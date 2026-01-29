Entretenimiento

Bill Cosby admite haber obtenido sedantes para dárselos a mujeres con fines sexuales

El actor obtuvo recetas para conseguir quaaludes gracias a que ganó una ártida de póker a su amigo, el Dr. Leroy Amar

Guardar
Bill Cosby admitió haberle dado
Bill Cosby admitió haberle dado Quaaludes a presuntas víctimas de agresión sexual. (EFE/EPA/Tracie Van Auken)

Bill Cosby admitió bajo juramento que recargó siete veces una receta recreativa de quaaludes obtenida de un ginecólogo en un juego de póker, con la intención de dárselos a mujeres para tener relaciones sexuales, y afirmó que nunca consumió una sola píldora él mismo.

La revelación forma parte de una declaración jurada que Cosby dio en el marco de una demanda presentada por una de sus acusadoras de violación, Donna Motsinger, y algunos fragmentos de su testimonio fueron incluidos en nuevos documentos legales obtenidos por TMZ.

Según la información de los documentos, el comediante afirmó que recibió la receta de quaaludes (sedantes) del Dr. Leroy Amar, ginecólogo y amigo suyo, durante un juego de póker en su residencia de Los Ángeles antes de 1972.

Bill Cosby supuestamente obtuvo los
Bill Cosby supuestamente obtuvo los sedantes de su amigo Leroy Ama. (Reuters)

Los documentos describen al doctor Amar como un médico “desacreditado”, cuya licencia fue revocada en California en 1979. El hecho de que la receta fuera obtenida en un juego de póker en la casa del artista antes de 1972 es considerado significativo en el contexto de la demanda de Motsinger.

La demandante asegura que Cosby la drogó y la violó ese mismo año, cuando ella trabajaba como mesera en el famoso restaurante Trident, ubicado en Sausalito, California. En su demanda, Motsinger afirma que Bill Cosby le dio una pastilla que ella creyó que era un aspirina.

Tras tomarla, empezó a perder la consciencia intermitentemente y despertó al día siguiente en su casa, vistiendo únicamente ropa interior. Los documentos legales recientes detallan que los quaaludes que Cosby recibía eran píldoras redondas y blancas.

La demandante señaló que Bill
La demandante señaló que Bill Cosby le dio una pastilla para calmar su dolor de cabeza. (AP/Matt Rourke)

Actualmente, el comediante busca que la demanda de Motsinger sea desestimada por el tribunal, mientras que la demandante continúa con el proceso judicial, buscando que se reconozca su caso.

Los documentos recientes aportan nuevas evidencias sobre la forma en que Cosby habría obtenido las sustancias y la intención declarada de administrarlas a mujeres.

Cabe recordar que Bill Cosby, anteriormente conocido como “el padre de Estados Unidos”, saltó a la fama gracias a su papel de Cliff Huxtable en la comedia de los años 80 y 90, El Show de Bill Cosby.

Bill Cosby saltó a
Bill Cosby saltó a la fama gracias a la serie "El show de Bill Cosby". (Captura de video)

Sin embargo, su reputación quedó manchada para siempre tras el surgimiento de acusaciones de agresión y abuso sexual a principios de la década de 2000. Andrea Constant presentó una denuncia policial en enero de 2005, alegando que el actor la había drogado y agredido sexualmente en su mansión de Pensilvania.

Si bien esto no condujo inicialmente a la presentación de cargos penales en su contra, más de 60 mujeres lo han acusado de violación, acoso sexual e incluso abuso sexual infantil.

En 2018, el actor fue declarado culpable de tres cargos de agresión indecente agravada. Fue condenado a entre tres y diez años de prisión, pero su condena fue revocada en 2021, ya que la Corte Suprema de Pensilvania determinó que se violaron sus derechos al debido proceso.

