía y la amistad en sus vínculos más cercanos.

A sus 70 años, Goldberg manifestó en una entrevista reciente con Vanity Fair que optó de manera consciente y definitiva por la soltería. “No siento nostalgia por la vida en pareja y no tengo intención de cambiar mi situación sentimental”, afirmó.

“No todos están hechos para una relación. Algunas personas simplemente estamos para historias de una sola noche”, detalló Goldberg, quien permanece soltera desde 1995 tras divorciarse de Lyle Trachtenberg.

La actriz, que se casó en tres ocasiones —primero con Alvin Martin, luego con David Claessen y finalmente con Trachtenberg—, reconoció que sus propias vivencias marcaron esos límites: “No quiero vivir con nadie. Viví con mi hija. Es lo único que puedo gestionar. Amo a muchas personas, pero no necesito que vivan conmigo. Ni que duerman conmigo”.

Familia y compañía suficiente

Goldberg subraya que su círculo familiar basta para sentirse acompañada. “Tengo bastante con mi hija, su marido, mis nietos, mis bisnietos y la gente con la que trabajo”, señala en Vanity Fair.

Y agregó: “No me siento sola, porque hay suficiente gente a mi alrededor que no me deja sentir ese vacío”.

La actriz comentó en reiteradas ocasiones que el tiempo compartido con su familia le brinda satisfacción y sentido de pertenencia. Su relación con su hija Alexandra Martin representa uno de sus pilares, y a través de los años desarrolló un vínculo fuerte también con sus nietos y bisnietos.

Asimismo, Goldberg considera que la familia que construyó y los lazos que mantiene le permiten experimentar compañía y apoyo, sin la necesidad de una pareja romántica.

Cuestionar la presión social

Desde su perspectiva, la presión social contribuye a que la soltería se perciba como un defecto. “La mayoría de la gente no está cómoda sola, porque nos enseñan que hay algo mal si no tienes pareja. Incluso comer solo se percibe como algo negativo”, enfatizó Goldberg.

Y añadió: “A veces solo quieres comer un plato de pasta. No quieres preguntar si alguien prefiere vino tinto o blanco. No me importa lo que tú quieras”.

Goldberg reflexionó sobre cómo la cultura popular y los medios de comunicación suelen presentar la vida en pareja como un objetivo indispensable.

En tanto, sostuvo que este discurso puede generar ansiedad y descontento en quienes eligen otro camino, por convencimiento o por experiencia. Para ella, la libertad personal y la satisfacción con la propia vida deberían ser suficientes para validar cualquier decisión.

Independencia económica y emocional

Es que la actriz equipara la convivencia de pareja con una renuncia al espacio individual: “Cuando te comprometes con alguien, significa pedir su opinión, escucharla y buscar un compromiso. Yo no quiero hacer eso”. También fue clara con el aspecto económico: “No quiero compartir mi dinero ni mi espacio. Sé que suena terrible, pero no quiero”.

A pesar de sus tres divorcios, mantiene relaciones cordiales con sus exparejas. “Estoy en contacto con cada uno de ellos, porque una vez fueron mis amigos. Eso no implica que conversemos a menudo, pero les respeto lo suficiente”, explicó en Vanity Fair y reiteró en el programa The View.

Para Goldberg, la independencia y el respeto por el pasado pueden coexistir. Considera posible mantener la cordialidad con quienes compartió su vida, priorizando la libertad personal, sin resentimientos ni imposiciones afectivas.

Su experiencia personal se convirtió en una referencia para quienes buscan alternativas al modelo tradicional de pareja, defendiendo la autonomía como una forma válida y plena de vivir.