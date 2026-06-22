Entretenimiento

Murió Clive Davis, figura clave detrás de estrellas como Whitney Houston y Alicia Keys

El ejecutivo falleció en Nueva York tras una trayectoria de más de cinco décadas en la industria musical

Guardar
Google icon
Clive Davis falleció a los 94 años. (Reuters)
Clive Davis falleció a los 94 años. (Reuters)

Clive Davis, figura clave en la industria discográfica estadounidense y responsable del impulso de artistas en distintos géneros del pop, rock y R&B durante más de cinco décadas, falleció el lunes en su residencia de Manhattan, según confirmó la revista Variety.

No se informó la causa de muerte, aunque recientemente había sido hospitalizado por problemas respiratorios. Tenía 94 años.

La trayectoria de Davis en la industria musical se desarrolló a lo largo de aproximadamente 50 años y suele ser descrita en tres etapas vinculadas a su trabajo en los sellos Columbia, Arista y J Records.

PUBLICIDAD

En cada una de ellas ocupó posiciones de dirección en las que participó en la identificación, firma y desarrollo de artistas de amplia repercusión comercial.

Clive Davis trabajó en importantes discográficas que impulsaron las carreras de iconos de la música. (Captura de video)
Clive Davis trabajó en importantes discográficas que impulsaron las carreras de iconos de la música. (Captura de video)

En la etapa inicial de su carrera, Clive Davis asumió responsabilidades ejecutivas en Columbia Records, donde impulsó la incorporación de artistas asociados al auge del rock de finales de los años 60 y principios de los 70.

PUBLICIDAD

Durante ese periodo, la compañía amplió su catálogo con la incorporación de figuras como Janis Joplin, Carlos Santana y Bruce Springsteen, entre otros intérpretes y grupos. Su gestión coincidió con la reorientación del sello hacia el mercado del rock, en un contexto en el que competía con otras discográficas por la firma de nuevos talentos.

En 1973, el productor dejó la compañía tras una investigación interna y federal relacionada con el uso de fondos corporativos. Posteriormente se declaró culpable de un cargo vinculado a evasión de impuestos. Tras su salida, publicó un libro en el que relató su experiencia en la industria musical.

A mediados de la década de 1970 inició una nueva etapa en Arista Records, un sello creado a partir de la reorganización de varias discográficas propiedad de Columbia Pictures.

Clive Davis fue parte de Arista Records. REUTERS/Mario Anzuoni
Clive Davis fue parte de Arista Records. REUTERS/Mario Anzuoni

En este periodo, lideró el desarrollo de un catálogo que incluyó artistas de pop, rock y R&B. Entre los éxitos más destacados del sello se encuentra el trabajo de Barry Manilow y Patti Smith, así como la consolidación de artistas de mayor trayectoria como Aretha Franklin.

En la década de 1980, Arista incorporó a la cantante Whitney Houston, quien se convirtió en una de las principales figuras del sello durante varios años. Su carrera incluyó múltiples álbumes de gran circulación comercial y bandas sonoras que alcanzaron posiciones destacadas en listas de ventas.

El catálogo del sello también incluyó artistas como Kenny G, Sarah McLachlan y Annie Lennox.

A finales de los años 90, Arista registró nuevos éxitos con proyectos como el álbum Supernatural de Carlos Santana, que alcanzó altas posiciones en listas internacionales y obtuvo múltiples reconocimientos.

ARCHIVO - Carlos Santana se presenta el viernes 30 de junio de 2023 en Ravinia en Highland Park, Illinois. (Foto Rob Grabowski/Invision/AP, archivo)
Carlos Santana es parte de la lista de artistas que Clive Davis ayudó a construir. (AP)

Durante este periodo, Davis también participó en acuerdos con otros sellos y productores, lo que amplió el alcance de las operaciones de la compañía.

En el año 2000, tras la integración de empresas del sector, Davis dejó la dirección de Arista y posteriormente impulsó la creación de J Records. Este nuevo sello lanzó la carrera de la cantante Alicia Keys, cuyo álbum debut alcanzó cifras elevadas de ventas y reconocimiento en la industria. J Records también trabajó con artistas como Leona Lewis y Rod Stewart, entre otros.

Además de su actividad en sellos discográficos, Clive Davis ocupó cargos ejecutivos en compañías como BMG Music Group y Sony Music Entertainment, tras la reorganización del sector musical en la década de 2000.

También estuvo vinculado a proyectos educativos, incluyendo la fundación del Clive Davis Institute of Recorded Music en la Universidad de Nueva York en 2003, integrado en la Tisch School of the Arts.

