Robbie Williams mostró su lado más humano: “Creí que ser una estrella del pop, famoso y exitoso, iba a arreglarme”

Robbie Williams prioriza la vida familiar sobre los excesos del pasado y redefine sus prioridades personales y profesionales

Robbie Williams dejó atrás los excesos para ubicar a su familia en el centro de su vida y a la música como una pasión inalterable. “Mi amor por mi trabajo sigue intacto. En el fondo, creí que ser una estrella del pop, famoso y exitoso, iba a arreglarme”, confesó el artista en una entrevista con Woman’s Weekly.

“Llegás a la cima y te encontrás con una crisis existencial. Eso no solucionó nada. Ahora, tengo el mejor trabajo del mundo. Creo que soy adicto a trabajar”, agregó.

El cambio definitivo llegó junto a su esposa Ayda Field y sus cuatro hijos: Teddy, Charlie, Coco y Beau. Williams comenta con humor la dinámica familiar: “Todas las adicciones, el alcoholismo, el trastorno de déficit de atención, la obsesión con uno mismo, el narcisismo… Teddy me tiene en su iPad como ‘papá narcisista’. Nuestro lenguaje es la burla. El humor negro lo comparten mis hijos; aunque ellos ni imaginan cuán complicada es la vida real”.

La familia y el trabajo se consolidan como los pilares fundamentales en la etapa más honesta de Robbie Williams, junto a Ayda Field y sus cuatro hijos (AP/Chris Pizzello)

El cantante también ironizó sobre la insistencia de su esposa en ampliar la familia: “Ayda lo menciona siempre, pero yo ya terminé, terminé. Disfruto lo que estamos experimentando. No quiero volver a empezar. Tenemos cuatro hijos; eso es cuatro más de lo que pensaba que tendría”.

Prioridades y éxito: una visión transformada

La perspectiva de Williams sobre el pasado es nítida. Insiste en el contraste de sus prioridades: “Prefiero pasar la noche en casa con mi familia que salir de fiesta”. Aunque admitió que la visión sobre el éxito y la insatisfacción permanece.

En la entrevista con Woman’s Weekly, confesó: “Estoy obsesionado con el éxito. El vacío nunca se llena, aunque sigo intentándolo. Me encantaría presentarme en Estados Unidos y que me reconozcan allí; sería quitarme una espina”.

El cantante británico reconoció que el éxito y la fama no llenan el vacío interior y reflexiona sobre la soledad en la cima (REUTERS/Dan Mullan)

El artista reconoció que la fama, lejos de aportar felicidad definitiva, puede generar un aislamiento inesperado. “Cuando estás en la cima, la soledad puede ser abrumadora”, señaló Williams. Por eso, valora la compañía de su entorno más cercano y la posibilidad de compartir momentos simples con sus hijos, lejos de los reflectores.

Britpop y la reinvención musical

En esta nueva etapa, su próximo álbum, “Britpop”, refleja influencias directas de la música británica de los 90. “Trabajé con algunos de mis ídolos en este álbum; es crudo, con más guitarras y más animado que lo habitual. Hay mucho de británico, mucho pop; me siento inmensamente orgulloso de este trabajo”, afirmó antes de la gira que lo llevará por el Reino Unido en febrero y por países europeos en el verano.

El lanzamiento de Britpop representa para Williams un regreso a sus raíces musicales y una oportunidad de reconectar con una audiencia que lo acompañó durante décadas. El cantante considera que la autenticidad es esencial: “Hoy busco ser honesto en cada canción”, aseguró.

Williams afirmó que la honestidad artística y el humor negro son claves en su vida diaria y en su relación con sus hijos (REUTERS/Hannah Mckay)

Este enfoque renovado fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes esperan con expectativa los nuevos temas y su gira internacional.

Envejecimiento y autenticidad

Cercano a cumplir 52 años en febrero, Williams aborda con franqueza el envejecimiento y la pérdida de cabello. “Estoy perdiendo el pelo… Todo es polvo y andamiaje ahora. Estoy pensando en colocarme un sistema capilar. Soy una estrella pop, se supone que debo tener cierto aspecto y algo de cabellera… pero esto ya se está yendo”, explicó al medio británico.

El artista no oculta las inseguridades que surgen con el paso del tiempo, aunque elige enfrentarlas con humor y apertura. “La autenticidad se volvió prioritaria”, admitió Williams, quien prefiere mostrarse tal como es antes que perseguir una imagen irreal.

El público, un motor constante

La conexión genuina con el público sigue siendo esencial para Williams, manteniendo el contacto directo y el afecto como motores de su carrera (Jordan Strauss/Invision/AP)

La relación con sus seguidores mantiene un lugar esencial. Williams reconoció: “Soy un buscador profesional de atención”, dijo entre risas en diálogo con Woman’s Weekly. Para el músico, el afecto del público continúa como un motor persistente, un anhelo central en su carrera y en su día a día.

A pesar de los años y los cambios personales, el vínculo con quienes lo acompañan desde sus inicios sigue intacto. El artista considera que ese lazo genuino es una de las motivaciones más fuertes para seguir creando y subirse a los escenarios, demostrando que la conexión con su público es tan vital como su propia familia.