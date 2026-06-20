Anne Hathaway ocultó su embarazo durante la gira mundial de ‘El diablo viste a la moda 2′: “Es una superheroína”

La actriz mantuvo el mismo ritmo de entrevistas, estrenos y viajes internacionales durante los primeros meses de gestación. (REUTERS/Jeenah Moon)

Anne Hathaway, de 43 años, confirmó el viernes 19 de junio que está esperando un bebé junto a su esposo, Adam Shulman, con quien ya tiene dos hijos: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6. El anuncio llegó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

Mientras la actriz era felicitada por las buenas noticias; allegados a la estrella de Hollywood también elogiaron su esfuerzo profesional. En abril, Hathaway tuvo que recorrer distintos países para promocionar la secuela de El diablo viste a la moda. La intérprete completó su trabajo mientras lidiaba discretamente con los meses iniiales de su embarazo.

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“Su ética de trabajo es increíble. Es una superheroína”, expresó una fuente de la industria a la revista PEOPLE.

El anuncio también permitió entender el intenso ritmo profesional que mantuvo durante los últimos meses. Además de promocionar El diablo viste a la moda 2, Hathaway viene encadenando el estreno de varios proyectos cinematográficos que la convierten en una de las figuras más activas de Hollywood este año.

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La estrella ha explicado que prefiere comunicar sus embarazos personalmente antes de que trasciendan por fotografías tomadas por paparazzi.(Créditos: Instagram)

Tras protagonizar Mother Mary, la actriz se prepara para el estreno de The Odyssey, la nueva película de Christopher Nolan, prevista para julio. Después llegarán The End of Oak Street y Verity, completando un calendario que incluye cinco estrenos en salas durante 2026.

“Está teniendo el mejor año de su carrera y ahora llega un bebé. Es realmente increíble”, señaló la fuente.

Durante la Met Gala celebrada el pasado 4 de mayo, Hathaway fue consultada por Vogue sobre cómo lograba mantener el ritmo entre tantos compromisos laborales. Aunque ahí no reveló que estaba embarazada, respondió con una reflexión que ahora adquiere un significado diferente.

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“¿Quién tiene más suerte que nosotros? Cuando empiezo a sentirme un poco cansada, me pregunto: ‘¿Te gusta la razón por la que estás cansada?’. Y lo agradezco porque sé que hay personas que no aman el motivo por el que están cansadas”, comentó entonces.

Las actrices estadounidenses Meryl Streep (i) y Anne Hathaway participan en una pasarela este lunes, en el Museo Anahuacalli, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

El vestuario que ayudó a mantener el secreto

Tras conocerse la noticia, Page Six repasó las distintas apariciones públicas de Hathaway durante la gira y destacó que la actriz recurrió a prendas holgadas y siluetas amplias para evitar que se notaran los primeros cambios de su embarazo.

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El 30 de marzo, en la presentación de Ciudad de México, usó una falda negra de Schiaparelli hasta el tobillo, con blazer a juego, y por la noche cambió a un vestido amplio de Stella McCartney, otoño 2026, combinado con botas altas.

A inicios de abril, lució un vestido de alta costura de Valentino con capas de volantes, y también un suéter de cuello alto con pantalones a rayas y un lazo rojo.

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Anne Hathaway y Meryl Streep en Seúl, por el estreno de ‘El diablo viste a la moda 2′ (Créditos: 20th Century Fox)

En la premiere de Seúl, optó por un traje de cuero rojo de Balenciaga, de corte holgado, mientras que en Shanghái apareció con un vestido de Susan Fang adornado con flores. Para la presentación en Reino Unido, eligió un vestido de Versace que combinaba elementos de esmoquin y corsé, en un diseño deconstruido.

A su regreso a Estados Unidos, en Nueva York, Hathaway usó un conjunto de falda de Michael Kors Collection con un cinturón de hebilla dorada de Khaite, accesorio que contribuyó a disimular el crecimiento de su vientre.

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Anne Hathaway en la premiere europea de "The Devil Wears Prada 2" en Londres (REUTERS)

En el desfile de Louis Vuitton Cruise 2027, a fines de mayo, la actriz vistió un diseño gris con mangas abullonadas y largo hasta el tobillo. Según Page Six, en algunas fotografías de ese evento ya podía apreciarse una pequeña pancita.

Anne Hathaway asiste al desfile de la colección Crucero 2027 de Louis Vuitton en The Frick Collection el miércoles 20 de mayo de 2026 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

Por qué anuncia sus embarazos en redes sociales

En una entrevista previa con PEOPLE, realizada en abril para la portada de las personas más bellas de la revista, Hathaway explicó el motivo por el que prefiere anunciar sus embarazos a través de redes sociales. La actriz relató que, en ocasiones anteriores, fotógrafos la captaron en la calle y el público comenzó a especular sobre su estado.

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“Vi que alguien me tomaba fotos y creo que, en ese punto, la gente ya sabía que estaba embarazada”, contó Hathaway a PEOPLE. “Hablé con Adam sobre esto y pensé: ‘Tal vez esta sea una buena forma de usar las redes sociales’. Si de todos modos va a suceder, prefiero compartir algo que se sienta más personal y que venga de mí, en lugar de que sea algo que ocurre fuera de mi control”.