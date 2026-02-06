Entretenimiento

Mariah Carey sorprende con una emotiva interpretación en italiano durante la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno

La diva estadounidense deslumbró en el San Siro Stadium al interpretar por primera vez en italiano el clásico “Volare”, demostrando su aprecio por la cultura local en un show para la historia

Guardar
Mariah Carey brinda una histórica presentación del tema "Nel Blu, dipinto di Blu” en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Crédito: Youtube/Claro Sports

La apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 reunió en el San Siro Stadium a figuras de la música global, la moda y el deporte, poniendo en primer plano la armónica fusión cultural que busca posicionar al evento ante la audiencia internacional. Mariah Carey, respaldada por una carrera con 19 sencillos número uno en Billboard y seis premios Grammy, asumió el protagonismo con una interpretación completamente en italiano, su primera incursión en este idioma en una ceremonia pública.

La cantante eligió rendir homenaje a la cultura local con una versión de “Nel Blu, dipinto di Blu”, popularmente conocida como “Volare”. Esta pieza, escrita e interpretada por Domenico Modugno en el Festival de San Remo de 1958, consiguió un récord histórico para Italia al obtener dos premios Grammy, hecho inédito para su país hasta ese momento. La organización resaltó el significado de esta elección al enmarcarla dentro de la ambición de “subrayar la cultura local y proyectarla ante el mundo”, indicaron los responsables de la ceremonia al explicar el alcance simbólico de la actuación.

“Nel Blu, dipinto di Blu”
“Nel Blu, dipinto di Blu” de Domenico Modugno y su tema “Nothing is Impossible”, fueron las canciones escogidas por Carey para su presentación REUTERS/Yara Nardi

Finalizada la interpretación de “Volare”, Carey enlazó con “Nothing is Impossible”, extraído de su álbum de estudio de 2025 “Here For It All”. Con este repertorio, la apertura estableció un equilibrio entre la promoción internacional y un enfoque en la tradición italiana.

Entre los momentos destacados, la organización incluyó un tributo a Giorgio Armani, legendario referente de la moda fallecido a los 91 años en septiembre pasado y considerado uno de los grandes embajadores de Milán. Los representantes del comité olímpico recordaron a Armani como “el mayor símbolo global de la elegancia milanesa”.

A nivel de distribución televisiva, la magnitud del evento quedó reflejada en el dispositivo de cobertura anunciado por Warner Bros. Discovery. El conglomerado transmitirá 865 horas en directo de los Juegos Olímpicos repartidas en 15 sedes, usando la señal de Eurosport. En Estados Unidos, NBC y Peacock impulsarán el despliegue total, mientras que en Europa la emisión estará respaldada por HBO Max en alianza con radiodifusores locales.

Temas Relacionados

Juegos Olímpicos de InviernoMilánComité Olímpico InternacionalWarner Bros DiscoverySeguridad InternacionalTransmisión DeportivaEntretenimiento

Últimas Noticias

“Ser hawaiano es un orgullo y también una gran responsabilidad”, afirmó Jason Momoa

El actor, protagonista de grandes éxitos de Hollywood, subraya la transmisión de valores familiares, la recuperación de idiomas ancestrales y el impulso de iniciativas sostenibles en la pantalla grande. Familia, nuevos desafíos y más, en una entrevista con Theo Von en el podcast This Past Weekend

“Ser hawaiano es un orgullo

Timothy Busfield, esposo de Melissa Gilbert, ha sido formalmente imputado con cuatro cargos de abuso sexual infantil

El actor enfrenta cuatro cargos graves tras la decisión de un gran jurado en Nuevo México.

Timothy Busfield, esposo de Melissa

Laura Pausini interpreta el himno nacional italiano en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La cantante deslumbró en el Estadio de San Siro interpretando el himno nacional italiano con un imponente vestido de Giorgio Armani Privé, fusionando moda, música y tradición en una noche histórica para Italia

Laura Pausini interpreta el himno

Todos los cameos de “Opalite”: quiénes son los famosos que aparecen en el nuevo video de Taylor Swift

El clip cuenta con múltiples apariciones especiales de figuras del cine, la televisión y la música

Todos los cameos de “Opalite”:

Bianca Censori revela que Kanye West la contactó cuando todavía estaba casado con Kim Kardashian

En su testimonio más personal hasta ahora, Censori explicó cómo pasó de trabajar en Yeezy a tener una relación con Kanye

Bianca Censori revela que Kanye
DEPORTES
De héroe en el Celtic

De héroe en el Celtic a confidente de Cristiano y Messi: las historias detrás del éxito de Henrik Larsson

Una estrella de la Fórmula 1 habló sobre el grupo de WhatsApp que comparten todos los pilotos: “Hay algunas bromas”

La atleta que dejó tres trabajos para ser “la chica de OnlyFans” y sueña con los Juegos Olímpicos: “Mi vida cambió”

Pronóstico del Super Bowl 2026: este será el clima y cómo podría influir en el gran día

El nuevo capítulo en la “guerra fría” de los motores de la Fórmula 1 con contradicciones y una escudería acusada de filtraciones

TELESHOW
Cami Homs compartió el álbum

Cami Homs compartió el álbum de fotos de la primera semana de su hija Aitana: “Nos tiene muertos de amor”

Franco Yan celebró su cumpleaños con los saludos de Cris Morena y Gustavo Yankelevich: “Sos un luchador”

La revelación más descarnada de Ernestina Pais sobre su adicción: “Internarme fue mi salvación”

El desconsolado llanto de Fabián Cubero al leer un consejo de su padre: “Lo recuerdo siempre”

Dolores Barreiro y su novio deslumbrados por las Salinas Grandes de Jujuy: “Cielo arriba, cielo abajo”

INFOBAE AMÉRICA

El récord histórico de Miguel

El récord histórico de Miguel Ángel: un boceto de la Capilla Sixtina se vende por más de 27 millones de dólares en Nueva York

Con el nuevo acuerdo comercial, exportaciones no petroleras ecuatorianas podrían crecer 30% en Emiratos Árabes Unidos

Carnaval de Barranquilla 2026: más de 200 artistas reciben respaldo empresarial y fortalecen la cultura del Atlántico

“Pasamos cuatro días con muertos en la celda”: el testimonio que expone la crisis sanitaria en la cárcel más violenta de Ecuador

Robots Unitree G1 EDU llegan a aulas peruanas para revolucionar la experiencia universitaria