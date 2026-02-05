Entretenimiento

Kanye West tenía celos de Lewis Hamilton durante su matrimonio con Kim Kardashian

Según fuentes cercanas, las sospechas y reproches se repetían en privado, incluso cuando no existía ninguna relación romántica entre el piloto y la estrella de reality

Años atrás, el deportista compartió momentos privados con la familia, incluidas celebraciones importantes.(Composición/AP/Redes/Reuters)

Durante años, Lewis Hamilton fue parte del círculo cercano de Kim Kardashian y Kanye West. Compartían eventos, afinidades en el mundo de la moda e incluso celebraciones familiares. Sin embargo, detrás de esa relación amistosa, habría existido una tensión silenciosa marcada por los celos del rapero hacia el piloto de Fórmula 1. Así lo revela una reciente publicación de The Sun, en medio de las versiones que hoy vinculan sentimentalmente a la fundadora de SKIMS y al deportista británico.

El tabloide recuerda que Kim Kardashian y Lewis Hamilton se conocen desde hace más de diez años. Se les veía coincidir en ambientes vinculados a la moda, un terreno en el que ambos se movían con naturalidad y en el que también participaba Kanye West. De hecho, los tres fueron fotografiados juntos en la gala GQ Men of the Year de 2014, junto a Nicole Scherzinger, quien por entonces era pareja del piloto.

Según The Sun, la cercanía entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton generaba tensiones privadas en la pareja (REUTERS/Jean Carniel)

De acuerdo con The Sun, Hamilton no solo era amigo de Kim, sino también de Ye, y llegó a pasar la Pascua de 2016 en la casa que el matrimonio compartía. Sin embargo, dicha presencia habría sido motivo de conflictos internos.

“Kanye siempre estallaba en ataques de celos y acusaba a Kim de coquetear con Lewis”, aseguró una fuente citada por The Sun. “Ella no hacía eso —por supuesto—, pero Kanye era tan errático que, si Kim era incluso amable con alguien, la acusaba de algo”.

El matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West fue uno de los más mediáticos del espectáculo internacional (REUTERS)

Kardashian y West se casaron en 2014 y pasaron juntos casi toda una década. De su relación nacieron cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. La pareja se separó oficialmente tras citar “diferencias irreconciliables”: Kim presentó la demanda de divorcio en 2021 y el proceso se resolvió legalmente en 2022.

Qué se sabe del presunto romance actual

Años después de la separación de Kim y Kanye, el nombre de Lewis Hamilton volvió a ser relacionado al de la socialité por un incipiente vínculo sentimental. Ambas figuras fueron captadas en el exclusivo hotel y club Estelle Manor, en Oxfordshire, Inglaterra, a fines de enero. TMZ también difundió las fotos de otro encuentro en territorio británico.

En ese contexto, una fuente habló con Us Weekly y confirmó que Kardashian y Hamilton “han tenido algunas citas recientemente”, aunque una fuente aclaró que la relación es “casual”.

El vínculo entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton se fortaleció con viajes y encuentros recientes en Europa. (Shutterstock)

The Sun también sostuvo que Kim y Lewis llevan “varios meses” acercándose y que han disfrutado de citas en ciudades como Londres y París a pesar de sus exigentes agendas laborales.

“Kim y Lewis tienen agendas de trabajo muy intensas, por lo que están ansiosos por pasar todo el tiempo posible juntos”, afirmó una fuente al tabloide británico. Y añadió: “Ahora mismo, son inseparables y acomodan sus citas en torno a los compromisos laborales de Kim”.

Durante uno de esos viajes, Kardashian tenía que asistir a un evento en París por la colaboración NikeSkims, su marca junto a Nike. Según la misma publicación, Hamilton la acompañó y ambos se alojaron en el lujoso hotel Le Bristol, donde cenaron en privado. “Kim ama absolutamente pasar tiempo en París y quería que Lewis fuera con ella”, explicó una fuente. “Su trabajo es muy importante para ella, pero es algo que puede acomodar para pasar tiempo con Lewis”.

