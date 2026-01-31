Catherine O’Hara: qué es “situs inversus”, la rara condición congénita que tenía la actriz

La actriz contó que descubrió la condición durante un examen médico realizado por rutina (Europa Press)

Catherine O’Hara, una de las figuras más queridas de la comedia y la actuación televisiva y cinematográfica, murió el viernes 30 de enero. A través de un comunicado, sus allegados indicaron que la actriz había estado batallando con una “breve enfermedad”, sin brindar más detalles.

Los seres queridos de la actriz no han especificado qué tipo de emergencia médica sufrió la estrella de Beetlejuice; sin embargo, O’Hara ya tenía una condición diagnosticada años atrás. Se trataba de una anomalía congénita llamada situs inversus, en la que sus órganos internos se encuentran dispuestos en una posición invertida a la anatomía habitual.

Cabe precisar que no existe evidencia de que el situs inversus haya contribuido a su deceso; pues no suele implicar riesgos para la vida.

Cómo descubrió Catherine O’Hara que tenía situs inversus

Catherine O’Hara se enteró de que había nacido con situs inversus ya entrada en la adultez, más de dos décadas antes de hacerlo público. Según relató ella misma durante una edición de Virtual Happy Hour en 2020, el hallazgo ocurrió en un chequeo médico de rutina.

Catherine O’Hara abordó su diagnóstico con humor y naturalidad en una charla pública en 2020 (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

“Me encanta la medicina occidental, solo que no quiero ser parte de ella”, contó entre risas, al recordar que necesitaba realizarse un test de tuberculosis cuando su hijo menor asistía a un jardín infantil cooperativo. En esa instancia, acudió al médico de su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, quien decidió realizarle algunos exámenes básicos, entre ellos un electrocardiograma.

Durante el procedimiento, se dio cuenta que algo había llamado la atención de los profesionales.

O’Hara recordó que el médico intentó usar dos máquinas distintas de EKG y luego ordenó una radiografía de tórax. “Yo pensaba: ‘¿Qué está pasando?’”, relató la actriz. Poco después, el médico los llamó a su oficina con una revelación insólita: “‘¡Eres la primera persona que conozco [con situs inversus]!’”, le dijo.

Hasta ese momento, la actriz de Mi pobre angelito no tenía ninguna referencia familiar ni médica sobre la condición. “Tengo siete hermanos y mis padres ya habían muerto. Nunca había oído nada sobre esto”, explicó.

O’Hara explicó que desconocía por completo la condición hasta que fue detectada en la adultez (REUTERS/Danny Moloshok)

O’Hara precisó que, en su caso, se trataba de dextrocardia, una forma específica de situs inversus en la que el corazón se encuentra ubicado en el lado derecho del pecho.

“Cuando el médico nos dijo que mi corazón estaba del lado derecho y que mis órganos estaban invertidos, mi esposo dijo de inmediato: ‘No, su cabeza es la que está al revés’”, recordó con humor. Cerró su anécdota levantando la copa: “¡Salud por la salud!”.

Qué es el situs inversus: datos médicos clave

El situs inversus es una condición genética poco frecuente en la que los órganos del tórax y del abdomen se desarrollan en una disposición especular, es decir, invertida con respecto a la anatomía estándar. Segun datos recuperados por People, afecta aproximadamente a una de cada 10.000 personas.

En la mayoría de los casos, las personas con situs inversus no presentan síntomas y llevan una vida completamente normal. Los órganos, aunque estén en una posición inusual, suelen funcionar con normalidad. Por ello, hay muchos que desconocen que tienen esta condición.

Las fuentes médicas consultadas coinciden en que esta anomalía no requiere tratamiento específico; pero sí es importante que los médicos estén informados del diagnóstico en caso de cirugías o procedimientos de emergencia. No es habitual que esté vinculado a complicaciones de salud.