El Clive Davis Institute of Recorded Music se fundó en homenaje al productor. (Shutterstock)
El Clive Davis Institute of Recorded Music se fundó en homenaje al productor. (Shutterstock)

A lo largo de su carrera, Davis fue reconocido por la Recording Academy y fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame en la categoría de no intérpretes. También fue organizador de eventos vinculados a la industria musical, entre ellos la llamada Clive Davis Pre-Grammy Gala, que reunió a artistas, productores y ejecutivos del sector.

En sus últimos años en la industria, Clive Davis permaneció en funciones ejecutivas dentro de Sony Music, donde participó en la supervisión creativa de proyectos discográficos. Su actividad profesional continuó hasta su fallecimiento en 2026.

Temas Relacionados

Clive DavisWhitney HoustonAlicia Keys

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos días, un piano y una dolorosa ruptura: así nació “Someone Like You”, la canción de Adele que definió una generación

La colaboración entre Dan Wilson y Rick Rubin produjo una balada que le permitió a la artista aceptarse a sí misma tras la decepción sentimental más intensa de su vida

Dos días, un piano y una dolorosa ruptura: así nació “Someone Like You”, la canción de Adele que definió una generación

‘House Of The Dragon’: el primer episodio de la tercera temporada establece un récord de puntuación en IMDb

El capítulo inaugural de la tercera entrega presenta la Batalla del Gullet donde se presenta una pelea marítima entre facciones

‘House Of The Dragon’: el primer episodio de la tercera temporada establece un récord de puntuación en IMDb

Los actores de ‘House of the Dragon’ reaccionaron a la escena más perturbadora de la temporada 3: “Hace que quieras vomitar”

Ewan Mitchell y Olivia Cooke describieron su experiencia al filmar el momento más impactante del primer episodio

Los actores de ‘House of the Dragon’ reaccionaron a la escena más perturbadora de la temporada 3: “Hace que quieras vomitar”

Madonna explica el naufragio de su película autobiográfica: “Quizás simplemente no creyeron en mí”

La cantante explicó que el proyecto con Universal Studios se frenó por choques sobre los costos y el elenco

Madonna explica el naufragio de su película autobiográfica: “Quizás simplemente no creyeron en mí”

Giancarlo Esposito se convirtió al islam tras filmar en Arabia Saudita: “La devoción lo es todo”

El actor de “Breaking Bad” recitó la Shahada en una mezquita y compartió una oración

Giancarlo Esposito se convirtió al islam tras filmar en Arabia Saudita: “La devoción lo es todo”

DEPORTES

“Leyenda”, “imparable” y “actuación histórica”: así reflejaron los medios del mundo el show de Messi en el triunfo de Argentina

“Leyenda”, “imparable” y “actuación histórica”: así reflejaron los medios del mundo el show de Messi en el triunfo de Argentina

La palabra de Messi tras el triunfo de Argentina ante Austria: del enojo por el penal errado al “pasito a pasito” de la ilusión

Los elogios de Scaloni a Messi tras su actuación contra Austria: cuáles son los puntos altos de la Selección en el Mundial

Messi, el fenómeno que ya no admite adjetivos: Argentina ganó y volvió a quedar abrazada a su leyenda

Las perlitas del triunfo de Argentina sobre Austria: de “la bola en la ingle” de Messi a las burlas para Speed de su padre

TELESHOW

Los famosos celebraron el triunfo de Argentina sobre Austria y el nuevo récord de Lionel Messi en los Mundiales

Los famosos celebraron el triunfo de Argentina sobre Austria y el nuevo récord de Lionel Messi en los Mundiales

El Chino Darín posó junto a su hijo Dante y causó furor: la reacción de Úrsula Corberó

Zaira Nara, Pampita y Maxi López vivieron la previa del partido de Argentina junto a los hinchas en Dallas

Guido Süller contó que se operó la nariz por pedido de Ricardo Fort: “Quedé como un perro pekinés”

Teté Coustarot festejó su cumpleaños en la casa de Mirtha Legrand: los detalles de una celebración única

INFOBAE AMÉRICA

Panamá es el primer país de América en firmar el Blue Planet Climate Agreement

Panamá es el primer país de América en firmar el Blue Planet Climate Agreement

Sistema de videovigilancia permitió la captura de un hombre tras robar $3,000 de un vehículo estacionado en San Salvador

Una amistad, un fraude de 34.000 dólares y un disparo en la cabeza: el asesinato de una investigadora privada que sacudió a Pensacola

Las lluvias dañan caminos y puentes en el Caribe Norte de Nicaragua

Honduras llevará a la OEA propuesta basada en democracia, seguridad y fortalecimiento del multilateralismo