Entretenimiento

Brooklyn Beckham fue “usado y manipulado” por sus padres, según el autor de la biografía de David Beckham

Tom Bower aseguró que el conflicto de la familia Beckham se debe a la constante presión que el hijo mayor vivió durante años

Guardar
Brooklyn Beckham suuestamente fue llevado
Brooklyn Beckham suuestamente fue llevado al límite por Victoria Beckham y David Beckham. (Karwai Tang/WireImage)

El conflicto entre Brooklyn Beckham y sus padres volvió a intensificarse tras las recientes declaraciones del escritor y biógrafo Tom Bower, quien afirmó que el hijo mayor de David y Victoria Beckham fue “usado y manipulado” durante años por su propia familia.

Bower, autor del libro The House of Beckham: Money, Sex and Power, publicado en 2024, se refirió al tema durante una entrevista en el programa británico Good Morning Britain, donde expuso su interpretación de la disputa familiar que se desarrolla desde hace meses.

Durante su intervención televisiva, el escritor sostuvo que siente “mucha pena” por el joven de 26 años, y describió su reciente comportamiento público como el resultado de una presión prolongada.

Según el autor, Brooklyn “explotó” tras años de vivir bajo el peso de la fama, el control mediático y las expectativas asociadas al apellido Beckham. “Ha sido usado y manipulado”, afirmó, al tiempo que sugirió que la situación se volvió insostenible para él.

Tom Bower afirmó que BrooKlyn
Tom Bower afirmó que BrooKlyn Beckham explotó tras tener que aguantar la manipulación de sus padres. (AP/Vianney Le Caer)

Las palabras del escritor llegan una semana después de que Brooklyn publicara una serie de mensajes en Instagram que generaron un fuerte impacto mediático.

En seis extensos comunicados, el joven lanzó doce acusaciones contra sus padres, en las que aseguró que intentaron “controlar la narrativa” familiar y que habrían interferido de forma constante en su relación con su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz.

En esos mensajes, Brooklyn afirmó que no desea una reconciliación y negó que su esposa sea la causa del distanciamiento.

Entre las acusaciones más destacadas, Brooklyn señaló que su madre, Victoria Beckham, habría cancelado la confección del vestido de novia de Nicola “a último momento” y que posteriormente habría “acaparado” el primer baile durante la boda celebrada en Miami en abril de 2022.

Victoria Beckham se negó a
Victoria Beckham se negó a confeccionar el vestido de novia de Nicola Peltz de último momento. (REUTERS/Aude Guerrucci)

También aseguró que durante ese evento se sintió “incómodo y humillado”, pese a tratarse de una celebración rodeada de celebridades y figuras públicas.

En sus publicaciones, Brooklyn Beckham rechazó de forma tajante la idea de que Nicola Peltz controle su relación con su familia. “Ese relato es completamente al revés”, escribió, añadiendo que se sintió controlado por sus padres durante gran parte de su vida.

El también fotógrafo habló abiertamente sobre su salud mental, afirmando que creció con “una ansiedad abrumadora” y que, tras tomar distancia de su familia, esa sensación ha disminuido. “He encontrado paz y alivio”, expresó.

A través de su cuenta
A través de su cuenta oficial de Instagram, Brooklyn Beckham se pronunció acerca del distanciamiento con sus padres. (Créditos: Instagram/Brooklyn Beckham)

Tom Bower retomó estas declaraciones en Good Morning Britain y afirmó que el matrimonio de Brooklyn con Nicola marcó un punto de inflexión. Según el autor, desde la boda el joven habría conocido “un tipo de vida muy distinto” y describió a la familia Peltz como “una familia normal y trabajadora”.

Bower añadió que Brooklyn parece encontrarse en una etapa de mayor estabilidad personal y que “es muy feliz con su esposa”.

Durante la entrevista, el biógrafo comparó el caso de Brooklyn Beckham con el del príncipe Harry, señalando que ambos crecieron bajo una enorme presión pública sin haber desarrollado, a su juicio, las herramientas necesarias para gestionarla.

