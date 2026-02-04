Entretenimiento

Así fue el primer trabajo de James Cameron en Hollywood: “Tuve que repartir cocaína al equipo”

El cineasta aseguó que al inicio de su carrera tuvo que distribuir cocaína a los miembros del equipo de un rodaje de bajo presupuesto

James Cameron recordó la vez
James Cameron recordó la vez que tuvo que repartir cocaína al equipo de una película. (REUTERS/Toby Melville)

Durante una entrevista para In Depth With Graham Bensinger, James Cameron reveló que su primer trabajo en un gran set de filmación incluyó la tarea de distribuir cocaína al equipo de producción.

El cineasta recordó que todo sucedió cuando fue diseñador de producción en la película de ciencia ficción de 1980, Battle Beyond the Stars.

El director explicó que consiguió el puesto después de que el diseñador de producción anterior fuera despedido, lo que lo llevó a incorporarse al equipo en medio de un entorno de rodaje de bajo presupuesto.

En su primer día, James Cameron relató que el gerente de producción le explicó sus responsabilidades, incluyendo un elemento que le resultó inesperado.

James Cameron recordó que cuando
James Cameron recordó que cuando fungió como diseñador de vestario, debía repartir cocaína al equipo de la cinta. (Cuartoscuro)

“Él dice: ‘Bien, aquí está tu comprobante de caja chica’, y ‘aquí esto y aquello’, y ‘aquí tienes la lista de tu turno de noche y la lista de tu turno de día. Bien, aquí están tus black beauties”, contó.

Y añadió: "Aquí está tu cocaína’. Estoy como, ‘Espera un minuto, ¿qué hago con esto?’ No consumía drogas. Para mí, el café era suficiente”.

Según Cameron, la instrucción del gerente era clara: debía entregar la cocaína al resto del equipo.

“Así que tuve que repartir cocaína al equipo. Entonces, supongo que me convertí en un distribuidor. Así era como se manejaban las cosas en ese mundo de bajo presupuesto. Básicamente, ‘trabajarás por cocaína’. Fue bastante loco”, relató.

James Cameron aseguró que se
James Cameron aseguró que se convirtió en un distribuidor de cocaína en el foro de grabación.(AP/Ahn Young-joon)

La experiencia quedó marcada en la memoria del director, quien describió el ambiente como propio de producciones con recursos limitados, donde las prácticas poco convencionales eran comunes.

James Cameron enfatizó que nunca participó en el consumo de drogas y que simplemente cumplió con la tarea que se le asignó.

Tras estos inicios, el director construyó una carrera que lo llevó a convertirse en uno de los cineastas más exitosos de la historia del cine, con títulos que incluyen Titanic, The Terminator, Aliens, Avatar y The Abyss.

James Cameron tiene una carrera
James Cameron tiene una carrera exitosa como director de cine.

En términos de recaudación, Cameron alcanzó un récord único, pues se convirtió en el primer y único director en tener cuatro películas que superan los mil millones de dólares en taquilla.

La franquicia Avatar ha sido particularmente exitosa, con las entregas de 2009 y 2022 superando los 2 mil millones de dólares cada una, mientras que los tres filmes de la saga han mantenido ganancias superiores a los mil millones, consolidando al director como un referente del cine contemporáneo.

Estos son los planes de James Cameron después de ‘Avatar’

Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Cameron señaló que el éxito de Fire and Ash será determinante para decidir si se completan las dos entregas planeadas de la saga.

Esto puede ser el último”, dijo, explicando que la recepción del público y la taquilla decidirán si seguirá explorando la historia de Jake Sully, Neytiri y sus hijos, o si se embarcará en nuevos proyectos.

James Cameron aseguró que "Avatar
James Cameron aseguró que "Avatar 3" podría ser el final de la franquicia. (Captura de video)

Aun así, asegura que, independientemente de la continuación, las futuras películas estarán integradas dentro de una narrativa mayor: “Todos forman parte de una gran historia. Sería una tragedia detener la franquicia ahora”, agregó Sigourney Weaver, quien interpreta a Kiri.

Respecto a las posibles secuelas, James Cameron ha planeado cuidadosamente cómo continuar la historia sin comprometer la calidad artística ni la coherencia narrativa.

Su intención es que las próximas entregas mantengan la misma profundidad visual y emocional, pero con un enfoque más colaborativo.

No quiero sumergirme en Avatar durante años exclusivamente. Voy a permitir que los equipos de segunda unidad asuman más responsabilidades, mientras yo superviso los detalles clave”, señaló.

James Cameron tiene planeado el
James Cameron tiene planeado el futuro de Avatar. (REUTERS/Carlos Barria)

El director también ha manifestado su interés en balancear la expansión de la franquicia con nuevos proyectos.

Tras Fire and Ash, el director planea abordar historias distintas, incluyendo documentales y proyectos narrativos como Ghosts of Hiroshima, basado en la experiencia del superviviente Tsutomu Yamaguchi.

