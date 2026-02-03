Deportes

“Tercera cita secreta”: los detalles del viaje de Lewis Hamilton y Kim Kardashian a París tras el romántico encuentro que causó furor

Después de visitar un club de campo en el Reino Unido, el siete veces campeón de la F1 y la modelo-empesaria partieron con destino a la Ciudad del Amor

Guardar
Hamilton y Kardashian estuvieron en
Hamilton y Kardashian estuvieron en París

El naciente romance entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton sumó un nuevo capítulo en Europa después de que ambos viajaran en un jet privado a París para compartir una tercera cita en solo tres días, según reveló el medio británico The Sun. El entorno de la empresaria y el piloto describió que ambos ajustaron sus agendas para coincidir en la Ciudad del Amor, manteniendo un perfil bajo y priorizando la discreción en cada encuentro. De acuerdo con la misma fuente, la pareja se alojó en hoteles de lujo y utilizó accesos alternativos para evitar ser fotografiados juntos.

Según detalló el medio británico, la primera cita entre Kardashian y Hamilton ocurrió el sábado en el club de campo Estelle Manor, ubicado en los Cotswolds, Reino Unido. La empresaria, de 45 años, llegó desde Los Ángeles en su avión privado, valorado en más de 100 millones de libras esterlinas, acompañada de tres guardaespaldas y un voluminoso equipaje que incluyó ocho maletas personalizadas. Una fuente cercana relató al medio que ambos aprovecharon las instalaciones del spa y la piscina, con una reserva exclusiva para disfrutar de un masaje en pareja y una cena en un salón privado.

“Tenían uso completo de las instalaciones solo para ellos dos. Todo se mantuvo en secreto: claramente querían tener algo de tiempo para ellos dos solos”, afirmó la persona consultada por el diario.

Luego de la cita inicial en Estelle Manor, la pareja se trasladó el domingo a Londres, donde reservaron una suite de 7.000 libras por noche en el Hotel Rosewood. Según informó The Sun, “Kim y Lewis mantienen su relación muy discreta. En Estelle Manor comían en un salón privado y en Rosewood ocurría lo mismo. Condujeron juntos desde Oxfordshire hasta Londres para poder pasar un tiempo de calidad juntos”. Durante su estadía, la empresaria acudió a un evento de trabajo para su línea de fajas Skims en los grandes almacenes Selfridges, donde presentó una nueva colaboración con una importante marca deportiva. Mientras tanto, el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 permaneció en el hotel, donde aguardó el regreso de Kardashian para compartir una noche privada.

Ambos viajaron de Inglaterra a
Ambos viajaron de Inglaterra a Francia

Fuentes allegadas al entorno del piloto británico destacaron que la decisión de Hamilton de realizar el trayecto de más de dos horas como pasajero junto a Kardashian fue significativa. “Lewis tiene un conductor a tiempo completo, pero prefiere estar él mismo detrás del volante; es un profesional y puede ir del punto A al B rápidamente. Que él sea un pasajero y pase más de dos horas en un auto con Kim dice mucho”, afirmó una de las fuentes citadas por el medio británico. Una vez en el hotel, ambos ingresaron utilizando el estacionamiento subterráneo para mantener la privacidad ante la presencia de la prensa y de curiosos.

El lunes por la mañana, Kardashian alquiló nuevamente su jet privado para volar junto a Hamilton hacia París, donde tenía previsto un segundo evento en la ciudad. La pareja se hospedó en el hotel cinco estrellas Le Bristol, uno de los favoritos de la empresaria, quien ya se había alojado en su lujosa Suite París, con un valor aproximado de 21.000 libras por noche. Voceros del entorno afirmaron a The Sun que “Kim le da mucha importancia a su trabajo, pero todo lo que puede hacer es compaginarlo con pasar tiempo con Lewis”. Según la información recopilada por el medio, ambos “mantuvieron un perfil muy bajo y pasaron la mayor parte del tiempo juntos en su habitación, pidiendo comida allí”.

