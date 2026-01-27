“Nunca en mi vida esperé ser una actriz nominada al Óscar”: la reflexión de Ariana Grande sobre el impacto de Wicked en su carrera

Tras el atentado en Manchester y la pérdida de Mac Miller, Ariana Grande subrayó la música y el arte como motores de recuperación personal

Vínculos familiares, nuevos proyectos actorales y una búsqueda constante de equilibrio marcan la transformación de Ariana Grande. La artista fue entrevistada por Vogue con una sinceridad inusual y declaró: “Es la primera vez en mi carrera en la que realmente me siento vista por mi trabajo y como artista”.

En su apartamento de Nueva York, la estrella de Wicked expuso una faceta alejada del estereotipo de celebridad, mostrando a una persona que, tras 15 años de trayectoria, atraviesa una etapa de consagración y reconocimiento genuino.

“Jamás soñé con vivir este momento”, confesó, mientras se limpiaba el rostro. Grande recordó el trayecto hasta su nominación al Globo de Oro, un logro que, según relató, solo tiene sentido gracias al impulso de las mujeres de su familia. “Nunca imaginé que esto llegaría a mi vida”, expresó con gratitud.

Ariana Grande afirmó que, por primera vez en su carrera, se siente realmente vista y valorada como artista

Al evocar sus inicios, Grande reconstruyó escenas de su infancia y sus primeras experiencias ante el público. “Con cuatro años ya estaba sobre un escenario con un micrófono. Gloria Estefan me vio y me dijo: ‘Sigue cantando’”, relató. Ese consejo se transformó en el punto de partida de una carrera que la llevó de Victorious y los vídeos en YouTube hasta consolidarse como una de las voces más reconocidas del pop internacional.

El vínculo con su abuela y su madre atraviesa sus recuerdos y su vida cotidiana. “Intento canalizar la fortaleza de mi nonna todo el tiempo”, explicó Grande, al describir cómo conserva objetos de su abuela.

Sobre su madre, fue igual de contundente: “Mi mamá siempre estuvo ahí para poner las cosas en orden en mi cabeza y recordarme mi valor como artista y como ser humano, cada vez que ese ruido estuvo a punto de sacarme del camino”, afirmó.

Trayectoria, desafíos y nuevos reconocimientos

La madurez artística de Ariana Grande queda reflejada en sus recientes proyectos musicales y actorales, como Wicked y Eternal Sunshine (Universal Pictures via AP)

Tras superar altibajos y bajo la constante atención de los medios, Grande identificó una nueva claridad en su recorrido reciente. “Siento que es la primera vez en mi carrera –entre Wicked y Eternal Sunshine– en la que realmente me siento vista por mi trabajo y como artista. De verdad”, insistió. Con dos nominaciones al Globo de Oro, reconoció que compartir estos logros con su madre resulta “extraordinario”.

El papel de Glinda en Wicked: por siempre marcó un punto de inflexión tanto artístico como personal. “Nunca en mi vida esperé ser una actriz nominada al Óscar”, admitió.

Grande explicó la técnica interpretativa que utilizó para su personaje: “Me apoyé en una técnica de Stella Adler, creando circunstancias imaginadas para, durante la actuación, convertirme en el personaje lo máximo posible”.

El apoyo familiar, especialmente de su madre y su abuela, fue fundamental en la transformación profesional de Ariana Grande (REUTERS/Instagram)

Este ejercicio, orientado a separar su vida personal de la creación escénica, buscaba “honrar el compromiso que asumí desde que firmé el proyecto”.

La relación entre Glinda y otros personajes adquiere nuevos matices en la película. “Glinda está en duelo por muchas cosas, no solo por su amistad con Elphaba; también por su relación con Fiyero. Cuando él la deja, ella lo entiende, porque ambos pasaron gran parte de sus vidas abandonando su verdad para agradar, para ser populares, para dar a los habitantes de Oz y al Mago lo que necesitaban”, analizó la intérprete.

Sobre su trabajo junto a Cynthia Erivo, destacó la complicidad y el apoyo mutuo: “Nos cuidamos mucho, trabajamos muy duro y fue el trabajo más gratificante de mi vida. Lo haría todo otra vez”, señaló en la conversación con Vogue. Consideró que la hermandad que forjaron se reflejó tanto en el rodaje como en la pantalla.

Perspectiva política y desafíos personales

Ariana Grande destaca el papel de la hermandad y la complicidad con Cynthia Erivo durante el rodaje de Wicked: por siempre (REUTERS/Mario Anzuoni)

El trasfondo político de Wicked: por siempre también ocupó un lugar en las reflexiones de Grande. “Oz siempre fue político… Es una historia atemporal, pero también muy vigente”, observó, al comparar el tratamiento de los animales mágicos en la película con situaciones actuales de migración.

Al abordar los desafíos personales, Ariana expuso la presión y el dolor atravesados en su vida. “En 2017, con el atentado en Manchester y la muerte de Mac Miller, sentí que realmente necesitaba respirar fuera del foco público. Si no fuera por el apoyo de mi madre y la inspiración de la música, tal vez no habría sabido cómo continuar”, recordó. Explicó que la creación musical y actoral fue central en sus procesos de recuperación.

Después de casi dos décadas en el centro de atención, Grande contempla reducir el ritmo de giras y estrenos. “Creo que probablemente sería saludable. No estoy acostumbrada a tomar descansos. El equilibrio es el objetivo para los próximos 15 años. No creo que se parezcan a los 15 anteriores”, reveló.

La nominación de Ariana Grande al Globo de Oro representa un logro motivado por los vínculos con las mujeres de su familia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Subrayó la importancia de encontrar “mayor balance” y decidió hacer menos giras: “Pasé gran parte de los últimos 15 años haciendo eso a gran escala. Quiero asegurarme de crear desde un lugar auténtico”.

Nueva etapa y mirada hacia el futuro

Paralelamente, destacó su creciente interés por el cine y la actuación. “Me lo tomé muy en serio”, comentó entre risas, al describir su participación como votante en los Premios de la Academia.

“Ahora que puedo votar, siento una inspiración renovada admirando a mujeres como Emma Stone o Teyana Taylor. La mejor parte es poder conocer a otros artistas que admiras y decirles cómo su trabajo impactó tu vida”, mencionó a Vogue.

En una nueva etapa, Ariana Grande apuesta por reducir giras y priorizar el equilibrio vital, con foco en el cine y la representación femenina en el arte (Universal Pictures via AP)

La resiliencia y el aprendizaje de Ariana Grande se conjugan con un mensaje firme sobre la representación y el camino de las mujeres en el arte. “Siempre voy a celebrar a las mujeres que me inspiran, en cualquier etapa de sus vidas”, sostuvo.

Para Grande, la libertad de crecer, transformarse y hallar belleza en todas las épocas define su visión artística, cerrando así una conversación destinada a inspirar a quienes recorren caminos similares.