Bill Cosby admite haber obtenido sedantes para dárselos a mujeres con fines sexuales

Bill Cosby admitió haberle dado Quaaludes a presuntas víctimas de agresión sexual. (EFE/EPA/Tracie Van Auken)

Bill Cosby admitió bajo juramento que recargó siete veces una receta recreativa de quaaludes obtenida de un ginecólogo en un juego de póker, con la intención de dárselos a mujeres para tener relaciones sexuales, y afirmó que nunca consumió una sola píldora él mismo.

La revelación forma parte de una declaración jurada que Cosby dio en el marco de una demanda presentada por una de sus acusadoras de violación, Donna Motsinger, y algunos fragmentos de su testimonio fueron incluidos en nuevos documentos legales obtenidos por TMZ.

Según la información de los documentos, el comediante afirmó que recibió la receta de quaaludes (sedantes) del Dr. Leroy Amar, ginecólogo y amigo suyo, durante un juego de póker en su residencia de Los Ángeles antes de 1972.

Bill Cosby supuestamente obtuvo los sedantes de su amigo Leroy Ama. (Reuters)

Los documentos describen al doctor Amar como un médico “desacreditado”, cuya licencia fue revocada en California en 1979. El hecho de que la receta fuera obtenida en un juego de póker en la casa del artista antes de 1972 es considerado significativo en el contexto de la demanda de Motsinger.

La demandante asegura que Cosby la drogó y la violó ese mismo año, cuando ella trabajaba como mesera en el famoso restaurante Trident, ubicado en Sausalito, California. En su demanda, Motsinger afirma que Bill Cosby le dio una pastilla que ella creyó que era un aspirina.

Tras tomarla, empezó a perder la consciencia intermitentemente y despertó al día siguiente en su casa, vistiendo únicamente ropa interior. Los documentos legales recientes detallan que los quaaludes que Cosby recibía eran píldoras redondas y blancas.

La demandante señaló que Bill Cosby le dio una pastilla para calmar su dolor de cabeza. (AP/Matt Rourke)

Actualmente, el comediante busca que la demanda de Motsinger sea desestimada por el tribunal, mientras que la demandante continúa con el proceso judicial, buscando que se reconozca su caso.

Los documentos recientes aportan nuevas evidencias sobre la forma en que Cosby habría obtenido las sustancias y la intención declarada de administrarlas a mujeres.

Cabe recordar que Bill Cosby, anteriormente conocido como “el padre de Estados Unidos”, saltó a la fama gracias a su papel de Cliff Huxtable en la comedia de los años 80 y 90, El Show de Bill Cosby.

Bill Cosby saltó a la fama gracias a la serie "El show de Bill Cosby". (Captura de video)

Sin embargo, su reputación quedó manchada para siempre tras el surgimiento de acusaciones de agresión y abuso sexual a principios de la década de 2000. Andrea Constant presentó una denuncia policial en enero de 2005, alegando que el actor la había drogado y agredido sexualmente en su mansión de Pensilvania.

Si bien esto no condujo inicialmente a la presentación de cargos penales en su contra, más de 60 mujeres lo han acusado de violación, acoso sexual e incluso abuso sexual infantil.

En 2018, el actor fue declarado culpable de tres cargos de agresión indecente agravada. Fue condenado a entre tres y diez años de prisión, pero su condena fue revocada en 2021, ya que la Corte Suprema de Pensilvania determinó que se violaron sus derechos al debido proceso.

Bill Cosby ha sido denunciado en múltiples ocasiones. (REUTERS/Mark Makela)

Cuatro años antes de su condena inicial, Judy Huth presentó una demanda civil contra Bill en California. Lo acusó de agredirla sexualmente en 1975. Ella tenía 16 años en ese momento . En 2022, un jurado falló a favor de Huth y se le ordenó a Cosby pagar 500.000 dólares por daños y perjuicios.

Un año después, en 2023, nueve mujeres, incluida Motsinger, presentaron demandas civiles contra Bill Cosby, acusándolo de agresión sexual. Cosby ha negado todas las acusaciones en su contra y ha intentado que se desestimen las demandas.