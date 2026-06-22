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Los actores de ‘House of the Dragon’ reaccionaron a la escena más perturbadora de la temporada 3: “Hace que quieras vomitar”

Ewan Mitchell y Olivia Cooke describieron su experiencia al filmar el momento más impactante del primer episodio

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House of the Dragon Temporada 3
La tercera temporada de "House of the Dragon" abrió en HBO con un beso entre Aemond Targaryen y Alicent Houghton que impactó a la serie (HBO Max)

El estreno de la tercera temporada de House of the Dragon trajo consigo una de las escenas más perturbadoras de la serie: un beso entre Aemond Targaryen y su propia madre, Alicent Houghton.

Los actores Ewan Mitchell y Olivia Cooke, protagonistas del momento, reaccionaron con franqueza ante las preguntas de la prensa.

El episodio inaugural de la nueva entrega, titulado Salt and Seas, Fire and Blood y estrenado el domingo 21 de junio en HBO, presenta a Aemond (Mitchell) al mando de King’s Landing tras la desaparición de su hermano Aegon (Tom Glynn-Carney).

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En medio de una conversación tensa con Alicent (Cooke), Aemond la besa en los labios, un acto que deja a su madre en estado de conmoción.

Mitchell no ocultó su propia incomodidad con la escena. “Hace que quieras vomitar un poco”, admitió el actor en declaraciones a People.

House of the Dragon Temporada 3
Ewan Mitchell dijo que la escena le generó incomodidad y la definió como un desafío para mostrar otra faceta de Aemond (HBO Max)

“Es bastante impactante”, añadió, aunque reconoció que el momento le representó “un tremendo desafío y una oportunidad para mostrar a Aemond bajo una nueva luz”.

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El actor ahondó en la psicología del personaje para explicar el origen de ese gesto perturbador.

“Aemond, al crecer, nunca sintió que su madre y su familia lo amaban lo suficiente, y un niño necesita ese amor incondicional para desarrollar una visión equilibrada de sí mismo”, explicó Mitchell a People.

“Aemond, como nunca tuvo eso, tiene una percepción muy distorsionada y una forma muy extraña de demostrar amor”.

Para Mitchell, lo que se ve en el primer episodio es precisamente esa expresión torcida del afecto: “Ese amor distorsionado”, según sus palabras al mismo medio.

House of the Dragon Temporada 3
El actor explicó que Aemond arrastra una percepción distorsionada del amor por la falta de afecto que sintió dentro de su familia (HBO Max)

En una entrevista con Decider, el actor fue aún más directo al reconocer las raíces del comportamiento de su personaje.

Cuando se le preguntó si Aemond tenía problemas con la figura materna —algo que él mismo había negado en entrevistas de la temporada anterior—, Mitchell cambió de postura sin rodeos: “Oh, tiene problemas con su madre. Sí, lo confirmo”, señaló.

“No sé por qué… ¿Por qué le darías un beso así a tu mamá en los labios? Dios mío“.

Mitchell también indicó que Aemond podría estar buscando asumir un rol dominante dentro del bando Targaryen verde y que, de alguna manera, intenta encontrar en Alicent una figura que llene ese vacío afectivo: “Quiere tomar a alguien como novia o alguna versión de eso. Espero que no sea Alicent”.

El actor conectó la dinámica con un episodio de la primera temporada: la escena en que al joven Aemond le sacan un ojo y Alicent es la única que lo defiende.

House of the Dragon Temporada 3
Olivia Cooke afirmó que Alicent recibió el beso con shock y horror y que lo soporta por supervivencia en la situación más peligrosa que enfrenta (HBO Max)

“Ese momento es algo que nunca va a olvidar. Está ligado a ella”, dijo Mitchell a People.

Desde la perspectiva de Cooke, el beso tomó a Alicent por sorpresa absoluta. “Fue un shock puro y horror, realmente. Inesperado”, describió la actriz de 32 años a Decider.

“Creo que siempre estuvo algo confundida por su relación. No creo que entendiera del todo que había connotaciones edípicas. Eso no es recíproco en absoluto por parte de Alicent”.

Cooke explicó a People que su personaje, lejos de corresponder el gesto, lo soporta por supervivencia.

“Sabe que una expresión facial equivocada, un rechazo percibido, le costará la vida. Así que intenta actuar con muchísimo cuidado”. La actriz describió a Alicent como “aturdida” en ese instante.

House of the Dragon Temporada 3
"House of the Dragon" lanzará el segundo episodio de la temporada 3 el 28 de junio (HBO)

La situación que rodea al beso es, según Cooke, la más peligrosa en la que Alicent se ha encontrado. “Es como la situación más peligrosa en la que la han puesto, aunque sea su hijo. Y ha tomado este giro muy incestuoso e íntimo”, sostuvo.

En cuanto al estado emocional de Aemond, Mitchell confirmó que el personaje atraviesa un momento de desesperación real, pese a las apariencias de frialdad.

Está asustado. Está muy desesperado. Sabe que no puede ganar esto con fuerza bruta”, reconoció el actor. “En el fondo, sigue siendo ese niño pequeño que conocimos en la primera temporada”.

House of the Dragon emite nuevos episodios cada domingo por HBO Max.

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