El distanciamiento entre Brooklyn y sus padres habría comenzado a hacerse visible en 2023, especialmente durante las celebraciones del 50º cumpleaños de David Beckham, momento en el que surgieron los primeros rumores de una fractura familiar.

Brooklyn Beckham no asistió al
Brooklyn Beckham no asistió al cumpleaños de su padre David Beckham pese a estar en la ciudad. (Instagram/David Beckham)

En los últimos meses, la situación se agravó, hasta el punto de que, según informó la prensa británica, Brooklyn habría enviado una notificación legal a sus padres solicitando que cualquier contacto se realizara a través de abogados.

Temas Relacionados

Brooklyn BeckhamDavid Beckhamentretenimiento

Últimas Noticias

Bryan Cranston recordó cómo el abandono de su padre en la niñez afectó su visisón de la vida

El actor compartió agunos episodios de su infancia que definieron su adultez

Bryan Cranston recordó cómo el

Bill Cosby admite haber obtenido sedantes para dárselos a mujeres con fines sexuales

El actor obtuvo recetas para conseguir quaaludes gracias a que ganó una ártida de póker a su amigo, el Dr. Leroy Amar

Bill Cosby admite haber obtenido

Sharon Stone afirma que tiene una conexión paranormal con los espíritus que inspiran sus pinturas: “Escucho que me hablan”

La estrella de “Casino” aseguró que sus obras son guiadas por figuras que, según ella, provienen de otro plano de conciencia

Sharon Stone afirma que tiene

Aerosmith celebra 50 años de su primer álbum con una reedición especial y mantiene la expectativa por un posible regreso

La banda estadounidense revive el sonido original de su debut con una edición de lujo, mientras los fanáticos permanecen atentos a novedades sobre la salud de Steven Tyler y el futuro regreso a los escenarios del grupo

Aerosmith celebra 50 años de

La millonaria mesada que Nicola Peltz recibe de su padre tras casarse con Brooklyn Beckham

La actriz recibe mensualmente una cantidad por parte de su padre para asegurar su estabilidad financiera

La millonaria mesada que Nicola
DEPORTES
Boca Juniors pierde contra Estudiantes

Boca Juniors pierde contra Estudiantes en La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura

Desde una distancia de 21 metros y a casi 100 km/h: el golazo de tiro libre de Juanfer Quintero en River-Gimnasia

Con dos goles de Juanfer Quintero, River Plate venció 2-0 a Gimnasia en el Monumental por el Torneo Apertura

La lupa sobre le durísimo planchazo de Panaro a Fausto Vera en River-Gimnasia: por qué el VAR acertó al corregir a Pablo Dóvalo

El histórico gol del arquero del Benfica ante el Real Madrid para avanzar de fase en la Champions: “¡Lo increíble es posible!”

TELESHOW
Flor Vigna volvió a la

Flor Vigna volvió a la carga contra Luciano Castro: la remera que usó para promocionar su nueva canción inspirada en su ex

La desilusión de Ian Lucas con Evangelina Anderson: “Si me enganché fue porque compartí mucho con ella”

Charly García, invitado de honor en el festejo por los 60 años del Zorrito Von Quintiero: las mejores fotos

Juana Repetto expuso sus temores ante la cesárea y preguntó a sus seguidoras si debe tener tres empleadas para que la ayuden

Marixa Balli cerró su local en Flores y contó cómo la afectó: “Voy a cambiar de rubro”

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Indra y la CAF sellan un acuerdo para acelerar la transformación digital en América Latina

¿Y si los caballos pudieran decir lo que piensan? Así es el proyecto que promete enseñarles a expresar sus preferencias

El régimen de Irán se abrió al diálogo con Estados Unidos pero advirtió que responderá con contundencia si se siente amenazado

El Foro Penal confirmó la excarcelación de otros 20 presos políticos y elevó a 297 los casos verificados en Venezuela

La Fuerza Armada de Venezuela formalizó su apoyo a Delcy Rodríguez tras la captura del dictador Nicolás Maduro