Todos los cameos de “Opalite”: quiénes son los famosos que aparecen en el nuevo video de Taylor Swift

La cantautora reunió a varias celebridades en su reciente videoclip (Créditos. Taylor Nation)

Este viernes 6 de febrero, Taylor Swift estrenó el esperado video musical de su tema “Opalite”, una producción cargada de nostalgia noventera, humor autorreferencial y una inesperada lluvia de cameos de alto perfil. El clip acompaña a una de las canciones más populres de The Life of a Showgirl, su duodécimo álbum de estudio, y se convierte en el segundo video oficial del disco, después de “The Fate of Ophelia”.

A diferencia de su predecesora, este video no fue lanzado en YouTube, sino a través de Apple Music y Spotify. La cantautora también reveló un dato interesante: el video se conecta con una entrevista que tuvo en The Graham Norton Show, en octubre de 2025.

“Opalite” se apoya en una estética inspirada en los años 90: comerciales exagerados, programas de televisión, gimnasios televisados, centros comerciales y referencias constantes a la cultura pop de la época.

La estética del video remite a la televisión, la publicidad y la cultura pop de los años 90. (Capturas de video)

El relato sigue a Taylor Swift y a su peculiar “acompañante”, una roca, mientras intenta encontrar el amor utilizando un spray mágico llamado Opalite, que promete cambiar la suerte sentimental de quien lo use.

“La idea para el video musical de Opalite se estrelló en mi imaginación cuando estaba haciendo promoción de The Life of a Showgirl”, escribió Swift en Instagram. “Había sido invitada en uno de mis programas favoritos, The Graham Norton Show”, añadió.

En esa entrevista, Swift compartió el famoso “sofá rojo” con Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith y Lewis Capaldi. La química entre los invitados fue inmediata y, según la propia cantante, ese momento encendió la chispa creativa.

“Cuando estábamos todos hablando durante la transmisión, Domhnall hizo una broma ligera sobre querer estar en uno de mis videos musicales. ¡Es irlandés! ¡Estaba bromeando! Excepto que en ese momento, durante la entrevista, me golpeó instantáneamente una idea”, relató Swift.

Una foto que registra la participación de Taylor Swift en el talk show británico (Capturas de video)

La cantante explicó que pensó que sería “una locura” que todos los invitados de esa noche participaran en su siguiente videoclip. “Para mi deleite, todos los del programa hicieron el esfuerzo de viajar en el tiempo a los años 90 con nosotros y ayudar con este video”, escribió.

Como resultado de tal ocurrencia, varias celebridades aparecen brevemente frente a cámara y complementan la historia que Swift narra en “Opalite”

Todos los cameos y sus roles en “Opalite”

Domhnall Gleeson

El actor de "The Paper" comparte un hilo narrativo romántico con Swift (Captura de video)

El actor irlandés, conocido por About Time y The Paper, tiene el rol más destacado. Interpreta al interés amoroso tímido de Swift, un hombre solitario atrapado en una relación simbólicamente “espinosa” con un cactus. Su destino cambia cuando Swift se rocía con Opalite y aparece mágicamente en su sala de estar, dando inicio al eje romántico del video.

Greta Lee

Greta Lee realiza un breve cameo como cantante (Captura de video)

La actriz de Past Lives hace una aparición breve como una cantante melancólica en MTV, a la que Swift observa mientras visita un bar junto a su roca mascota. Su cameo refuerza el espíritu musical noventero del clip.

Cillian Murphy

El actor ganador del Oscar aparece como el rostro publicitario de Opalite, protagonizando un anuncio exageradamente optimista. Se lo ve en una valla publicitaria con una gran sonrisa y el pulgar en alto, encarnando la estética clásica de la publicidad de la época. Su voz también acompaña el aviso publicitario con el que comienza el videoclip.

Jodie Turner-Smith

Así luce Jodie Turner-Smith en el videoclip de Taylor Swift (Capturas de video)

La actriz británica de The Last Ship y Sin remordimientos asume el papel de una instructora de aeróbicos, liderando una clase televisada que Swift mira desde su casa.

Lewis Capaldi

El vocalista protagoniza una divertida sesión de fotos dentro del video (Capturas de video)

El cantante de Someone You Loved se transforma en un fotógrafo de centro comercial. Primero toma retratos de pareja para Gleeson y Swift y luego se suma a la diversión, apareciendo él mismo en las fotos, en uno de los momentos más cómicos del video.

Graham Norton

Graham Norton participa como vendedor de “Nope-alite (Capturas de video)

El anfitrión del programa que originó todo también tiene su momento estelar. Interpreta a un empleado de centro comercial que vende “Nope-alite”, un producto que revierte los efectos del Opalite. En una escena clave, rocía a un joven con el spray e intenta hacer lo mismo con Swift, hasta que Gleeson se lanza para evitarlo.