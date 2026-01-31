Entretenimiento

Catherine O’Hara: qué es “situs inversus”, la rara condición congénita que tenía la actriz

La estrella de “Mi pobre angelito” compartió años atrás un diagnóstico que la tomó por sorpresa

Guardar
La actriz contó que descubrió
La actriz contó que descubrió la condición durante un examen médico realizado por rutina (Europa Press)

Catherine O’Hara, una de las figuras más queridas de la comedia y la actuación televisiva y cinematográfica, murió el viernes 30 de enero. A través de un comunicado, sus allegados indicaron que la actriz había estado batallando con una “breve enfermedad”, sin brindar más detalles.

Los seres queridos de la actriz no han especificado qué tipo de emergencia médica sufrió la estrella de Beetlejuice; sin embargo, O’Hara ya tenía una condición diagnosticada años atrás. Se trataba de una anomalía congénita llamada situs inversus, en la que sus órganos internos se encuentran dispuestos en una posición invertida a la anatomía habitual.

Cabe precisar que no existe evidencia de que el situs inversus haya contribuido a su deceso; pues no suele implicar riesgos para la vida.

Cómo descubrió Catherine O’Hara que tenía situs inversus

Catherine O’Hara se enteró de que había nacido con situs inversus ya entrada en la adultez, más de dos décadas antes de hacerlo público. Según relató ella misma durante una edición de Virtual Happy Hour en 2020, el hallazgo ocurrió en un chequeo médico de rutina.

Catherine O’Hara abordó su diagnóstico
Catherine O’Hara abordó su diagnóstico con humor y naturalidad en una charla pública en 2020 (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

Me encanta la medicina occidental, solo que no quiero ser parte de ella”, contó entre risas, al recordar que necesitaba realizarse un test de tuberculosis cuando su hijo menor asistía a un jardín infantil cooperativo. En esa instancia, acudió al médico de su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, quien decidió realizarle algunos exámenes básicos, entre ellos un electrocardiograma.

Durante el procedimiento, se dio cuenta que algo había llamado la atención de los profesionales.

O’Hara recordó que el médico intentó usar dos máquinas distintas de EKG y luego ordenó una radiografía de tórax. “Yo pensaba: ‘¿Qué está pasando?’”, relató la actriz. Poco después, el médico los llamó a su oficina con una revelación insólita: “‘¡Eres la primera persona que conozco [con situs inversus]!’”, le dijo.

Hasta ese momento, la actriz de Mi pobre angelito no tenía ninguna referencia familiar ni médica sobre la condición. “Tengo siete hermanos y mis padres ya habían muerto. Nunca había oído nada sobre esto”, explicó.

O’Hara explicó que desconocía por
O’Hara explicó que desconocía por completo la condición hasta que fue detectada en la adultez (REUTERS/Danny Moloshok)

O’Hara precisó que, en su caso, se trataba de dextrocardia, una forma específica de situs inversus en la que el corazón se encuentra ubicado en el lado derecho del pecho.

Cuando el médico nos dijo que mi corazón estaba del lado derecho y que mis órganos estaban invertidos, mi esposo dijo de inmediato: ‘No, su cabeza es la que está al revés’”, recordó con humor. Cerró su anécdota levantando la copa: “¡Salud por la salud!”.

Qué es el situs inversus: datos médicos clave

El situs inversus es una condición genética poco frecuente en la que los órganos del tórax y del abdomen se desarrollan en una disposición especular, es decir, invertida con respecto a la anatomía estándar. Segun datos recuperados por People, afecta aproximadamente a una de cada 10.000 personas.

En la mayoría de los casos, las personas con situs inversus no presentan síntomas y llevan una vida completamente normal. Los órganos, aunque estén en una posición inusual, suelen funcionar con normalidad. Por ello, hay muchos que desconocen que tienen esta condición.