Bill Cosby ha sido denunciado
Bill Cosby ha sido denunciado en múltiples ocasiones. (REUTERS/Mark Makela)

Cuatro años antes de su condena inicial, Judy Huth presentó una demanda civil contra Bill en California. Lo acusó de agredirla sexualmente en 1975. Ella tenía 16 años en ese momento . En 2022, un jurado falló a favor de Huth y se le ordenó a Cosby pagar 500.000 dólares por daños y perjuicios.

Un año después, en 2023, nueve mujeres, incluida Motsinger, presentaron demandas civiles contra Bill Cosby, acusándolo de agresión sexual. Cosby ha negado todas las acusaciones en su contra y ha intentado que se desestimen las demandas.

Temas Relacionados

Bill Cosbydemandaentretenimiento

Últimas Noticias

Bryan Cranston recordó cómo el abandono de su padre en la niñez afectó su visisón de la vida

El actor compartió agunos episodios de su infancia que definieron su adultez

Bryan Cranston recordó cómo el

Brooklyn Beckham fue “usado y manipulado” por sus padres, según el autor de la biografía de David Beckham

Tom Bower aseguró que el conflicto de la familia Beckham se debe a la constante presión que el hijo mayor vivió durante años

Brooklyn Beckham fue “usado y

Sharon Stone afirma que tiene una conexión paranormal con los espíritus que inspiran sus pinturas: “Escucho que me hablan”

La estrella de “Casino” aseguró que sus obras son guiadas por figuras que, según ella, provienen de otro plano de conciencia

Sharon Stone afirma que tiene

Aerosmith celebra 50 años de su primer álbum con una reedición especial y mantiene la expectativa por un posible regreso

La banda estadounidense revive el sonido original de su debut con una edición de lujo, mientras los fanáticos permanecen atentos a novedades sobre la salud de Steven Tyler y el futuro regreso a los escenarios del grupo

Aerosmith celebra 50 años de

La millonaria mesada que Nicola Peltz recibe de su padre tras casarse con Brooklyn Beckham

La actriz recibe mensualmente una cantidad por parte de su padre para asegurar su estabilidad financiera

La millonaria mesada que Nicola
DEPORTES
Boca Juniors pierde contra Estudiantes

Boca Juniors pierde contra Estudiantes en La Plata por la segunda fecha del Torneo Apertura

Desde una distancia de 21 metros y a casi 100 km/h: el golazo de tiro libre de Juanfer Quintero en River-Gimnasia

Con dos goles de Juanfer Quintero, River Plate venció 2-0 a Gimnasia en el Monumental por el Torneo Apertura

La lupa sobre le durísimo planchazo de Panaro a Fausto Vera en River-Gimnasia: por qué el VAR acertó al corregir a Pablo Dóvalo

El histórico gol del arquero del Benfica ante el Real Madrid para avanzar de fase en la Champions: “¡Lo increíble es posible!”

TELESHOW
Flor Vigna volvió a la

Flor Vigna volvió a la carga contra Luciano Castro: la remera que usó para promocionar su nueva canción inspirada en su ex

La desilusión de Ian Lucas con Evangelina Anderson: “Si me enganché fue porque compartí mucho con ella”

Charly García, invitado de honor en el festejo por los 60 años del Zorrito Von Quintiero: las mejores fotos

Juana Repetto expuso sus temores ante la cesárea y preguntó a sus seguidoras si debe tener tres empleadas para que la ayuden

Marixa Balli cerró su local en Flores y contó cómo la afectó: “Voy a cambiar de rubro”

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Indra y la CAF sellan un acuerdo para acelerar la transformación digital en América Latina

¿Y si los caballos pudieran decir lo que piensan? Así es el proyecto que promete enseñarles a expresar sus preferencias

El régimen de Irán se abrió al diálogo con Estados Unidos pero advirtió que responderá con contundencia si se siente amenazado

El Foro Penal confirmó la excarcelación de otros 20 presos políticos y elevó a 297 los casos verificados en Venezuela

La Fuerza Armada de Venezuela formalizó su apoyo a Delcy Rodríguez tras la captura del dictador Nicolás Maduro