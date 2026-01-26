Nick Jonas confesó la importancia de volver a Camp Rock: “Es una sensación de círculo completo para nosotros”

La participación de los hermanos Jonas en Camp Rock 3 será breve, cediendo el protagonismo a una nueva generación de personajes (Disney)

El regreso de Nick Jonas a la saga de Camp Rock marca un momento especial en su vida personal y en su carrera. En exclusiva con Esquire, el cantante y actor estadounidense confirmó que participará en la tercera entrega, y expresó la emoción que supone volver a una historia casi 20 años después de su estreno original. “Es una sensación de círculo completo para nosotros y algo de lo que estamos orgullosos”, afirmó.

Para el artista, este proyecto conecta a una nueva generación con una experiencia que significó mucho durante su juventud y la de sus hermanos mayores Kevin y Joe.

En exclusiva con Esquire, Nick Jonas demostró su entusiasmo por la expansión en la saga de Camp Rock y anticipó sus proyectos musicales (REUTERS)

Camp Rock 3: regreso y emociones personales

Jonas explicó el significado de regresar a la franquicia con una perspectiva más madura. “Crear una nueva generación de campistas de élite es un sueño. Pensar que la primera fue hace casi 20 años… ahora somos adultos, padres, y poder reintroducir esto que trajo alegría a tanta gente... es especial”, reflexionó.

Indicó que su participación y la de sus hermanos será breve, ya que la historia se centra en los nuevos personajes. Pese a ello, subrayó: “Estamos en la película solo en unas pocas escenas para dar pie a la idea y entrar en la historia; se enfoca principalmente en estos nuevos campistas y su trayecto, pero fue especial”.

El actor confirmó su regreso a Camp Rock tras casi 20 años y resaltó la conexión generacional con nuevos actores (@camprockmovie/Instagram)

Jumanji 3: nueva entrega y ambiente en el set

Respecto a la nueva película de “Jumanji”, compartió su satisfacción por formar parte de una saga tan exitosa internacionalmente. “Estamos hablando de una tercera entrega y eso es increíble”, sostuvo. Detalló que desde la primera película quisieron ofrecer una propuesta divertida para el público, y el apoyo permitió no solo una secuela, sino también esta nueva producción.

Sobre el rodaje, el actor de 33 años describió: “El ambiente en el set no es nada serio, se respira entusiasmo y camaradería... Todos valoran la película y quieren crear algo que la gente pueda ver y disfrutar con sus familias. Así que, naturalmente, la energía en el set es muy ligera y simplemente se pasa bien. Hay algunas personas muy divertidas ahí, así que hay muchas risas”.

Comparó la experiencia actual con anteriores rodajes y señaló: “Agradecemos que esta vez no estemos en Calgary, en ese frío brutal como la vez pasada. Fue evidente que ninguno estaba hecho para sobrevivir en esas condiciones. Ahora estaremos mucho más cómodos rodando en Los Ángeles”.

El intérprete celebra el ambiente entusiasta y familiar en el set de Jumanji 3, con rodaje ahora en Los Ángeles y una energía positiva (Columbia Pictures)

Nuevo álbum con identidad musical

La conversación con Esquire también giró hacia la música, en especial el lanzamiento próximo de su álbum Sunday Best. “Estoy realmente emocionado con este álbum. Se creó durante dos años y lo terminé en septiembre. Habla sobre estos dos años de mi vida, mis experiencias... regreso a mis raíces cantando en la iglesia, incorporando elementos de góspel y soul, pero con un enfoque real de cantautor”, planteó.

En relación a su trabajo creativo, adelantó que las canciones abordan temas como el reencuentro con el niño interior, el amor y la paternidad. Ante esto, mencionó: “Estoy muy orgulloso de este trabajo y entusiasmado de que el mundo lo escuche”.

Proyectos cinematográficos y otros planes

En materia cinematográfica, Jonas tiene varios proyectos en curso. Uno es la película “Power Ballad” junto a Paul Rudd, dirigida por John Carney. “Paul Rudd es un sueño. Es incluso mejor de lo que uno espera”, afirmó sobre su compañero. También comentó: “Filmar Power Ballad en Dublín fue una gran experiencia. He visto la película un par de veces y es realmente genial, algo muy divertido y un concepto interesante”.

Además, habló de un proyecto que está desarrollando con su productora, con rodaje previsto en Vancouver: “No puedo decir todavía de qué se trata —no se ha anunciado oficialmente— pero es una pieza coral y vamos a sumar a gente increíble al elenco”.

Sumado a esto, mencionó que igualmente trabaja en un musical propio que se trata de “un desafío enorme y tomará tiempo llevarlo a término. Es un proyecto muy importante para mí y espero poder terminarlo pronto”.

Frente a la etapa de gran actividad y posibilidades que atraviesa, el artista reconoció: “Es un momento de impulso y muchas oportunidades importantes”.

El artista anunció el desarrollo de un proyecto coral con su productora y un musical propio, ambos clave en su agenda creativa (REUTERS)

Reflexión del espacio personal

Consultado sobre su tiempo libre, respondió con humor que solo tiene un par de días libres en febrero. Y con respecto a sus planes para esos días, fue claro: “Estoy tratando de pasar tiempo con mi familia, con mi esposa y mi hija, y simplemente relajarme. Hay otras ventanas en el año que por ahora están abiertas”.

Su calendario apenas deja espacio para largos descansos, pero destacó la satisfacción de poder disfrutar pequeños momentos en familia durante un periodo profesional tan activo. Impulsado por desafíos constantes, Nick Jonas mantiene su entusiasmo y gratitud por cada meta alcanzada, y avanza hacia nuevas oportunidades tanto en la música como en cine.