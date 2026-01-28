Justin Bieber regresará a los escenarios con una presentación especial en los premios Grammy

Justin Bieber regresa a los escenarios de los Premios Grammy 2026 como una de las figuras más destacadas del panorama musical internacional (EFE/Lucas Galvez)

El regreso de Justin Bieber al escenario de los Premios Grammy ocupa el centro de la atención en el panorama musical internacional.

El artista canadiense volverá a actuar ante el público durante la ceremonia que se realizará el 1 de febrero de 2026, una edición donde figura como uno de los principales candidatos con cuatro nominaciones, entre ellas álbum del año y mejor álbum pop vocal por Swag.

En los años recientes, la presencia de Bieber en espectáculos masivos fue escasa.

Después de la cancelación de su gira en 2022, solamente ofreció conciertos privados y subió al escenario junto a SZA en 2025.

Durante ese periodo, el cantante dedicó su tiempo a la grabación de nueva música y a su vida familiar con Hailey Bieber, además de reorganizar su equipo tras finalizar su relación profesional con Scooter Braun.

Hailey Bieber es símbolo de apoyo constante en los momentos clave de la carrera del artista canadiense (REX Features/Shutterstock /The Grosby Group)

La Academia de la Grabación confirmó la presentación de Justin en la gala televisada, lo que entusiasmó tanto a sus seguidores como al público habitual del evento.

Se prevé que interprete el sencillo “Daisies”, incluido en Swag, el primero de sus dos discos recientes.

Además, “Yukon” compite en la categoría de mejor interpretación R&B, y “Daisies” obtuvo una nominación como mejor interpretación pop solista.

Además de Bieber, la ceremonia contará con actuaciones de Sabrina Carpenter, Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Pharrell Williams, SOMBR, The Marías y el dúo Clipse junto a Pharrell Williams.

Todos ellos integran una programación con variedad de géneros y propuestas musicales.

Tras un periodo de baja exposición, Bieber vuelve tras su gira cancelada de 2022, presentándose en vivo ante el público global (EFE/EPA/GIORGIO BENVENUTI)

Las nominaciones principales reúnen a nombres de gran peso. Justin Bieber competirá con artistas como Bad Bunny, Carpenter, Clipse, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Leon Thomas y Tyler, the Creator por el álbum del año.

La gala también contará con la participación de Harry Styles y Doechii como presentadores, quienes aportan su experiencia y reconocimiento internacional.

La conducción quedará en manos de Trevor Noah, quien concluirá un ciclo de seis años como anfitrión.

La transmisión principal comenzará a las 20:00 horas (ET), mientras que la Premiere Ceremony se emitirá de forma previa desde el Peacock Theater y se podrá seguir en vivo por internet.

La organización diseñó la cobertura para facilitar el acceso global, manteniendo al evento como uno de los espectáculos más seguidos de la temporada.

La premiación será transmitida en vivo desde el Peacock Theater, facilitando acceso global y consolidando a los Grammy como uno de los eventos musicales más seguidos (Foto AP/Julio Cortez)

En la edición anterior, Sabrina Carpenter destacó con una puesta en escena inspirada en Goldie Hawn, interpretando “Espresso” y “Please Please Please”.

Su regreso en 2026 la encuentra con varias nominaciones, lo que evidencia su crecimiento en la industria.

Por su parte, Addison Rae y KATSEYE debutarán en la gala en un segmento dedicado a los nominados a mejor artista nuevo, junto a Alex Warren, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean y SOMBR.

La trayectoria de Bieber en los Grammy incluye 23 nominaciones y dos premios obtenidos.

En 2016, ganó mejor grabación dance/electrónica por “Where Are Ü Now” junto a Jack Ü.

En la ceremonia está previsto que Justin Bieber interprete "Daisies", el sencillo principal del álbum "Swag", uno de sus discos recientes más comentados (REUTERS/Mario Anzuoni)

En 2021, sumó otro reconocimiento con Dan + Shay por la interpretación de “10,000 Hours”.

Además de su participación en los Grammy, encabezará el festival Coachella este año.

Un allegado al entorno del intérprete expresó a Rolling Stone que organizar ese espectáculo de manera directa fue un logro particular en su carrera y que “entre ser el principal en Coachella y el éxito de Swag, queda claro que este es el inicio de una nueva etapa para Justin”.

El retorno de Justin Bieber a grandes escenarios se produjo después de un periodo en el que priorizó su vida personal y la producción musical.

Justin Bieber en 2021, tras recibir el premio Grammy junto a Dan + Shay por la canción “10,000 Hours” (REUTERS/Mario Anzuoni)

Su apuesta por nuevo material y la recuperación del protagonismo público muestran una faceta más madura, enfocada en una gestión directa de sus proyectos.