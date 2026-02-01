Entretenimiento

La película de superhéroes favorita de Martin Scorsese: no es “Batman” ni “Los Vengadores”

Aunque el director rechaza el modelo Marvel, reconoció públicamente hace años su aprecio por este éxito de los 2000, destacando la conexión emocional de la película con el público

Martin Scorsese lidera el debate
Martin Scorsese lidera el debate sobre la definición de cine frente al auge del cine comercial en Hollywood (REUTERS/Aude Guerrucci)

El auge del cine de superhéroes alcanzó un punto máximo en 2019, impulsado por el éxito de Avengers: Endgame y la expansión del universo cinematográfico de Marvel. Estas superproducciones atrajeron a millones de espectadores a las salas y consolidaron la presencia global del género.

El modelo dominante apostaba por grandes presupuestos y rodajes en estudio ante croma verde, con digitalización de escenarios, lo que representó un cambio respecto al enfoque tradicional del séptimo arte.

En medio de este panorama, surgieron voces críticas dentro de la industria. Martin Scorsese, reconocido director y ganador del Oscar, se convirtió en uno de los opositores más destacados, según Fotogramas. Su postura impulsó uno de los debates más intensos del año dentro del sector, al cuestionar abiertamente qué debe considerarse realmente cine frente al llamado cine comercial.

Scorsese fue directo en sus declaraciones a la revista Empire. “No las veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine... Son parques temáticos”, sostuvo el director, de acuerdo con Fotogramas.

Explicó que, aunque reconoce el talento de los actores de estas producciones, percibe este tipo de películas como un entretenimiento mecánico, distante de la transmisión de experiencias emocionales y psicológicas que, a su juicio, define al cine.

Estas reflexiones estaban destinadas especialmente a los grandes estrenos de Marvel, cuya fórmula orientada al espectáculo contrasta con el cine clásico defendido por el realizador.

El director ganador del Oscar
El director ganador del Oscar cuestiona el enfoque de grandes estudios como Marvel y sus producciones masivas (Crédito: Marvel Studios)

Un debate global

La repercusión de sus dichos fue inmediata y trascendió fronteras. El debate se intensificó en redes sociales y publicaciones especializadas, donde tanto partidarios como detractores del género discutieron los argumentos de Scorsese.

En respuesta, el director decidió precisar su postura a través de un artículo publicado en The New York Times. “Algunas personas han considerado insultante la última parte de mi respuesta o la ven como la prueba de mi odio hacia Marvel”, escribió, según Fotogramas.

En ese sentido, aclaró que sus críticas no eran personales hacia ningún trabajador del sector, sino un reflejo de sus preferencias y de su visión artística. “En muchas de las películas de franquicias trabajan personas con talento y maestría considerable. Se ve en la pantalla. El hecho de que los filmes como tal no me interesen es un asunto de gusto y carácter personal”, argumentó.

El distanciamiento de Scorsese con el cine de superhéroes está vinculado a su formación y sensibilidad. “Sé que, si fuese más joven, podría haber estado emocionado por estas producciones y quizás hasta hubiera querido hacer una. Pero crecí en el momento en el que crecí y desarrollé un sentido de las películas que está tan lejos del universo Marvel como la Tierra lo está de Alfa Centauri”, expresó en ese mismo texto, citado por Fotogramas.

Una excepción: el “Spider-Man” de Sam Raimi

Martin Scorsese expresó su aprecio por la película "Spider-Man" de Sam Raimi en una entrevista con Fotogramas en 2003

No obstante, existe una excepción relevante en el discurso del director. En 2003, durante una entrevista recogida por Fotogramas, Scorsese admitió su aprecio por una obra concreta: “Me gusta mucho la película ‘Spider-Man’, de Sam Raimi, y estoy muy contento de que haya sido un gran éxito”.

Este reconocimiento resulta singular porque nunca expresó elogios similares hacia otras superproducciones del género, como Batman o Los Vengadores. Para Scorsese, la película dirigida por Raimi reunía elementos que la acercaban a la esencia del cine, como la capacidad de conectar verdaderamente con el público.

Pese a ese respaldo aislado, Scorsese mantuvo su escepticismo hacia el modelo imperante en la industria. A su juicio, las grandes productoras suelen priorizar la rentabilidad por encima de la creatividad, situación evidente en el caso de Spider-Man por el volumen de recursos destinados a su producción.

La película "Spider-Man", dirigida por
La película "Spider-Man", dirigida por Sam Raimi, recibió recursos de gran magnitud típicos de las grandes producciones hollywoodenses

El director considera que la necesidad de recuperar inversiones millonarias transforma a los estudios en empresas donde la meta principal es el beneficio económico, lo que influye directamente en el carácter artístico de las películas.

La visión de Scorsese continúa generando reacciones y reflexiones entre profesionales y especialistas del sector. Su defensa de un cine enfocado en la experiencia humana y su crítica al predominio comercial siguen vigentes, como subraya Fotogramas.

Actualmente, el diálogo entre arte y negocio sigue siendo motivo de controversias y divisiones en la industria cinematográfica internacional.

