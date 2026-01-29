Brooklyn Beckham fue “usado y manipulado” por sus padres, según el autor de la biografía de David Beckham

Brooklyn Beckham suuestamente fue llevado al límite por Victoria Beckham y David Beckham. (Karwai Tang/WireImage)

El conflicto entre Brooklyn Beckham y sus padres volvió a intensificarse tras las recientes declaraciones del escritor y biógrafo Tom Bower, quien afirmó que el hijo mayor de David y Victoria Beckham fue “usado y manipulado” durante años por su propia familia.

Bower, autor del libro The House of Beckham: Money, Sex and Power, publicado en 2024, se refirió al tema durante una entrevista en el programa británico Good Morning Britain, donde expuso su interpretación de la disputa familiar que se desarrolla desde hace meses.

Durante su intervención televisiva, el escritor sostuvo que siente “mucha pena” por el joven de 26 años, y describió su reciente comportamiento público como el resultado de una presión prolongada.

Según el autor, Brooklyn “explotó” tras años de vivir bajo el peso de la fama, el control mediático y las expectativas asociadas al apellido Beckham. “Ha sido usado y manipulado”, afirmó, al tiempo que sugirió que la situación se volvió insostenible para él.

Tom Bower afirmó que BrooKlyn Beckham explotó tras tener que aguantar la manipulación de sus padres. (AP/Vianney Le Caer)

Las palabras del escritor llegan una semana después de que Brooklyn publicara una serie de mensajes en Instagram que generaron un fuerte impacto mediático.

En seis extensos comunicados, el joven lanzó doce acusaciones contra sus padres, en las que aseguró que intentaron “controlar la narrativa” familiar y que habrían interferido de forma constante en su relación con su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz.

En esos mensajes, Brooklyn afirmó que no desea una reconciliación y negó que su esposa sea la causa del distanciamiento.

Entre las acusaciones más destacadas, Brooklyn señaló que su madre, Victoria Beckham, habría cancelado la confección del vestido de novia de Nicola “a último momento” y que posteriormente habría “acaparado” el primer baile durante la boda celebrada en Miami en abril de 2022.

Victoria Beckham se negó a confeccionar el vestido de novia de Nicola Peltz de último momento. (REUTERS/Aude Guerrucci)

También aseguró que durante ese evento se sintió “incómodo y humillado”, pese a tratarse de una celebración rodeada de celebridades y figuras públicas.

En sus publicaciones, Brooklyn Beckham rechazó de forma tajante la idea de que Nicola Peltz controle su relación con su familia. “Ese relato es completamente al revés”, escribió, añadiendo que se sintió controlado por sus padres durante gran parte de su vida.

El también fotógrafo habló abiertamente sobre su salud mental, afirmando que creció con “una ansiedad abrumadora” y que, tras tomar distancia de su familia, esa sensación ha disminuido. “He encontrado paz y alivio”, expresó.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Brooklyn Beckham se pronunció acerca del distanciamiento con sus padres. (Créditos: Instagram/Brooklyn Beckham)

Tom Bower retomó estas declaraciones en Good Morning Britain y afirmó que el matrimonio de Brooklyn con Nicola marcó un punto de inflexión. Según el autor, desde la boda el joven habría conocido “un tipo de vida muy distinto” y describió a la familia Peltz como “una familia normal y trabajadora”.

Bower añadió que Brooklyn parece encontrarse en una etapa de mayor estabilidad personal y que “es muy feliz con su esposa”.

Durante la entrevista, el biógrafo comparó el caso de Brooklyn Beckham con el del príncipe Harry, señalando que ambos crecieron bajo una enorme presión pública sin haber desarrollado, a su juicio, las herramientas necesarias para gestionarla.

El distanciamiento entre Brooklyn y sus padres habría comenzado a hacerse visible en 2023, especialmente durante las celebraciones del 50º cumpleaños de David Beckham, momento en el que surgieron los primeros rumores de una fractura familiar.

Brooklyn Beckham no asistió al cumpleaños de su padre David Beckham pese a estar en la ciudad. (Instagram/David Beckham)

En los últimos meses, la situación se agravó, hasta el punto de que, según informó la prensa británica, Brooklyn habría enviado una notificación legal a sus padres solicitando que cualquier contacto se realizara a través de abogados.