La logística y el despliegue de seguridad no pasaron desapercibidos. De acuerdo con las fuentes consultadas por el periódico, la pareja utilizó entradas laterales y estacionamientos subterráneos en los hoteles, además de ascensores directos hacia sus habitaciones. “Es como una operación militar que los traslada de un lugar a otro, pero Kim tiene a sus dos guardaespaldas y Lewis tiene a su oficial de protección personal a mano para ayudar a que todo funcione sin problemas”, describió una de las fuentes.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian
Lewis Hamilton y Kim Kardashian pasaron el fin de semana juntos en un resort de lujo

Kardashian y Hamilton se conocen desde hace más de una década, y han fortalecido su vínculo a través de la moda y eventos sociales. Ambos fueron fotografiados en la fiesta de Nochevieja de la actriz Kate Hudson, de la que se retiraron con pocos minutos de diferencia. Aunque nunca antes se los había vinculado sentimentalmente, compartieron círculos cercanos: el piloto británico fue cercano al ex marido de Kardashian, el rapero Kanye West.

La atención mediática sobre este acercamiento coincide con el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, en la que Hamilton afronta nuevos desafíos con la escudería Ferrari en su segundo año con la Scudería después de un 2025 en el que no logró cumplir con las expectativas que lo depositaron en un equipo mundialmente conocido en el mundo del deporte motor.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLewis HamiltonKim KardashianFórmula 1AutomovilismoF1Ferrari

Últimas Noticias

El pedido que hizo Boca Juniors para reforzar un puesto clave tras la operación de Rodrigo Battaglia

El mediocampista se sometió a una intervención en su tendón de Aquiles derecho. Ahora el Xeneize sumará un reemplazo

El pedido que hizo Boca

Arranca la Copa Libertadores 2026: la agenda de partidos de las fases previas y cuándo se sorteará la fase de grupos

El duelo entre The Strongest de Bolivia y Deportivo Táchira de Venezuela dará comienzo a una nueva edición del máximo certamen continental

Arranca la Copa Libertadores 2026:

Alarma en la selección argentina por la lesión de otro futbolista a 52 días de la Finalíssima ante España

Tras los problemas que sufrieron Nicolás Tagliafico y Juan Foyth, el Betis de España confirmó que Giovani Lo Celso tiene una “lesión miotendinosa” en el muslo derecho

Alarma en la selección argentina

El “aterrador” escenario en la clasificación de las carreras que enfrentarán los equipos de F1 por el cambio de reglamento

Según un jefe de equipo, conservar la energía necesaria para lograr una vuelta rápida será un tema a seguir en la nueva temporada

El “aterrador” escenario en la

Oficial: Maher Carrizo dejó Vélez y fue presentado como nuevo refuerzo del Ajax

El delantero de 19 años firmó un contrato hasta junio de 2030 y se convirtió en el 13° argentino en representar al club de Ámsterdam

Oficial: Maher Carrizo dejó Vélez
DEPORTES
El pedido que hizo Boca

El pedido que hizo Boca Juniors para reforzar un puesto clave tras la operación de Rodrigo Battaglia

Arranca la Copa Libertadores 2026: la agenda de partidos de las fases previas y cuándo se sorteará la fase de grupos

Alarma en la selección argentina por la lesión de otro futbolista a 52 días de la Finalíssima ante España

El “aterrador” escenario en la clasificación de las carreras que enfrentarán los equipos de F1 por el cambio de reglamento

Oficial: Maher Carrizo dejó Vélez y fue presentado como nuevo refuerzo del Ajax

TELESHOW
Cómo terminó el pasacalles que

Cómo terminó el pasacalles que colgaron frente a la casa de Griselda Siciliani

La China Suárez reveló el secreto de belleza que utiliza para su rostro

Juegos, fogatas y atardeceres: los días de Anita Espasandín con su familia y Benjamín Vicuña en Punta del Este

La llamativa foto de Peter Lanzani tras su operación por un cuadro de apendicitis: “Descansando en casa”

Justina Bustos presentó a su hija Luisita, un mes después de su nacimiento

INFOBAE AMÉRICA

La tragedia de una familia

La tragedia de una familia australiana que no soportó la falta de apoyo estatal para sus hijos

La oposición de Nicaragua le pidió a Laura Fernández mantener la presión contra el régimen de Ortega

La velada amenaza de Rusia ante el final del tratado nuclear con EEUU: “El mundo estará en una posición más peligrosa”

El dalái lama hizo historia al ganar un Grammy como mejor audiolibro a los 90 años

Wall Street opera sin una tendencia clara mientras el oro y la plata rebotan tras una caída récord