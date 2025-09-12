Entretenimiento

Whoopi Goldberg habló sobre su adicción a la cocaína: “La dejé por mi hija”

La actriz y presentadora compartió en The View el impacto del consumo en su vida y cómo el amor por su hija fue decisivo para iniciar su recuperación

Por Fausto Urriste

Whoopi Goldberg revela que dejó
Whoopi Goldberg revela que dejó la droga por miedo a morir y por su hija Alex (REUTERS/Aude Guerrucci)

“Quería poner en orden mi vida por ella”. Con esta frase, Whoopi Goldberg resumió la motivación que la llevó a dejar atrás su adicción a la cocaína: el amor por su hija Alex y el miedo real a perder la vida. La actriz y presentadora estadounidense, reconocida internacionalmente, compartió en un reciente episodio de The View detalles sobre su lucha contra las drogas en los años ochenta.

Durante la emisión del programa, Goldberg interrumpió una discusión sobre el caso de Charlie Sheen, quien fue denunciado por su padre, Martin Sheen, tras una sobredosis. El actor había calificado ese acto como “el mayor de los traiciones”, aunque con el tiempo lo interpretó como una muestra de amor. En ese contexto, Goldberg decidió aportar su experiencia personal, trasladando el foco de la conversación hacia la realidad de quienes han vivido la adicción. “En su situación, es natural que lo viera como una traición”, comentó la actriz, antes de preguntar a sus compañeras de mesa si ellas considerarían ese gesto como tal.

La actriz compartió en The
La actriz compartió en The View cómo la adicción impactó su vida y su familia (REUTERS/Aude Guerrucci)

Las copresentadoras Joy Behar, Alyssa Farah Griffin, Sunny Hostin y Sara Haines compartieron sus puntos de vista, hasta que Goldberg zanjó el debate: “Lo cierro aquí”. Acto seguido, subrayó que cada familia enfrenta la adicción de manera distinta, ya que “cada adicción es diferente”. La actriz insistió en que el objetivo de la familia de Sheen era evitar una tragedia mayor: “No querían, y por suerte no sucedió, que muriera en la calle”.

Goldberg destacó que cada familia
Goldberg destacó que cada familia enfrenta la adicción de manera diferente y el dinero no es la solución (REUTERS/Mario Anzuoni)

Goldberg profundizó en cómo la adicción afecta no solo a quien la padece, sino también a su entorno. “Entiendo cómo piensa una persona adicta”, afirmó, recordando que quienes atraviesan esa situación pueden engañar a sus seres queridos con promesas de cambio que rara vez se cumplen. “Podemos decir ‘me limpio, no lo haré nunca más’, y al instante quienes nos quieren se preguntan: ‘¿Qué hago ahora?’”, explicó. La actriz también señaló que el dinero no siempre resuelve estos problemas y que, en ocasiones, los familiares se ven obligados a tomar decisiones difíciles. Sunny Hostin, una de las copresentadoras, destacó la cercanía de Goldberg con este tema, dada su experiencia personal.

En su libro de memorias publicado en 2024, Bits and Pieces: My Mother, My Brother, and Me, Goldberg ya había abordado su batalla contra la cocaína, una droga que, según relató, llegó a controlar su vida durante los años ochenta. En esa época, la presencia de la cocaína era habitual en Hollywood, donde las fiestas y el consumo formaban parte del ambiente. “Dejaba que la droga tomara el control de mi vida”, escribió la actriz, quien reconoció que no necesitaba la desaprobación de su madre para sentirse mal: “Ya estaba bastante decepcionada conmigo misma”.

La actriz relató que cambiar
La actriz relató que cambiar de amigos y dejar las fiestas fue clave para su desintoxicación (REUTERS/Caitlin Ochs)

Uno de los momentos más reveladores de su relato, ocurrió en un hotel de Manhattan. Goldberg se había escondido en un armario para consumir cocaína cuando una empleada del hotel la sorprendió. La mujer, asustada, comenzó a gritar. Al incorporarse, la actriz se vio reflejada en el espejo, con el rostro cubierto de polvo blanco. Aquella imagen, según confesó, la impactó y la llevó a tomar conciencia de la gravedad de su situación. “Sabía que para recuperarme tendría que cambiar de amigos y dejar las fiestas, pero podía hacerlo. No quería morir”, relató.

Su historia demuestra que la
Su historia demuestra que la recuperación es posible y ofrece esperanza a quienes luchan contra las adicciones (REUTERS/Lucas Jackson)

El miedo a perder la vida fue uno de los motores principales para abandonar la droga, pero Goldberg también subrayó el papel de su hija Alex. “Quería poner en orden mi vida por ella”, confesó en el programa. La actriz reconoció que el proceso de recuperación no fue sencillo y que requirió esfuerzo y determinación para alejarse de los ambientes y personas que la mantenían atada a la adicción.

Un episodio en Manhattan marcó
Un episodio en Manhattan marcó el punto de inflexión en la recuperación de Goldberg (EFE/EPA/MIKE NELSON/Archivo)

A pesar de las dificultades, logró superar su dependencia, impulsada por el deseo de ofrecerle a su hija una vida mejor y de recuperar el control sobre su propio destino.

