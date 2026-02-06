Mariah Carey sorprende con una emotiva interpretación en italiano durante la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno

Mariah Carey brinda una histórica presentación del tema "Nel Blu, dipinto di Blu” en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Crédito: Youtube/Claro Sports

La apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 reunió en el San Siro Stadium a figuras de la música global, la moda y el deporte, poniendo en primer plano la armónica fusión cultural que busca posicionar al evento ante la audiencia internacional. Mariah Carey, respaldada por una carrera con 19 sencillos número uno en Billboard y seis premios Grammy, asumió el protagonismo con una interpretación completamente en italiano, su primera incursión en este idioma en una ceremonia pública.

La cantante eligió rendir homenaje a la cultura local con una versión de “Nel Blu, dipinto di Blu”, popularmente conocida como “Volare”. Esta pieza, escrita e interpretada por Domenico Modugno en el Festival de San Remo de 1958, consiguió un récord histórico para Italia al obtener dos premios Grammy, hecho inédito para su país hasta ese momento. La organización resaltó el significado de esta elección al enmarcarla dentro de la ambición de “subrayar la cultura local y proyectarla ante el mundo”, indicaron los responsables de la ceremonia al explicar el alcance simbólico de la actuación.

"Nel Blu, dipinto di Blu" de Domenico Modugno y su tema "Nothing is Impossible", fueron las canciones escogidas por Carey para su presentación

Finalizada la interpretación de “Volare”, Carey enlazó con “Nothing is Impossible”, extraído de su álbum de estudio de 2025 “Here For It All”. Con este repertorio, la apertura estableció un equilibrio entre la promoción internacional y un enfoque en la tradición italiana.

Entre los momentos destacados, la organización incluyó un tributo a Giorgio Armani, legendario referente de la moda fallecido a los 91 años en septiembre pasado y considerado uno de los grandes embajadores de Milán. Los representantes del comité olímpico recordaron a Armani como “el mayor símbolo global de la elegancia milanesa”.

A nivel de distribución televisiva, la magnitud del evento quedó reflejada en el dispositivo de cobertura anunciado por Warner Bros. Discovery. El conglomerado transmitirá 865 horas en directo de los Juegos Olímpicos repartidas en 15 sedes, usando la señal de Eurosport. En Estados Unidos, NBC y Peacock impulsarán el despliegue total, mientras que en Europa la emisión estará respaldada por HBO Max en alianza con radiodifusores locales.