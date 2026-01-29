El entrenamiento de François Arnaud que revolucionó su físico para Heated Rivalry

La serie explora la intensidad y las rivalidades en el hockey sobre hielo, acercando al público a la vida dentro y fuera de la pista (HBO Max Latinoamérica)

La transformación física de François Arnaud para interpretar a Scott Hunter en la serie Heated Rivalry se convirtió en tema de conversación entre seguidores de la televisión, el deporte y la cultura pop.

El actor canadiense, de 40 años, vivió uno de los mayores desafíos de su carrera al modificar por completo su rutina de ejercicios y dar vida al capitán de un equipo de hockey sobre hielo.

Según detalló en entrevista con Men’s Health, este proceso significó superar temores personales y adoptar una perspectiva diferente hacia el entrenamiento intenso.

Arnaud encarna a un capitán decidido, reflejando la presión y el liderazgo que exige comandar a un equipo en un deporte de alto impacto (HBO Latinoamérica)

Decisión y reto físico

Antes de Heated Rivalry, Arnaud admitió que evitaba el ejercicio riguroso. “Durante mucho tiempo, creo que tenía miedo de ejercitarme demasiado”, explicó a Men’s Health. Sin embargo, puntualizó que “este año en particular, mi percepción sobre ello cambió mucho”.

Transformarse en deportista no solo exigía dar una imagen convincente en pantalla, sino también lograr que su físico se ajustara al uniforme del capitán.

Esta elección supuso un cambio respecto a su actitud previa y marcó el inicio de una etapa de mayor disciplina y constancia.

La preparación exigió un cambio radical en la rutina y mentalidad del actor, quien asumió el desafío de adaptar su cuerpo y disciplina (Men’s Health/Captura de Video)

Entrenamiento y aprendizaje deportivo

La preparación de Arnaud combinó ejercicios de cuerpo completo en el gimnasio con un régimen regular de carreras. El actor afirmó haber alcanzado sus objetivos gracias a la unión de entrenamiento físico y la práctica de correr de manera habitual, según comentó a Men’s Health.

Parte esencial de la transformación ocurrió sobre la pista de hielo. Bajo la guía de Cam Fergus, exjugador profesional de hockey y coordinador de acrobacias de la serie, tanto Arnaud como sus compañeros aprendieron técnicas características de este deporte.

Fergus lideró la formación del grupo, trasladando la metodología de los atletas reales al elenco y preparando a todos para las escenas de gran exigencia física.

El proceso de entrenamiento incluyó técnicas específicas del hockey y el acompañamiento de expertos para lograr máxima autenticidad (Men’s Health/Captura de Video)

Accidentes y dificultades en el set

El proceso no estuvo libre de contratiempos. En la última jornada de grabación, Arnaud resbaló y se cortó la mano durante la filmación de su escena final.

A pesar de este accidente, el intérprete consideró que su experiencia fue positiva y la enfrentó con una mirada autocrítica.

Este tipo de incidentes pone en evidencia los desafíos físicos que afrontan los actores al recrear deportes de contacto.

Las exigencias físicas del rodaje derivaron en percances, poniendo a prueba la resistencia y la capacidad de adaptación del elenco (Men’s Health/Captura de Video)

Dinámica con el reparto y estilos de trabajo

Respecto a sus compañeros, Arnaud resaltó las diferencias en los estilos de patinaje y el ambiente colaborativo del set.

“Connor patina como un olímpico, Hudson patina al estilo hockey”, explicó sobre la dinámica con sus coprotagonistas. Agregó que él mismo improvisaba, como hace habitualmente, señaló a Men’s Health.

Estas particularidades destacaron las habilidades individuales y la camaradería del equipo, elementos que contribuyeron a mantener la motivación y la disciplina durante el proceso.

La variedad de estilos y la colaboración entre actores generaron un ambiente de aprendizaje y compañerismo durante la filmación (Men’s Health/Captura de Video)

Repercusión y reflexiones sobre la fama

Arnaud también compartió su percepción acerca del impacto mediático de Heated Rivalry. Definió la recepción pública de la serie como un “evento de psicosis colectiva”, en alusión al entusiasmo despertado entre los seguidores.

Para el actor, este fenómeno resultó sorpresivo y reveló el alcance de una producción televisiva en la opinión popular.

El intérprete vio esta etapa como una oportunidad personal y profesional, y subrayó la importancia de saber gestionar tanto la exposición como las expectativas derivadas de la fama.

El inesperado impacto mediático de la serie llevó a Arnaud a reflexionar sobre los alcances de la popularidad y la gestión de la exposición pública (REUTERS/Mike Blake)

Rutina personal y hábitos fuera del set

Más allá del entrenamiento y la actuación, Arnaud reveló algunos de sus hábitos para mantenerse en forma durante la producción.

Entre ellos, el consumo habitual de batidos fue clave en su dieta diaria, proporcionándole energía para enfrentar los exigentes ritmos de filmación y actividad física. Este aspecto, compartido con Men’s Health, ofrece una mirada íntima de su vida fuera del set.

El resultado de esta combinación de disciplina, constancia y actitud positiva permitió a Arnaud asumir la producción con una visión renovada. Aunque no consiguió la complexión muscular de un profesional del hockey, cumplió sus propios objetivos, demostrando que el esfuerzo constante puede superar cualquier límite físico.