Las fuentes médicas consultadas coinciden en que esta anomalía no requiere tratamiento específico; pero sí es importante que los médicos estén informados del diagnóstico en caso de cirugías o procedimientos de emergencia. No es habitual que esté vinculado a complicaciones de salud.

Temas Relacionados

Catherine O’HaraMi pobre angelitoBeetlejuiceEstrellas de HollywoodEntretenimiento

Últimas Noticias

Antonio Banderas y el precio de su sueño: el hambre y la pobreza que marcó sus primeros años en Madrid

El reconocido actor de 65 años revivió sus creativos trucos de supervivencia, revelando anécdotas sobre aprender a cocinar papas y proteger su escaso dinero con ayuda de su madre

Antonio Banderas y el precio

Murió Catherine O’Hara: sus personajes más icónicos en el cine y la televisión

Desde “Beetlejuice” a “The Last of Us”: un repaso a las memorables interpretaciones que dejó la brillante actriz canadiense

Murió Catherine O’Hara: sus personajes

Paul McCartney confesó con qué artista sueña colaborar, pese a haber sido rechazado una vez

El exBeatle reveló que desea grabar junto al líder de una exitosa banda, a quien ya había invitado a colaborar en el pasado sin éxito. A pesar de aquella negativa, aseguró que mantiene la ilusión de concretar un proyecto conjunto

Paul McCartney confesó con qué

Patrick Wilson, el actor de “El Conjuro”, sorprendió a los 52 años con su transformación física

La dedicación a una exigente modalidad de entrenamiento permitió al reconocido actor estadounidense alcanzar una condición física destacada en plena madurez, inspirando a quienes buscan nuevas metas y bienestar a cualquier edad

Patrick Wilson, el actor de

‘Heated Rivalry’, la aclamada serie LGBTQ+ que por fin llega a Latinoamérica: ¿cómo se convirtió en el gran fenómeno de 2026?

Hudson Williams y Connor Storrie alcanzaron fama internacional al interpretar a dos estrellas del hockey cuya relación secreta desafía prejuicios

‘Heated Rivalry’, la aclamada serie
DEPORTES
Joe Cole y el recuerdo

Joe Cole y el recuerdo del día que una celebración casi termina en tragedia: “Me quedé colgado como Indiana Jones”

Novak Djokovic buscará estirar su reinado en la final del Australian Open 2026 ante Carlos Alcaraz: hora, cómo verlo en vivo y todo lo que hay que saber

Otro escándalo con la barra de la U de Chile: provocaron incendios en el Estadio Nacional durante el duelo ante Audax Italiano

Arranca la fecha 3 del Torneo Apertura con San Lorenzo-Central Córdoba en el foco: hora, TV y posibles formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Atlético Nacional en Colombia por el segundo amistoso de su pretemporada: hora, TV y probables formaciones

TELESHOW
Susana Giménez sigue festejando su

Susana Giménez sigue festejando su cumpleaños en Madrid: el divertido encuentro con Ricardo Darín y Florencia Bas

La historia del cocinero Edgardo Ríos: de no poder pagar el alquiler a tener más de diez millones de seguidores

Coki Ramírez habla de “Mujer Salvaje”, la canción que grabó con la voz de Locomotora Oliveras tras su muerte: “Quiero viva su memoria”

Relax, paisajes y próximos desafíos: el verano de Mike Amigorena en Punta del Este

El balance de Carlos Rottemberg sobre la temporada en Mar del Plata: “La única ciudad que cruza playa con teatro”

INFOBAE AMÉRICA

Joe Cole y el recuerdo

Joe Cole y el recuerdo del día que una celebración casi termina en tragedia: “Me quedé colgado como Indiana Jones”

Estados Unidos respalda fallo sobre puertos en Panamá y el mercado reacciona a la anulación

70 años sin A. A. Milne: la historia del escritor que creó a “Winnie Pooh”

Capital panameña estará sin agua potable por 18 horas este sábado

Tensión en Irán: reportan al menos ocho explosiones en diversas ciudades del país