“Tercera cita secreta”: los detalles del viaje de Lewis Hamilton y Kim Kardashian a París tras el romántico encuentro que causó furor

Hamilton y Kardashian estuvieron en París

El naciente romance entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton sumó un nuevo capítulo en Europa después de que ambos viajaran en un jet privado a París para compartir una tercera cita en solo tres días, según reveló el medio británico The Sun. El entorno de la empresaria y el piloto describió que ambos ajustaron sus agendas para coincidir en la Ciudad del Amor, manteniendo un perfil bajo y priorizando la discreción en cada encuentro. De acuerdo con la misma fuente, la pareja se alojó en hoteles de lujo y utilizó accesos alternativos para evitar ser fotografiados juntos.

Según detalló el medio británico, la primera cita entre Kardashian y Hamilton ocurrió el sábado en el club de campo Estelle Manor, ubicado en los Cotswolds, Reino Unido. La empresaria, de 45 años, llegó desde Los Ángeles en su avión privado, valorado en más de 100 millones de libras esterlinas, acompañada de tres guardaespaldas y un voluminoso equipaje que incluyó ocho maletas personalizadas. Una fuente cercana relató al medio que ambos aprovecharon las instalaciones del spa y la piscina, con una reserva exclusiva para disfrutar de un masaje en pareja y una cena en un salón privado.

“Tenían uso completo de las instalaciones solo para ellos dos. Todo se mantuvo en secreto: claramente querían tener algo de tiempo para ellos dos solos”, afirmó la persona consultada por el diario.

Luego de la cita inicial en Estelle Manor, la pareja se trasladó el domingo a Londres, donde reservaron una suite de 7.000 libras por noche en el Hotel Rosewood. Según informó The Sun, “Kim y Lewis mantienen su relación muy discreta. En Estelle Manor comían en un salón privado y en Rosewood ocurría lo mismo. Condujeron juntos desde Oxfordshire hasta Londres para poder pasar un tiempo de calidad juntos”. Durante su estadía, la empresaria acudió a un evento de trabajo para su línea de fajas Skims en los grandes almacenes Selfridges, donde presentó una nueva colaboración con una importante marca deportiva. Mientras tanto, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 permaneció en el hotel, donde aguardó el regreso de Kardashian para compartir una noche privada.

Ambos viajaron de Inglaterra a Francia

Fuentes allegadas al entorno del piloto británico destacaron que la decisión de Hamilton de realizar el trayecto de más de dos horas como pasajero junto a Kardashian fue significativa. “Lewis tiene un conductor a tiempo completo, pero prefiere estar él mismo detrás del volante; es un profesional y puede ir del punto A al B rápidamente. Que él sea un pasajero y pase más de dos horas en un auto con Kim dice mucho”, afirmó una de las fuentes citadas por el medio británico. Una vez en el hotel, ambos ingresaron utilizando el estacionamiento subterráneo para mantener la privacidad ante la presencia de la prensa y de curiosos.

El lunes por la mañana, Kardashian alquiló nuevamente su jet privado para volar junto a Hamilton hacia París, donde tenía previsto un segundo evento en la ciudad. La pareja se hospedó en el hotel cinco estrellas Le Bristol, uno de los favoritos de la empresaria, quien ya se había alojado en su lujosa Suite París, con un valor aproximado de 21.000 libras por noche. Voceros del entorno afirmaron a The Sun que “Kim le da mucha importancia a su trabajo, pero todo lo que puede hacer es compaginarlo con pasar tiempo con Lewis”. Según la información recopilada por el medio, ambos “mantuvieron un perfil muy bajo y pasaron la mayor parte del tiempo juntos en su habitación, pidiendo comida allí”.

La logística y el despliegue de seguridad no pasaron desapercibidos. De acuerdo con las fuentes consultadas por el periódico, la pareja utilizó entradas laterales y estacionamientos subterráneos en los hoteles, además de ascensores directos hacia sus habitaciones. “Es como una operación militar que los traslada de un lugar a otro, pero Kim tiene a sus dos guardaespaldas y Lewis tiene a su oficial de protección personal a mano para ayudar a que todo funcione sin problemas”, describió una de las fuentes.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian pasaron el fin de semana juntos en un resort de lujo

Kardashian y Hamilton se conocen desde hace más de una década, y han fortalecido su vínculo a través de la moda y eventos sociales. Ambos fueron fotografiados en la fiesta de Nochevieja de la actriz Kate Hudson, de la que se retiraron con pocos minutos de diferencia. Aunque nunca antes se los había vinculado sentimentalmente, compartieron círculos cercanos: el piloto británico fue cercano al ex marido de Kardashian, el rapero Kanye West.

La atención mediática sobre este acercamiento coincide con el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, en la que Hamilton afronta nuevos desafíos con la escudería Ferrari en su segundo año con la Scudería después de un 2025 en el que no logró cumplir con las expectativas que lo depositaron en un equipo mundialmente conocido en el mundo del deporte motor.